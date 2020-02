Voisiko jääkoneenkuljettaja joutua SM-liigassakin maaliin? Näin sanovat säännöt

Kiekkomaailma hullaantui NHL-otteluun joutuneesta torontolaisesta jääkoneenkuljettajasta David Ayresista. Sääntökirjan perusteella SM-liigassa näin ei kävisi.

NHL:n lauantain kierroksella todistettiin erittäin harvinaista tilannetta, kun Carolinan molemmat maalivahdit loukkaantuivat vierasottelussa Torontoa vastaan.

Tolppien väliin hälytettiin 42-vuotias amatöörimaalivahti David Ayres, joka työskentelee Toronton AHL-joukkue Marliesin kotihallin huoltomiehenä ja jääkoneenkuljettajana.

Kyseessä oli tiettävästi lähihistorian toinen kerta, kun täysi amatööri joutuu maalivahdiksi NHL-pelissä. Edellinen nähtiin keväällä 2018, kun tilintarkastaja Scott Foster joutui reiluksi kymmeneksi minuutiksi Chicagon tolppien väliin.

NHL:ssä kotijoukkueen täytyy sääntöjen mukaan hoitaa jokaiseen otteluun hälytysvalmiuteen yksi hätätilannemaalivahti, joka voi tarvittaessa paikata loukkaantumisia. Yleensä ne ovat amatöörejä vailla ammattilaiskokemusta.

Voisiko vastaavaa käydä Suomessa?

SM-liigan säännöt eivät velvoita joukkueita pitämään hallilla vastaavaa hätätilanneveskaria.

SM-liigan sääntökirjassa ei mainita ulkopuolisen maalivahdin käyttämisestä loukkaantumistilanteessa. Sääntöjen perusteella molempien maalivahtien loukkaantuessa tolppien väliin joutuisi joku kenttäpelaajista.

Näin sääntökohta 202-vii sanoo:

Jos ottelun aikana joukkueen kumpikaan maalivahti ei pysty pelaamaan, joukkueen sallitaan pukea kenttäpelaaja pelaajapenkiltä toimimaan maalivahtina. Hänellä on kymmenen minuuttia aikaa pukea varusteet ja valmistautua peliin, mutta jos hän on valmis ennen kymmenen minuutin päättymistä, hän saa käyttää jäljellä olevan ajan jäällä lämmittelemiseen.

Jos säännön 202-vii tilanne tapahtuu, kummankaan varsinaisista maalivahdeista ei sallita palaavan otteluun.

Kyseinen sääntökohta ei kuitenkaan ole tiettävästi joutunut käytäntöön kertaakaan SM-liigan historiassa.

Jo pelkästään kahden saman joukkueen maalivahdin loukkaantuminen on todella harvinaista. Vielä harvinaisempaa on tilanne, jossa molempien loukkaantuminen on todella niin vakava, ettei maaliin ole hätätilanteessakaan asiaa.