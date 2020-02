42-vuotiaasta jääkoneenkuljettajasta tuli somesankari – NHL-asiantuntijat tylyttivät hävinnyttä joukkuetta armotta

David Ayres torjui oman työnantajansa nurin NHL:ssä.

Viikonlopun suurimman puheenaiheen NHL:ssä piti olla maanantaina häämöttävä pelaajasiirtojen takaraja. Toisin kävi. Otsikot varasti 42-vuotias jääkoneenkuljettaja David Ayres.

Ayres on Toronton farmijoukkue Marliesin kotiareenan huoltomies ja jääkoneenkuljettaja. NHL:n sääntöjen mukaan kotijoukkueen on hoidettava aina paikalle hätäapumaalivahti, ja se rooli on Ayresin. Hän päätyi täysin odottamatta pelaamaan, kun molemmat Carolina Hurricanesin maalivahdit loukkaantuivat ottelussa Toronto Maple Leafsia vastaan Torontossa.

Ayres päästi kaksi ensimmäistä laukausta ohitseen mutta torjui loput kudit matkalla komeaan 6–3-voittoon. Hänet palkittiin ottelun ykköstähtenä.

Takavuosien harrastesarjamaalivahti nousi arvatenkin otsikoihin sekä sosiaalisen median sankariksi – surkeasti pelannut Maple Leafs taasen pilkkakirveiden kannoksi.

Toimittaja Sean McIndoe twiittasi usein ja kirpeästi Leafsin surkeudesta ottelussa. Osansa sai myös joukkueen ruotsalaispelaaja William Nylander.

– Kenet Leafsin pelaajista Ayres pysäyttää läpiajossa? Voimmeko kaikki olla yhtä mieltä että se on ihan varmasti Nylander?

Lätkätubettaja ja -bloggaaja Steve Glynn lyttäsi Leafsin tylysti.

– En yleensä tee arvioita pienen otoskoon perusteella, mutta jos häviät omalle zamboni-kuskillesi niin silloin taidat olla myyjäjoukkue pelaajien siirtoajan umpeutuessa.

TSN:n toimittaja Bryan Hayes ennakoi tappiosta koko Leafsin historian kamalinta – ja raskaita tappioita on riittänyt seuran historiassa.

– Jos Leafs häviää, sen on oltava seurahistorian pahin nöyryytys. Pakko olla.

Hayesin kollega irvaili välittömästi pelaajasiirtojen takarajasta.

– David Ayresin saa nyt hankittua vaihdossa toisen kierroksen varaukseen ja nuoreen lupaukseen.

Myös faneilla oli somessa hauskaa. Entinen NHL-vahti Andrew Raycroft päivitteli, miten Leafsin oli mahdollista hävitä jääkoneenkuljettajalle. Eräällä seuraajalla oli naseva vastaus.

– Leafsin olisi vain pitänyt hankkia David Ayres vuonna 2006 sen sijaan, että he kauppasivat Tuukka Raskin Bostoniin vaihdossa yliarvostettuun kakkosmaalivahtiin, fani kirjoitti.

Rask kaupattiin Torontosta Bostoniin vaihdossa juuri Raycroftiin.

Eräs kiekkofani taituroi kuvankäsittelyn avulla suositulle NHL20-videopelille uuden kansikuvan, jossa Ayres ajaa jääkonetta.

Toinen photoshop-hassuttelija nimesi Ayresin ”kunniaääliöksi”. Hurricanes sai viime kaudella vanhan koulun kiekkojääriltä moitteita heidän mielestään yliampuvista voitonjuhlista ja sittemmin häpäisty asiantuntija Don Cherry kutsui joukkuetta nimellä ”bunch of jerks” eli ääliöjengi. Hurricanes ei kitinöille korvaa lotkauttanut, vaan otti nimen omakseen. Nyt Ayres kuuluu – ainakin tämän fanin mielestä – peruuttamattomasti myös samaan porukkaan.

– Zamboni-kuljettaja. Hätäapumaalivahti. Kunniaääliö, taitelija kirjoitti.

Enempää ei tarvinne sanoa.