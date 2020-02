USA:n Miracle on Ice -kultajoukkueen sankarin elämäntarina on traaginen – viettää joukkueen juhlapäivänkin lukkojen takana

Vuoden 1980 olympiavoittajan Mark Pavelichin on ollut täynnä traagisia tapahtumia.

Las Vegasissa nähdään tänään tunteellinen tilaisuus, kun vuoden 1980 olympiakisojen kultamitalistit kokoontuvat muistelemaan 40 vuoden takaista kiekkoturnausta.

Lake Placidin kisoissa koettiin jättiyllätys Yhdysvaltojen yliopistonuorukaisten vietyä olympialaisten kiekkoturnauksen voiton Neuvostoliiton ”Punakoneen” sijasta. Tapaus tunnetaan nimellä Miracle on Ice, eli ihme jäällä.

Jälleennäkemiseen saapuvat kaikki kultamitalijoukkueen pelaajat kahta lukuun ottamatta. Puolustaja Bob Suter kuoli sydänkohtaukseen 2014. Toinen poissaolija on keskushyökkääjä Mark Pavelich, joka on suljettu lukkojen taakse mielenterveydellisistä syistä. Pavelich oli Neuvostoliitto-ottelun suuria sankareita, sillä hän alusti kaksi maalia ja syötti Mike Eruzionen 4–3-voittomaalin.

Pavelich oli pienikokoinen 173-senttinen pelaaja, jonka elämäntarina on samaan aikaan mielenkiintoinen ja traaginen.

Mark Pavelich aktiiviaikoinaan.

Viihtyi luonnossa

Kroatialaisten maahanmuuttajien jälkeläinen kasvoi Evelethin pikkukaupungissa Minnesotan osavaltiossa. Vuonna 1958 syntynyt poika oli virtuoosimainen kiekonkäsittelijä jo nuorena. Jääkiekkoilun lisäksi hän oli kiinnostunut luonnosta liikkumisesta. Metsästyksestä ja kalastuksesta tuli elinikäinen harrastus.

Washington Postin julkaiseman laajan artikkelin mukaan Pavelich lähti lukioajan viimeisenä vuonna metsästysretkelle Dave-veljensä ja kahden naapurin pojan kanssa. Toinen heistä oli 15-vuotias Ricky Holgers, joka oli myös Pavelichin siskon poikaystävä. Ricky oli pukeutunut maastopukuun eikä erottunut kovin hyvin ympäristöstä. Pavelich uskoi saaneensa tähtäimeen lehtokurpan, mutta hänen laukauksensa kohteeksi joutuikin Ricky.

Kun nuorukaiset menivät katsastamaan saalistaan, he löysivät kauhukseen ystävänsä, jonka päästä vuoti verta. Holgers kuoli vielä samana päivänä sairaalassa. Pavelich lukitsi itsensä makuuhuoneeseensa eikä suostunut puhumaan kenellekään. Seuraavana päivänä hänen entinen juniorivalmentajansa Jim Rossi onnistui suostuttelemaan Markin avaamaan oven.

Harvoin luennoilla

Mitään terapiaa Pavelichille ei ollut tarjolla. Nuorukaisesta tuli vielä entistäkin varautuneempi. Minnesota Duluthin yliopistossa Pavelich loisti kaukalossa, mutta ei häikäissyt luentosalissa. Lake Placidin joukkueessa pelannut Bill Bakerin mukaan Pavelich ei juuri opinnoista piitannut.

– Kultamitalin voittaminen 1980 ei ollut kaikkin suurin ihme, vaan se, miten ”Pav” pystyi pysymään yliopiston kirjoilla kolmen vuoden ajan, Baker sanoi Washington Postin jutussa.

Hänellä oli tapana säilyttää metsästyssaalistaan yliopistojoukkueen huoltotiloissa olevassa jääkaapissa.

– Kerran avasin oven, ja sisältä lensi ulos peltopyy, apuvalmentaja Mike Sertich kertoo jutussa.

Pavelich ei pelannut viimeistä vuottaan yliopistossa, vaan liittyi päävalmentaja Herb Brooksin kutsusta olympiajoukkueeseen. Se tarina päättyi ihmeellisesti, mutta Pavelichin elämää se ei saanut tasapainoon.

Mike Eruzione ja muita Miracle on Ice -joukkueen pelaajia Salt Lake Cityn olympialaisissa 2002.

Voiton ratkettua hän ei halunnut mennä muiden kanssa vierailulle Valkoiseen taloon, vaan suuntasi kotiseudulleen.

Olympiakisojen jälkeen hän ei saanut sopimusta NHL:ään, vaan päätyi pelaamaan Sveitsin pääsarjaan Luganon paidassa. Paikka NHL:ään aukesi vuotta myöhemmin, kun kultavalmentaja Brooks halusi luottopelaajansa New York Rangersiin.

Rakastui tyttärensä opettajaan

Pavelich oli Broadwayllä melkoinen kummajainen. Rangersin pelaajat pukeutuivat tyylikkäästi ja näyttäytyivät seurapiiritapahtumissa, mutta Pavelich piti kiinni rennosta vaatetuksesta eikä pitänyt kampaa mukanaan. Häntä kiinnosti jääkiekko, muttei suurkaupungin jetset-elämä.

Viiden Rangers-kauden jälkeen Pavelich pelasi vielä kauden Minnesota North Starissa. Sen jälkeen ura jatkui Euroopassa. Hokkarit menivät lopullisesti naulaan vuonna 1992, minkä jälkeen Pavelich asettui 6 000 asukkaan Evelethiin. Siellä hän piti matalaa profiilia, mutta musiikki vei hänet välillä paikalliseen valokeilaan. Pavelich soitti kitaraa bändissä, joka esitti Rolling Stonesin kappaleita.

Hän oli mennyt vuonna 1985 naimisiin suomalaistaustaisen naisen (Sue Koski) kanssa, ja heille syntyi Tarja-tytär. Avioliittoa kesti viisi vuotta. Pavelich ihastui tammikuussa 1990 tyttärensä pianonsoitonopettajaan Kara Burmachukiin, ja suhde sinetöitiin avioliitolla marraskuussa 1994.

Vaimon traaginen kuolema

Syyskuussa 2012 Pavelichien talossa tapahtui onnettomuus. Kara putosi terassilta maahan ja kuoli välittömästi. Hän oli tuolloin 44-vuotias. Viranomaisten mielestä kyse oli onnettomuudesta, mutta myöhemmin on käynyt ilmi, että putoamisen syytä ei koskaan tutkittu kunnolla.

Vuonna 2014 Pavelich oli jälleen julkisuudessa. Hän laittoi olympiakisoista saamansa kultamitalin huutokauppaan myytäväksi. Mitali myytiin 262 900 dollarin hintaan, ja Pavelich jakoi summan Tarja-tyttärensä kanssa.

– Et voi pitää mitalia kotonasi, koska talo voi palaa tai joku voi varastaa mitalin, joten siitä ei ole iloa, Pavelich perusteli arvokkaan esineen myymistä.

Viime vuosina Pavelichin sisko Jean Gevik ja ex-pelaajan naapuri arvelivat, että Pavelich on tehnyt ilkivaltaa heidän pihapiirissään. Gevikin mukaan hänen veljensä mieli oli alkanut järkkyä kolmisen vuotta sitten. Syyn hän arveli löytyvän jääkiekkouran aikana saaduista, päähän kohdistuneista iskuista.

Mielenterveys alkoi järkkyä

Elokuussa 2019 Pavelich pidätettiin epäiltynä naapurinsa pahoinpitelystä. Kaksikon kalastusreissu oli päättynyt ikävästi: syytteen mukaan Pavelich hakkasi naapuriaan metalliputkella. Taustalla oli Pavelichin epäilys siitä, että naapuri olisi yrittänyt myrkyttää hänet.

Jean-sisko kommentoi tapausta minnesotalaiselle Star Tribune -lehdelle.

– Mark on yksi kilteimmistä ja lempeimmistä ihmisistä, jonka voit koskaan tuntea. Tämä on täysin eri tyyppi, Gevik sanoi.

Krooninen traumaattinen enkefalopatia eli CTE on ollut viime vuosien aikana jatkuvasti otsikoissa. Lukuisten entisten NHL-kiekkoilijoiden, nyrkkeilijöiden ja NFL-pelaajien on arveltu kärsivän aivoja rappeuttavasta sairaudesta. CTE iskee etenkin toistuvia iskuja päähänsä saaneisiin urheilijoihin.

Sairauden oireina ovat muun muassa masennus, itsetuhoiset ajatukset, aggressiivisuus, jatkuvat pääkivut ja muistiongelmat. Gevik on sanonut olevansa varma, että hänen veljensä on yksi CTE:n uhreista.

Lokakuun lopulla Pavelichin oikeudenkäynti pahoinpitelystä keskeytettiin. Tuomari määräsi hänet mielentilatutkimukseen. Viime viikolla minnesotalainen tuomari ilmoitti, että Pavelich on todettu ”mielisairaaksi ja vaaralliseksi”. Hänet vietiin pakkohoitoon.

Associated Pressin mukaan Pavelichin tilaa arvioinut psykologi oli todennut Pavelichin kärsivän harhaluuloista ja vainoharhaisuudesta. Toisen psykologin arvion mukaan ex-kiekkoilija kärsi aivovamman seurauksena tulleesta lievästä neurokognitiivisesta häiriöstä. Tämän taustalla epäiltiin olevan toistuvat päähän kohdistuneet iskut.

Jean Gevik kuvaili veljensä kohtaloa ”sydäntä särkeväksi”.

Joukkuekaverit tukevat

Lake Placidin kultamitalijoukkueen pelaajat eivät ole unohtaneet Pavelichia. He ovat pitäneet yhteyttä mielisairaalassa olevaan kaveriinsa ja muutamat heistä kävivät äskettäin vierailulla Pavelichin luona.

40-vuotisjuhliin keskushyökkääjä ei siis pääse. Voittomaalin tekijä Eruzione toivoo, että jossain vaiheessa myös Pavelich on jälleen juhlissa mukana.

– Toivomme hänen saavan apua ja hoitoa, mitä hän tarvitsee. Joukkueena tuemme häntä kaikin tavoin, Eruzione sanoi Pioneer Pressissä.

Pavelichin pelivuosina New York Rangersin kapteenina toiminut Barry Beck on perustanut seitsemän muun entisen NHL-pelaajan kanssa rahaston, jonka tarkoituksena on auttaa mielenterveysongelmista kärsiviä pelaajia. Tarkoituksena on hankkia maatila, jossa pelaajat saisivat terapiaa ja kuntoutusta. Paikan nimeksi on kaavailtu Mark Pavelich Ranchia.