Erik Haulaa niitattiin rumasti päähän – joutui jättämään kaukalon

Onni ei ole Erik Haulan ystävä.

NHL-seura Carolina Hurricanesin hyökkääjä Erik Haula joutui jättämään kaukalon kesken Hurricanesin ja New York Rangersin välisen ottelun lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Haula joutui Jacob Trouban taklaamaksi toisessa erässä. Haula oli Rangersin maalin takana kiekon kanssa, kun Trouba lähestyi. Suomalainen ehti luopua pelivälineestä, mutta Trouba tuli silti taklaamaan. Trouban olkapää osuu suoraan Haulaa päähän.

Haula joutui pukusuojan puolelle. Trouba ei saanut tilanteesta rangaistusta.

Hyvä uutinen Haulalle oli, että hän pystyi palaamaan kaukaloon päätöserässä. Hurricanes ei ole kertonut ottelun jälkeen Haulan tilasta lisätietoja. Taklauksen voit katsoa tästä.

Suomalaishyökkääjä on kärsinyt urallaan useista loukkaantumisista. Esimerkiksi viime kaudella hän pystyi pelaamaan vain 15 kauden 82 runkosarjapelistä. Tällä kaudella Haula on pelannut 40 ottelua 62 mahdollisesta. Hän on kärsinyt muun muassa polvivammasta.