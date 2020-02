NHL:n lyhyin pelaaja löi kaikki ällikällä – nöyryytti peräti 28 senttiä itseään pidemmän kolossin tappelussa

Nathan Gerbe (oik.) on ollut Philadelphia Flyersin päänvaivana aiemminkin.

Columbus Blue Jacketsin Nathan Gerbe ei antanut lyhyen vartensa haitata.

Nathan Gerbe on poikkeuksellisen pienikokoinen jääkiekkoilijaksi. Hänen vain 163-senttinen runkonsa ei ole suonut kaksisia lähtökohtia NHL-uralle.

Columbus Blue Jacketsia edustava hyökkääjä ei ole aiemminkaan kumarrellut kuvia taalakaukaloissa. Perjantain vastaisena yönä hän yltyi hurjastelemaan poikkeuksellisella tavalla ottelussa Philadelphia Flyersia vastaan.

Ensiksi NHL:n lyhin pelaaja niittasi Flyersin supertähden Claude Girouxin katolleen hurjalla avojään taklauksella. Sitä seuranneessa tappelussa Gerben voiman sai tuta Travis Sanheim.

Girouxiin kohdistunut taklaus oli kova, mutta puhdas. Sanheim koki kuitenkin velvollisuudekseen kostaa joukkuekaverinsa kaltoin kohtelun ja haastaa Gerben tappeluun.

Lähtökohta tappeluun ei ollut kovin reilu, sillä Flyersin puolustajalla on mittaa peräti 191 senttimetriä.

Pieni mutta pippurinen Gerbe ei kuitenkaan hätkähtänyt 28 senttiä pidempää vastustajaansa vaan heitti välittömästi haasteen saatuaan hanskansa jäähän ja tarrasi kiinni Sanheimista.

Blue Jacketsin hyökkääjän tappelutaktiikka oli selvä: hän hyödynsi lyhyen vartensa tuomaa tasapainoetua eikä turhaan alkanut huitomaan yli päätä pidempää tanssipartneriaan.

Muutaman sekunnin ankaran pystypainin päätteeksi Gerbe sai kuin ihmeen kaupalla painettua hieman hämmentyneen näköisen Sanheimin jäähän. Huipentaakseen Sanheimin kannalta nöyryyttävän näytöksensä, Gerbe vielä kampesi ruhonsa tämän päälle.

Voit katsoa videon tappelusta Youtubesta.

Tappelupukarit selvisivät tilanteesta kahden minuutin jäähyillä. Gerbeä ei rangaistu taklauksesta.

Nathan Gerbe on sekä pieni että pippurinen.

Tappelu ei ollut suinkaan Gerben uran ensimmäinen. Hockeyfights-sivuston mukaan hän on heilutellut nyrkkejään urallaan nyt jo viiteen kertaan. Tunnetumpi hän on silti pelitaidoistaan. 427 NHL-ottelussa on syntynyt mukavat 147 tehopistettä.

Philadephia Flyers voitti itse ottelun 3-4-lukemin. Pisteet olivat Flyersille äärimmäisen suuret, sillä joukkueet ovat peräkkäisillä sijoilla Metropolitan Divisionin huipputasaisessa pudotuspelikamppailussa.