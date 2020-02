Barkov jahtaa hattutemppua! Laineelle ropisi jälleen pisteitä – Kasperi Kapanen heilutti verkkoa ja nyrkkejä

Aleksander Barkov osui kahdesti heti ottelun alussa.

Myös eilen maalinteossa kunnostautunut Florida Panthersin ykköstähti Aleksander Barkov aloitti hurjana Suomen aikaa perjantaiaamuna pelattavan vierasottelun Los Angelesia vastaan.

Kotijoukkue meni vielä ensi minuuteilla 1–0-johtoon, kun Kingsin kesän 2017 ykköskierroksen varaus Gabriel Vilardi osui heti uransa ensimmäisessä NHL-vaihdossa ensimmäisellä laukauksellaan.

Sen jälkeen Barkov osui kahdesti puolentoista minuutin sisällä toisistaan ja nosti Floridan 2–1-johtoon, kun peliä oli takana vasta vajaat yhdeksän minuuttia.

Maalit olivat tamperelaiselle kauden 19:s ja 20:s. Kaikkiaan hänellä on kasassa jo 60 tehopistettä.

Kahden maali ilta on Barkoville vasta kauden toinen.

Kello 5.30 alkanut ottelu tyvipään Los Angelesia vastaan on vielä kesken, joten Barkovilla on loistava tilaisuus vasta NHL-uransa kolmanteen hattutemppuun. Kaksi ensimmäistä syntyi viime kaudella.

Florida käy kiivasta pudotuspelitaistoa läntisessä konferenssissa. Voitolla se nousisi jälleen niukasti viivan päälle ohi Toronton.

Kapanen riehui

Kasperi Kapanen oli näkyvästi esillä, kun viime ajat kyntänyt Toronto Maple Leafs takoi yllättäen Pittsburghin jäänrakoon tylyllä 4–0-kotivoitolla.

Toronto ratkaisi otteun toisessa erässä reilun viiden minuutin sisään tekemillä kolmella maalillaan.

Niistä viimeisen teki Kapanen, joka karkasi läpiajoon ja laukoi kotijoukkueen 3–0-johtoon kauden 12. osumallaan. Osuma oli Kapaselle vasta toinen edellisten 19 pelin aikana.

Vain kolme minuuttia maalinsa jälleen Kapanen esitteli harvinaislaatuista osaamistaan.

Pittsburghin konkarihyökkääjä Patrik Hörnqvist jakoi hieman myöhäisen taklauksen Toronton tulokaspuolustaja Rasmus Sandiniin, ja Kapanen yritti haastaa ruotsalaista tappeluun.

Hörnqvist ei lähtenyt, mutta taustalta Kapasen tanssikutsun otti vastaan Jared McCann.

Kaksikko ehti vaihtaa muutaman iskun, kunnes tuomarit tulivat väliin. Kapanen marssi jäähyboksiin istumaan viisiminuuttistaan verinen vekki naamassaan.

Tappelu oli Kapaselle uran toinen. Edellinen nähtiin vuosi sitten helmikuussa.

Kapanen keräsi joukkuekavereiltaan suitsutusta nyrkkihommistaan.

– Kappy on tulinen kaveri, ja hänessä on kilpailuhenkeä. Ei häneltä odoteta tuollaista, mutta tämä on sitä, mikä tekee hyvistä joukkueista loistavia, joukkueen tuore kovanaama Kyle Clifford sanoi.

Alempiin ketjuihin juttunut Kapanen on kommenteistaan päätellen omaksunut duunariroolin.

– Tuskin kukaan odottaa minulta hirveästi maaleja tai pisteitä, vaan enemmänkin kovaa karvauspelaamista ja työntekoa. Yritän tehdä vastustajille selväksi, että edessä on pitkä ilta, Kapanen sanoi.

Laineelle pisteitä

Winnipeg Jets nousi läntisessä konferenssissa pudotuspeliviivan yläpuolelle 5–1-vierasvoitolla Ottawasta.

Kotijoukkue meni vielä alussa 1–0-johtoon, mutta siihen sen ilonaiheet jäivätkin. Ajoittain pahasti yskinyt Winnipegin ylivoima osoitti toimimisen merkkejä, sillä kolme maaleista syntyi ylivoimalla.

Ottelun kolmostähtenä palkittu Patrik Laine syötti heti avauserässä Jetsin kaksi yv-maalia.

Kahdella pisteellään Laine kasvatti kauden 60 ottelun saldonsa nyt lukemiin 25+33=58. Kun jäljellä on vielä 20 runkosarjapeliä, Laine porskuttaa väkevässä 77 pisteen tahdissa. Hänen aiempi yhden kauden ennätyksensä on 70 pistettä.