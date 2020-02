Kommentti: Sebastian Ahon maalitahti on täysin poikkeuksellinen – nyt pitää kaivaa esiin jo Teemu Selänteen yli 20 vuotta vanhat uroteot

Sebastian Aho on NHL:n kovavireisin maalipyssy.

50 maalin haamuraja on tätä menoa täysin realistinen Sebastian Aholle, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

Sebastian Aho paukuttaa tällä hetkellä maaleja NHL:n kuumimpana maaliruiskuna. Tähdistötauon jälkeisten yhdeksän pelin aikana niitä on syntynyt kymmenen, kauden 59 aikana jo peräti 34. Tällä hetkellä Aho on NHL:n maalipörssissä neljäntenä.

Ahon aiempi maaliennätys (30) meni rikki jo viime viikolla, ja pelejäkin on jäljellä vielä 23.

Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Aho venytti pisteputkensa jo 10 ottelun mittaiseksi. Sinä aikana hän on mättänyt tehot 10+6=16.

Aho on osoittanut suuruutensa kauden kannalta kriittisellä hetkellä. Viime yön Nashville-voitolla pudotuspeliviivan yläpuolelle noussut Carolina taistelee kynsin hampain pudotuspelipaikasta, ja juuri kauden toistaiseksi tärkeimmällä hetkellä joukkueen ykköstähti on astunut johtamaan joukkojaan edestä.

NHL on pullollaan tähtipelaajia, jotka mättävät kovia tehoja kauden ensimmäisellä puolikkaalla mutta katoavat kuvasta tärkeimmillä hetkillä.

Aho on päinvastainen. Vielä kauden alussa hänen pistesarakkeensa laahasi odotettua vaisummissa lukemissa, mutta kun peleillä on eniten merkitystä, oululainen on kiristänyt ruuvia.

Trendi oli täysin sama myös viime kaudella, jolloin Aho nosti Carolinan ensin pudotuspeleihin ja siellä aina toiselle kierrokselle asti.

Marraskuun alun jälkeen Aho on tehnyt 47 pelissä 32 maalia. Jos hän jatkaa edellisten kolmen ja puolen kuukauden tahtiaan, runkosarjan päätyttyä huhtikuun alussa maalisarake näyttää 49:ää.

Nyt on ajauduttu jo siihen pisteeseen, että Ahon kohdalla voidaan täysin realistisesti puhua jopa 50 maalin haamurajan rikkomisesta.

Se on raja, jonka on NHL:ssä pystynyt kuuden viime kauden aikana rikkomaan vain Aleksandr Ovetshkin (4 kertaa) ja viime kaudella myös Leon Draisaitl (50 maalia).

Edellisen kerran suomalainen on yltänyt 50 maaliin 22 vuotta sitten, kun Teemu Selänne osui 52 kertaa kaudella 1997–98. Jotakin rajasta kertoo sekin, että kaikkien aikojen suomalaistykki Selänne onnistui rikkomaan sen vain kolmesti NHL-urallaan.

2000-luvun suomalainen maaliennätys on Selänteen 48 maalia hänen mestaruuskaudellaan 2006–07.

Jo pelkästään todennäköiseltä vaikuttava 40 maalin rikkominenkin olisi Aholta hurja temppu. Selänteen ja Jari Kurrin lisäksi siihen on suomalaisista yltänyt vain Patrik Laine (44 maalia, 2017–18). Huomionarvoista on se, että kaikki kolme ovat laitahyökkääjiä, Aho sentteri.

Ahon kohdalla jo nähty maalimäärä on lähes käsittämätön. Hänet toki tiedetään monipuoliseksi supertähtiluokan pelaajaksi, mutta ei häntä maalipyssynä ole koskaan tunnettu – enemmänkin pelintekijänä.

Aho ei ole edes juniorivuosinaan tehnyt koskaan kauden aikana enemmän maaleja kuin syöttöjä. Nyt lukemat ovat 33+24=57.

Eikä Aho ole todellakaan vieläkään mikään puhdas maalintekijä. Se nostaa saavutusten arvoa entisestään. Ahon kauden maaleista vain kuusi on syntynyt ylivoimalla, kun esimerkiksi Laineen ennätyskauden maaleista peräti 20 syntyi ylivoimalla.

Aho on joukkueensa ykkössentteri, joka maalipaikkojen kyttäämisen sijaan hoitaa tunnollisesti myös puolustusvelvoitteet. Hän pelaa ketjukaverinsa Teuvo Teräväisen kanssa tasatahtiin illasta toiseen isoimpia minuutteja Carolinan hyökkääjistä. Kaksikko pelaa yhdessä myös alivoimaa.

Ahosta ei voi puhua mainitsematta Teräväistä. Liki tarkalleen puolet toistensa Carolina-vuosien maaleista syöttäneet kaverukset ovat yksi koko sarjan tehokkaimmista tutkapareista.

Osakseen Teräväisen pelityyli on muovannut Ahosta entistä tuhoisamman maalintekijän. Teräväinen hakee syöttöä usein raipehelmismäisesti, vaikka hänellä itselläänkin olisi jo vetopaikka.

– Jonkunhan siinä tarvitsee laukoa, jos toinen ei vedä koskaan, Aho naurahti aiemmin tällä kaudella.

Aho ja Teräväinen ovat vastustajan kauhu.

Ison osansa maaleista Aho on tehnyt Carolinan pelityylille ominaisista riistojen jälkeisistä nopeista vastahyökkäyksistä. Niissä Aho ja Teräväinen pääsevät käyttämään loistavasti vahvuuksiaan, nopeaa liikettä ja terävää päätä.

Aho on kuitenkin mättänyt ison tukun maaleja myös irtokiekoista ja maalinedustalta. Hänen timanttinen peliälynsä on tiedetty jo pitkään, mutta nyt se on kanavoitunut entistä enemmän maalintekoon. Aho haistaa tilanteet, eikä suinkaan tulita joka paikasta kiekkoa kohti maalia. Ottelukohtaiselta laukaisumäärältään (3,0) Aho selvästi jäljellä lähes kaikkia muita maalipörssin kärkinimiä.

Huomionarvoista on myös se, missä vaiheessa ottelua Aho maalinsa tekee. Carolinan ottelut televisioivan Fox Sportsin keräämän tilaston mukaan Ahon NHL-uran 117 maalista 52 eli 44 prosenttia on syntynyt kolmannen erän tai jatkoajan aikana.

Aho ei toden totta piiloudu, kun otteluita tai pudotuspelipaikkoja aletaan ratkoa.

Ja on syytä muistaa, että hän on vasta 22-vuotias. Sitä on välillä vaikea uskoa.