Mikko Rantasen tilasta kantautui lupaavia uutisia – pahin pelko ei käynyt toteen

Mikko Rantanen on nakutellut tehoja lähes piste per peli -tahdissa.

Rantanen saattaa palata kaukaloon jo ennen runkosarjan loppua.

Mikko Rantasen pahannäköinen rysäys säikäytti Coloradon kannattajat ja suomalaisfanit maanantain ottelussa Tampa Bayta vastaan.

Tuskaisena olkapäätään pidellyt Rantanen jätti ottelun kesken, ja ensimmäiset tiedonmurut ennakoivat jopa koko loppukauden olevan vaakalaudalla.

Coloradon päävalmentaja Jared Bednar ilmoitti heti ottelun jälkeen Rantasen olevan sivussa viikkoja.

Suomalaistähti kävi tiistaina magneettikuvassa. Avalanchen pitkäaikainen sisäpiiritoimittaja Adrian Dater raportoi sen tuloksista Coloradohockeynow-sivustolla.

Daterin mukaan magneettikuvan tulokset olivat olosuhteisiin nähden hyvät. Pelättyä solisluun murtumaa tai leikkaushoitoa vaativaa vammaa ei hänen mukaansa ollut.

Rantanen joutunee kuitenkin olemaan sivussa tositoimista joitakin viikkoja.

– Rantanen on pelikunnossa pudotuspeleihin mennessä, melko todennäköisesti jo ennen runkosarjan loppua, Dater kirjoittaa.

NHL:n runkosarja loppuu reilun kuuden viikon kuluttua 4. huhtikuuta. Colorado taistelee läntisen konferenssin kärkisijasta ja lukeutuu kevään menestyjäehdokkaiden joukkoon.

Rantanen kärsi jo syyskaudella nilkkavamman, joka piti hänet sivussa 16 ottelusta. Hän on tehnyt kuluvalla kaudella pelaamissaan 42 ottelussa 19+22=41 tehopistettä.

Rantasen poissaolo on kuitenkin kova isku Coloradolle tulevat viikot. Ykkösketjun suomalaislaiturin lisäksi kakkossentteri Nazem Kadri ja pohjaketjujen laituri Matt Calvert ovat sivussa pidempään. Myös Coloradon ykkösvahti Philipp Grubauer on loukkaantuneena.

Coloradolla on palkkakatossaan runsaasti tilaa, ja se on ennakoitu tekevän hankintoja vielä ennen ensi maanantaina koittavaa siirtotakarajaa.

Coloradon on huhuttu olevan kiinnostunut siirtomarkkinoiden isoimpana vonkaleena pidetystä New York Rangersin laiturista Chris Kreideristä. Myös Montrealissa kovaa jälkeä tehneen Tomas Tatarin nimi on yhdistetty viime päivinä Coloradoon.