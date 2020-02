NHL:n maalitykki sai pelikiellon ja haukkui kurinpitäjän puolueelliseksi – ”Tämä on ihan arpapeliä”

Evander Kane ei voi uskoa pelikieltoaan.

San Jose Sharksin hyökkääjätähti Evander Kane on avautunut rajusti NHL:n kurinpidosta Twitterissä.

Kane sai kolmen ottelun pelikiellon Winnipegiä vastaan pelatun ottelun tapahtumista. Kane taklasi Jetsin Neal Pionkia ja sai tilanteesta kahden minuutin rangaistuksen.

NHL:n kurinpitäjän George Parrosin mukaan taklaustilanteessa Kane nostaa vaarallisesti kyynärpäitään. Tämä yhdistettynä taklauksen kovuuteen johti pelikieltoon. Kolmen ottelun pannan suuruus määräytyi lopullisesti siitä, että hänellä oli aiempia kurinpitotapauksia jo tällä kaudella.

Kane sai kauden alussa kolmen ottelun pelikiellon, kun hän kävi käsiksi linjatuomariin harjoitusottelussa ennen NHL-kauden alkua.

Kane ei sulattanut rangaistustaan.

– Kurinpidosta puuttuu tasaisuus. Järjestelmä on täysin viallinen. Pelikielloista valitusoikeuteen minusta on uskomatonta, että me pelaajina suostuimme tähän järjestelmään, Kane kirjoittaa Twitterissä.

NHL ei voi yksipuolisesti määritellä kurinpitoelintään, vaan asioista sovitaan työehtoneuvotteluissa pelaajayhdistyksen kanssa. Kane vaatii viestissään puolueetonta kolmatta osapuolta arvioimaan tulevaisuudessa tilanteet.

– Vastaavanlaisia tapauksia on nähty lukemattomia tällä kaudella ja aiempina vuosina, eikä niistä ole tullut pelikieltoa tai sakkoja. Kukaan ei pysty enää sanomaan, mikä on pelikiellon arvoista ja mikä ei. Tämä on ihan arpapeliä.

Kane menettää pelikieltonsa aikana tuloja noin 100 000 euroa. Etevänä maaliseppona tunnettu Kane on tehnyt tällä kaudella 21 täysosumaa.

Kanella on riittänyt vaikeuksia tänä vuonna. Las Vegas Review-Journal-lehden mukaan Kane on jättänyt maksamatta 500 000 dollarin eli 451 000 euron edestä pelimerkkejä. Luottoa antanut The Cosmopolitan of Las Vegas -kasino haastoi Kanen oikeuteen.