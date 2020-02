Joonas Donskoin alkukauden hurja vire on enää vain muisto, tilastot kertovat karua kieltä – ”Siinä oli mukava pelata”

Joonas Donskoin kausi on ollut vuoristoratamainen.

Joonas Donskoi loisti alkukaudella NHL:n suomalaiskomeettana. Joulukuun alun jälkeen maali- ja pistehanat jämähtivät kiinni.

Täksi kaudeksi San Josesta Coloradoon siirtyneen Joonas Donskoin taival uudessa seurassa lähti syksyllä käyntiin kuin tanssi.

Kärkipelaajien loukkaantumisten vuoksi isoon rooliin istutettu suomalaislaituri kiitti vastuusta ja mätti kovia tehoja. Marraskuun alussa syntyi jopa hattutemppukin.

Kauden 30 ensimmäisen pelin aikana Donskoi hurjasteli 13+14=27 pistettä ja nousi vain yhden maalin päähän aiemmasta maaliennätyksestään.

Sitten tapahtui jotakin, eikä Donskoin nimeä ole enää pahemmin tulostaululla nähty. Edellisten 22 pelin aikana raahelainen on kirjauttanut tehot 1+2.

– Alkukaudesta kun Landi (Gabriel Landeskog) ja (Mikko) Rantanen olivat sivussa, niin mulla oli aika iso rooli. Sain pelata ykkösketjussa ja -ylivoimassa yli 20 minuuttia per ilta.

– Siinä oli totta kai mukava pelata ja tietenkin helpompi tehdä tulosta, Donskoi sanoo.

Kun Coloradon sairastupa tyhjeni, Donskoin rooli pieneni hieman. Päävalmentaja Jared Bednar on kuitenkin pyörittänyt läpi kauden tiivistä ketjurulettia, ja Donskoikin on saanut myös viime aikoina lukuisia tilaisuuksia kärkiketjuissa ja ylivoimakoostumuksessa.

– Nyt on rooli ollut pienempi, mutta en ole pystynyt olemaan tehokas. Eikä se ole siitä kiinni, että jääaikaa on tullut vähemmän. Pitäisihän minun pystyä enemmän tekemään tulosta.

– Tähän kauteen on mahtunut ylä- ja alamäkiä. Välillä tulee vaikeampia jaksoja, mutta ei auta kuin tehdä homma. Yritän nyt parantaa peliäni kohti pudotuspelejä, että siellä olisin parhaimmillani.

Colorado taistelee jopa läntisen konferenssin voitosta. Tällä hetkellä sen ero kärkeen on kaksi pistettä, mutta sillä on yksi tasoittava peli vielä varastossa.

Joukkueesta huokuu ulospäin hyvä henki. Donskoi kertoo viihtyneensä Denverissä.

– Paljon nuoria kavereita, ja kaikki ovat hyviä jätkiä. On hauskaa joka päivä. Kaikki puskevat toisiaan eteenpäin.

– Vaatimustaso on kova, mutta silti on hauskaa. Se on yleensä aika hyvä yhdistelmä, viidettä kauttaan NHL:ssä pelaava Donskoi tietää.

Aivotärähdys piti sivussa

Donskoin kautta sekoitti tammikuun alussa tullut aivotärähdys. New York Rangersin Ryan Lindgren sammutti suomalaisen valot rajulla päähän kohdistuneella taklauksellaan. Näet sen täältä.

Donskoi oli sivussa lopulta viiden ottelun ajan.

– Onneksi ei sen kauempaa sitten lopulta mennyt, kun osui tähdistötauko siihen yhteyteen.

– Varsinkin nuo päävammat ovat ikäviä. Toivoisin, ettei niitä hirveästi tulisi.

Ryan Lindgren metsästi Donskoin pään tammikuun 7. päivän ottelussa Madison Square Gardenissa.

Donskoi kertoo yllättyneensä, että teloja selvisi tilanteesta lopulta ilman pelikieltoa.

– Päähänhän se osui. En hirveästi muista siitä, mutta kolmantena miehenä se tuli ja suoraan päähän.

– Tuskin tarkoitti, mutta kyllähän nuo pitäisi saada kitkettyä pois.

Donskoi saattaa joutua kilpailemaan roolistaan loppukaudella vielä entistä tiukemmin, sillä Coloradon on arveltu kartoittavan vahvistusta hyökkäysosastolleen viikon päästä maanantaina koittavaan siirtorajaan mennessä.