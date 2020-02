Vihdoin maalivireensä löytänyt Patrik Laine uhoaa Sebastian Ahon suuntaan: ”Mä en luovuta”

Patrik Laineen itseluottamus on jälleen tapissa. Hän uhoaa rikkovansa lähes mahdottomalta vaikuttavan 40 maalin rajan vielä tällä kaudella.

NHL:n räiskyvimmän suomalaistähden Patrik Laineen, 21, maalittomuudesta kannettiin huolta pitkin alkukautta. Tai oikeastaan jo viime kauden puolivälistä lähtien.

Verkko ei heilunut lähes vuoteen aivan odotettuun tahtiin, mutta nyt normaali päiväjärjestys on palannut.

Ennen viikonlopun pelejä Laine oli tehnyt 10 edellisessä pelissä yhdeksän maalia. Viime viikonloppuna tamperelainen linkosi kauden ensimmäinen ja NHL-uransa kahdeksannen hattutempun.

– Nyt kun kunnon pelit alkavat, niin alkaa maalit löytyä, itseluottamusta uhkuva Laine sanoi.

Kauden 57 ottelun jälkeen Laineella on nyt kasassa väkevät tehot 24+29=53. Hän on hyvää vauhtia rikkomassa aiemman yhden kauden piste-ennätyksensä (70).

Mutta kuten lempinimi Tesoman tykki kertoo, Laine on ennen kaikkea maalintekijä. Häneltä odotetaan maaleja, ja myös Laine itse janoaa punalampun kajastusta.

– Nojoo, onhan se kieltämättä kiva laittaa itsekin taas välillä limppua uuniin, vaikka tykkäänkin jaella muillekin syöttöjä.

– On tässä eväitä yli 70 pisteeseen, mutta se ei ole mikään pääasia nyt loppukaudesta. Tärkeintä olisi nyt vain saada voittoja, että pääsisimme jatkamaan kautta runkosarjan jälkeenkin.

Tähdistötauon jälkeen peliään parantanut Winnipeg käy kiivasta pudotuspelitaistoa huipputasaisessa läntisessä konferenssissa. Jokaisella pisteellä on suuri merkitys.

”Tulen hengittämään Ahon niskaan”

Vaikka Laine on löytänyt maalijyvänsä, sinivalkoisen ykköstykin viittaa on kantanut pitkin kautta harteillaan Carolinan Sebastian Aho, joka on takonut jo ennätyksensä uusiksi 31 maalilla. Aho on rikkomassa tätä menoa jopa selvästi kovan 40 maalin rajapyykin.

Laine ei kuitenkaan vielä suostu tunnustamaan Ahoa pohjolan kovimmaksi maalihaiksi.

– Kyllähän mullakin on tässä vielä pelejä jäljellä. Mäkin painan sen 40 rikki! Eihän mulla ole enää kuin 16 maalia matkaa, ja pelejä on vaikka kuinka paljon, Laine uhosi tapansa mukaan ennen viime peliä eli 24 ottelua ennen runkosarjan loppua.

– En mä mitään luovuttamaan ala. Tulen kovaa takaa hengittämään Ahon niskaan!

Laineen naamalla on ollut viime aikoina tuttu maalivirne.

Hurjia peliaikoja

Laine on noussut tällä kaudella hiljattain kolmivuotisen jatkosopimuksen tehneen Jetsin päävalmentajan Paul Mauricen ehdottomaksi luottopelaajaksi.

Laineen keskimääräinen peliaika on noussut viime kaudesta peräti lähes kolmella minuutilla. Nyt keskiarvo huitelee jo yli 20 minuutissa. Tiistain kierroksella Laine raatoi kolmen erän aikana hyökkääjälle täysin poikkeukselliset 25.35 minuuttia.

– Se on aika paljon. Mutta en ole ikinä kuullut sellaista lausetta pelaajalta, että pelaan liian paljon. En ala valittaa enkä ole se ensimmäinen.

Laine pelaa todella yllättäen tällä hetkellä eniten kaikista NHL:n suomalaishyökkääjistä. Se ei kuitenkaan tamperelaisen mukaan paina pohkeissa.

– Itse asiassa menen enemmän hapoille, jos pelaan 13 minuuttia kuin 23. Jos peliaikaa tulee alle 15 minuuttia, niin huomaan, että on enemmän hapoilla, koska ei ole sellaista tasaista rytmiä.

– Nyt pääsen koko ajan kentälle ja välillä pelaamaan jopa joka toista vaihtoa, Laine sanoo.