NHL-pelaaja Zack Kassian sai törkytempustaan pitkän pelikiellon ja menetti yli 150 000 euroa

Jääkiekon NHL määräsi Edmontonin hyökkääjä Zack Kassianille seitsemän ottelun pelikiellon, koska hän potkaisi Tampa Bayn puolustaja Erik Cernakia.

Joukkueet kohtasivat perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa, ja kamppailutilanteessa kaatunut Kassian potkaisi oikean jalan luistimellaan terä edellä Cernakia rintaan.

Cernak ei loukkaantunut tilanteessa. NHL:n tiedotteessa pelikiellon pituutta perusteltiin vaarallisella teolla. Tiedotteen mukaan luistinpotkussa on aina riski vahingoittaa vastustajaa vakavasti.

Kassian on aiemminkin saanut pelikieltoja.

Nyt pelikiellon lisäksi hänen kärsittäväkseen tuli 166 00 Yhdysvaltain dollarin eli noin 153 000 euron ansionmenetys. Rahat ohjataan NHL:n pelaajille suunnattuun hätärahastoon.

Tammikuussa 29 vuotta täyttänyt Kassian on pelannut NHL:ssä vuodesta 2011 alkaen.

Edmontonin lisäksi hän on kiekkoillut Buffalossa ja Vancouverissa. Meneillään oleva kausi on hänen uransa tehokkain, kun 52 ottelussa ovat syntyneet pisteet 14+16=30. Hän on pelannut NHL-urallaan kaikkiaan 518 runkosarjaottelua tehoin 81+92=173.