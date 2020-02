NHL:ssä jo kauden kahdeksannet valmentajapotkut – nyt mitta tuli täyteen Minnesotassa

Bruce Boudreau sai monoa Minnesotasta, vaikka joukkue on vielä mukana pudotuspelitaistossa.

Minnesota Wildistä tuli perjantaina jo kauden kahdeksas päävalmentajansa erottanut NHL-joukkue, kun se kertoi vapauttaneensa Bruce Boudreaun tehtävästään.

Boudreau, 65, valmensi seurassa nyt neljättä kauttaan. Aiemmin hän toimi Anaheimin ja Washingtonin päävalmentajana.

Minnesota on ollut viime ajat varsin hyvässä vireessä. 11 edellisestä pelistä on taskussa seitsemän voittoa. Se on vielä mukana pudotuspelitaistossa tiiviissä läntisessä konferenssissa. Eroa viivaan on kolme pistettä.

Boudreaun pomo vaihtui täksi kaudeksi, kun Bill Guerin nimitettiin Minnesotan GM:ksi.

Minnesotan lisäksi valmentajaa ovat tällä kaudella vaihtaneet Toronto, Calgary, New Jersey, Dallas, Nashville, San Jose ja Vegas.