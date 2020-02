Olympiapomot anelevat NHL-tähtiä takaisin kovilla myönnytyksillä – liigalta tyly vastaus

Olympiajääkiekkoon osallistumisesta on tulossa pelinappula NHL:n ja liigan pelaajayhdistyksen työtaistelussa.

Pyeongchangin olympiajääkiekko oli monille pettymys, sillä lajin kirkkaimmat tähdet puuttuivat. NHL ei suostunut pitämään sarjataukoa olympialaisten aikana, ja kisat pelattiin pääosin Euroopassa pelaavien pelaajien voimin.

NHL:n pelaajayhdistys NHLPA vastusti kisojen jäämistä väliin voimakkaasti, mutta protestit olivat turhia. Kiista NHL:n ja kansainvälisen olympiakomitean KOK:n välillä koski – tietenkin – rahaa. Kulut, jotka KOK oli aiemmin kattanut houkutellakseen NHL-tähdet kisoihin olivat Pyeongchangin kohdalla sellaisia, joita se ei enää halunnut pulittaa.

Pekingin talvikisoihin on aikaa enää kaksi vuotta ja osapuolet ovat palanneet neuvottelupöytään. KOK, NHL, NHLPA ja kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF kokoustivat New Yorkissa viime viikon tiistaina.

Ensiraporttien perusteella KOK on nöyrtynyt Pyeongchangin aikaisesta neuvotteluasemastaan ja on valmis kattamaan kulut, jotka se hoiti kisoissa ennen Etelä-Koreaa. Näihin kuuluvat mm. pelaajien matkakulut ja vakuutuskustannukset.

Sidney Crosby oli Vancouverin olympiakiekon suurin tähti.

Mutta ei siinä vielä kaikki. NHL-seuroille kivulias piste olympiakiekossa oli, että ne lähettivät kisoihin parhaat pelaajat, mutta liiga tai sen seurat eivät saaneet käyttää olympiakiekkoa millään tavalla omassa markkinoinnissaan. Eli kun vaikkapa Sidney Crosby oli tehnyt unohtumattoman voittomaalinsa Vancouverissa 2010 niin NHL tai Pittsburgh Penguins eivät asiaa juhlistaakseen voineet kuin siitä ohimennen mainita.

KOK piti mediaoikeuksistaan tiukasti kiinni. Nyt olympiapomojen kanta on ilmeisesti muuttumassa. NHL-pelaajien mukaantulon myötä 1998 lähtien jääkiekko on ollut talvikisojen kruununjalokiviä.

– Tapaaminen oli erittäin positiivinen. Kustannusasiat ovat yksi merkittävä osa tätä ja toinen on se, että pystyisimme markkinoimaan sitä, että meidän jätkämme pelaavat siellä kisoissa. KOK on avoin ajatukselle. He sanoivat haluavansa muodostaa kunnon kumppanuuden. Mutta paljon tehtävääkin on vielä, pelaajayhdistyksen pomo Mathieu Scheinder sanoi The Athleticille.

Ei muuta kuin hokkarit jalkaan ja leijonatähdet Jukka Jalosen käyttöön, siis? Ei aivan.

NHL ei ole vieläkään yhtä innoissaan olympialaisista kuin liigan pelaajat, vaikka nyt olisikin tulossa uusia myönnytyksiä KOK:lta. Aiemmin liigapomot ovat sanoneet, että NHL:n näkökulmasta olympiakiekon hyöty sen imagolle ei ole riittävän suurta oikeuttaakseen kahden viikon sarjatauon ja väsyneiden tähtipelaajien paluun vain pari kuukautta ennen pudotuspelien alkua.

Nyt sävy on yhä sama.

Patrik Laine olisi varmasti korkealla Jukka Jalosen olympiapapereissa.

– En ole varma, onko järkeä lähteä sellaiseen keskusteluun, että mitä se vaatisi liigan näkökulmasta (mennä olympialaisiin). Sen sanon, että jos meille annettaisiin tämä vaihtoehto tyhjiössä, niin liigan johtokunta ei tue paluuta olympialaisiin. Ei ole paljoakaan sellaista, mitä KOK tai IIHF voisivat tarjota, joka muuttaisi tätä, NHL:n varakomissaari Bill Daly sanoi ESPN:lle torstaina.

NHL:lle olympiapelit ovat neuvotteluvaltti työehtosopimuskiistoissa NHLPA:n kanssa. Kun puhe oli Pyeongchangin kisoista, niin liiga tarjosi pelaajille olympiaporkkanaa vaihdossa siihen, että voimassa ollutta työehtosopimusta olisi jatkettu kolmella vuodella. Pelaajat tyrmäsivät ehdotuksen suoralta kädeltä.

– Ei näköjään omistajia enää paljoa parin viikon tauko haittaakaan, jos saavat jatkaa työehtosopimusta, San Josen puolustaja Marc-Edouard Vlasic kuittasi tuolloin kylmästi.

Aleksander Barkov voisi olla Suomen johtotähtiä Pekingissä, jos NHL-pelaajat saavat pelata 2022 olympialaisissa.

Nyt liigan puheista on tulkittavissa entistä voimakkaammin se, että sitä saattaa kiinnostaa olympiakiekon käyttäminen neuvotteluvalttina pelaajien kanssa. Pelaajat haluavat kisoihin, joten liiga saattaa ajatella voivansa saada jonkin uuden myönnytyksen itselleen vaihdossa olympiaosallistumiseen.

Pelaajayhdistyksen näkökulmasta taas Pekingin kisojen ei pitäisi vaikuttaa neuvotteluihin, koska kisat pelataan ennen nykyisen työsovun päättymistä. Sopimus päättyy syyskuussa 2022.

– Tarvitsemme hyvän syyn suositella olympialaisiin osallistumista liigan johdolle. Meidän pitää löytää arvoa siitä, että suljemme liigan kahdeksi viikoksi ja osallistumme turnaukseen toisella puolella maailmaa. Se todennäköisesti tarkoittaisi laajempaa keskustelua kansainvälisistä kilpailuista ja pitkäaikaista tapahtumakalenteria kansainväliselle jääkiekolle. Ja siihen voi kuulua myös sopimus työehtosopimuksen jatkamisesta, Daly sanoi ESPN:lle.

Yksi porkkana liigalle Pekingin kisoihin osallistumiseen voi olla se, että NHL näkee Kiinan kasvavana markkinana. Liigan harjoituspelejä on pelattu Pekingissä, Shanghaissa ja Shenzenissä. Olympiakiekon jättäminen väliin ei varmasti ainakaan auttaisi jättimäisen markkinan ovien avaamisessa.

Selväksi on kuitenkin käymässä, että olympiaosallistumisessa tärkeimmät osapuolet eivät välttämättä ole NHL ja KOK vaan NHL ja sen oma pelaajayhdistys, ja kansainvälinen jääkiekkoyhteisö joutuu samalla jännittämään lopputulosta vierestä.