Tuukka Rask loistaa NHL:n maalivahtitilastojen kärkinimenä – huima putki jatkuu

Tuukka Rask taistelee parhaan maalivahdin Vezina Trophysta.

NHL:n maalivahtieliittiin jo pitkään kuulunut Tuukka Rask ei osoita minkäänlaisia hyytymisen merkkejä.

32-vuotias savonlinnalainen paistattelee kuluvan kauden osalta NHL:n kärkinimenä niin päästettyjen maalien keskiarvossa (2.11) kuin torjuntaprosenttitilastossa (93,0).

Keskiviikon kierroksella Raskin ja Boston Bruinsin iltapalaksi joutui Montreal Canadiens.

Boston niittasi David Pastrnakin hattutempun johdolla Montrealin maalein 4–1. Tshekkihirmu nousi samalla NHL:n maalipörssin kärkeen 41 osumallaan ohi Aleksandr Ovetshkinin ja Auston Matthewsin, jotka ovat tehneet 40 maalia.

28 kertaa torjunut Rask palkittiin ottelun kakkostähtenä.

Rask on pelannut tällä kaudella nyt 33 ottelua, joista voittoja on 21. Suomalaisen ollessa tolppien välissä Boston on jäänyt pisteittä vain viisi kertaa. Nollapelejä Raskilla on kolme.

Erityisesti Bostonin kotiluolassa TD Gardenissa Rask on ollut myrkkyä vastustajille. Hän ei ole hävinnyt tällä kaudella vielä yhtäkään ottelua varsinaisella peliajalla kotikaukalossa.

Kauden 19 kotiottelustaan Raskilla on voittoja 13, ja kuusi kertaa vastustaja on vienyt lisäpisteen jatkoajalla tai voittomaalikisassa.

Aivotärähdyksestä aiemmin talvella kärsineen Raskin loistovireen kannalta on ollut tärkeää, että Boston on löytänyt Jaroslav Halakista toisen huippuvahdin.

26 ottelua mainiosti torjuneen 34-vuotiaan slovakkikonkarin ansiosta Raskin ei tarvitse huhkia useimpien muiden huippuveskarien veroisia pelimääriä runkosarjassa. Näin ollen suomalainen ykkösvahti on tuoreena, kun kauden tärkeimmät pelit alkavat vasta huhtikuussa.

Tuukka Raskin johdolla Boston kuuluu jälleen tänä keväänä suurimpien mestarisuosikkien joukkoon.

Aiempaa huomattavasti tasaisempi työnjako oli samanlainen jo viime kaudella, jolloin Rask säkenöi pudotuspeleissä ja johdatti joukkueen ykköstähtenä Bostonin aina voiton päähän Stanley Cupista.

Boston paistattelee tällä hetkellä koko NHL:n kärkijoukkueena, ja tuoreena huippuvireessä pudotuspeleihin pääsevälle Raskille on pedattu jälleen isoa roolia kevään kannujahdissa.

Rask on voittanut NHL:n parhaalle maalivahdille jaettavan Vezina Trophyn kerran urallaan, kaudella 2013–14. Nykyisen tahdin jatkuessa runkosarjan loppuun asti Raskilla on kaikki eväät uransa toiseen Vezinaan.

Torjuntaprosentti

(Vähintään 20 ottelua)

Tuukka Rask, Boston 93,0 (33 ott.) Elvis Merzlikins, Columbus 93,0 (26) Darcy Kuemper, Arizona 92,9 (25) Tristan Jarry, Pittsburgh 92,9 (27) Anton Hudobin, Dallas 92,8 (23) Pavel Francouz, Colorado 92,5 (21) Ben Bishop, Dallas 92,4 (37) Jaroslav Halak, Boston 92,1 (26) Robin Lehner, Chicago 92,1 (31) Thomas Greiss, NY Islanders 92,0 (27)

Päästettyjen maalien keskiarvo

(Vähintään 20 ottelua)

Rask 2,11 Kuemper 2,17 Jarry 2,18 Merzlikins 2,19 Hudobin 2,26 Halak 2,36 Bishop 2,38 Ilja Samsonov, Washington 2,38 (23) Francouz 2,42 Andrei Vasilevski, Tampa Bay 2,44 (42)