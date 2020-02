Mikko Rantanen nöyryytti puolustajaa ja taituroi upean voittomaalin – ”Ei varmaan odottanut tuollaista”

Mikko Rantanen vei Ron Hainseyn täysin kahville.

Tiistain NHL-kierroksen todennäköisesti komeimmasta maalista vastasi Mikko Rantanen.

Coloradon suomalaistähti jallitti Ottawan konkaripakki Ron Hainseyn ovelalla käännöksellään keskialueella ja karkasi läpiajoon.

Kahville viety puolustaja oli auttamattomasti myöhässä ja sai todistaa aitiopaikalta, kun Rantanen tinttasi tuimalla rystylaukauksella kiekon ylämummoon.

Colorado siirtyi avauserän lopussa syntyneellä maalilla 1–0-johtoon kotiottelussaan. Se jäi lopulta voittomaaliksi, sillä ottelu päättyi 3–0.

– Pakki taisi luulla, että tulen toiselta puolelta eikä varmaan odottanut ihan tuollaista. Sain sitten vähän tilaa, ja tällä kertaa meni, Rantanen kertasi ottelun jälkeen.

– Ihan mukava tosin tehdä välillä tuollainenkin maali, eikä aina jotakin sellaisia, että kimpoaa mun takapuolen kautta sisään. Ja tietysti ensimmäinen maali on aina iso joukkueelle, että sinänsä oli kiva onnistua.

Syksyn nilkkavamma rikkoi Rantasen kautta. Hän on ehtinyt pelata vasta 39 ottelua, joissa on syntynyt tehopisteet 18+20=38.

Viime kaudella Rantanen johti kuukausikaupalla koko NHL:n pistepörssiä, ja useamman tehopisteen illat olivat arkipäivää. Tällä kaudella aivan vastaavaa säkenöintiä ei ole nähty.

– Joulun ja uudenvuoden jälkeen oli itsellänikin vähän vaikeampaa. Silloin hävisimme paljon. Taisimme voittaa vain kolme peliä 11:sta. Mullakin oli paikkoja, mutta ei mistään mennyt sisään.

– Jalka ei ole vaivannut yhtään. Ensimmäiset pelit loukkaantumisen jälkeen olivat vähän haastavampia, mutta sen jälkeen on ollut ihan normaali.

Rantasen ketjukaverit ovat muuttuneet tällä kaudella poikkeuksellisen tiuhaan. Päävalmentaja Jared Bednar on ruuvannut hyökkäysvitjojaan harva se viikko uuteen uskoon.

Ottawaa vastaan Coloradon ykkösketjuna oli edellispelin aikana yhteen nivottu Rantanen–Nathan MacKinnon–Andre Burakovsky.

– Aika lailla 3–4 peliä on menty samoilla, ja sitten on taas vaihtunut. Aika tiuhaan on haettu uusia ketjuja, jos homma ei ole toiminut. Kyllähän se aina on vähän uusi tilanne, kun kaverit vierellä vaihtuu. Joutuu sopimaan aina uusia juttuja.

– Mutta nyt on taas mielestäni toiminut pari peliä hyvin nämä ketjut.

Colorado on ollut viime ajat väkevässä vedossa. Edellisistä yhdeksästä ottelusta on taskussa kahdeksan voittoa.

Alkukaudesta monia runsasmaalisia hurlumhei-voittoja napsinut joukkue on löytänyt tasapainon myös puolustamiseen.

Nyt käynnissä olevan viiden ottelun voittoputken aikana joukkue on päästänyt vain viisi maalia.

– Mielestäni puolustaminen on vain asenteesta kiinni. Jokainen kyllä pystyy tekemään sen, jos asenne on vain kunnossa. Viime peleissä meillä on ollut.

– Aiemmin päästimme kyllä vähän liikaa maaleja. Nyt taistelemme konferenssivoitosta, niin on tärkeää pelata hyvin.

Tiistai-illan voitollaan Colorado nousi vain pisteen päähän lännen kärkijoukkue St. Louisista, joka on pelannut yhden ottelun denveriläisiä enemmän.