Maalitykki Sebastian Ahoa ei pysäytä mikään! Kasperi Kapanen jatkoaikasankari

Jo kuudennessa peräkkäisessä ottelussa osuneen Sebastian Ahon nousu maalipörssissä jatkuu. Carolina koki silti tappion.

Nerokkaana pelintekijänä ja Carolinan pelin moottorina tunnettu Sebastian Aho on noussut tällä kaudella NHL:n armoitetuimpien maalipyssyjen harvalukuiseen joukkoon.

Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Aho pöllytti maaliverkkoa jo kuudennessa ottelussa putkeen. Tällä kertaa kiekkoa maalista joutui kaivamaan Dallas Stars.

Aho sivalsi avauserässä vieraiden 1–1-tasoituksen ylivoimalla millintarkalla laukauksellaan.

Maali oli suomalaistähdelle jo kauden 31:s. Samalla Aho teki uuden yhden kauden maaliennätyksensä – vasta kauden 56. ottelussa.

Ahon maali ei kuitenkaan Carolinaa auttanut, sillä Dallas kukisti vieraansa lopulta 4–1.

Kotijoukkueen tähtipuolustaja Miro Heiskanen syötti maaleista kaksi ja Roope Hintz yhden.

Aho nousi jo maalipörssin jaetulle viidennelle sijalle. Tällä tahdilla hän iskisi kuluvalla kaudella tauluun hurjat 45 maalia.

Ahon kausi alkoi tehojen puolesta vaisusti, mutta marraskuusta lähtien jälki on ollut tuimaa. Marraskuun 1. päivästä lähtien NHL:ssä on ollut kolme maalintekijää ylitse muiden: Aleksandr Ovetshkin 29 maalia, Auston Matthews 29 ja Aho 28.

Ahon huimasta maalivireestä huolimatta Carolina on sarjataulukossa tukalassa tilanteessa. Se on itäisessä konferenssissa yhdeksäntenä kaksi pistettä pudotuspelipaikasta. Carolinan Metropolien divisioona on kauden selvästi kovatasoisin.

Kapaselle makoisa onnistuminen

Kasperi Kapanen nousi Toronton sankariksi Arizonaa vastaan. Suomalaishyökkääjä ratkaisi Torontolle 3–2-voiton jatkoajalla ja katkaisi samalla 13 ottelun maalittoman putkensa.

Kotiyleisön tunteet menivät jatkoajalla vuoristorataa, sillä Arizona ehti juhlia jo hetken voittoa. Puolustaja Jakob Chychrunin osuma hylättiin kuitenkin lopulta videotarkistuksen jälkeen maalivahdin häirinnän takia.

Hetkeä myöhemmin sarjan nopeimpiin luistelijoihin lukeutuva Kapanen kirmasi laidalta karkuun ja räjäytti torontolaisyleisön riemuun kauden 11. täysosumallaan.

Kapasen maali oli arvokas, sillä Toronto majailee Atlantin divisioonassa pudotuspelipaikalla nyt vain kahden pisteen turvin.