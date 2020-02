Joko Rasmus Ristolainen päästetään ulos NHL:n ”vankilasta”? Tarpoo taas murheellisessa suossa: ”Niitä en suosittele kenellekään”

Rasmus Ristolaisen ja Buffalon kausi on ollut jälleen totutun synkkä.

Rasmus Ristolainen saa tällä kaudella täyteen jo 500 NHL-ottelua, mutta pudotuspelit jäävät jälleen haaveeksi Buffalossa. Siirtohuhut vellovat sarjan häpeäpilkusta ulospääsyä toivoneen suomalaisen ympärillä.

Buffalo Sabresista on tullut viime vuosina NHL:n naurunaihe.

Tällä kaudella joukkue jää jo yhdeksättä kertaa putkeen pudotuspelien ulkopuolelle – se ei ole vielä matemaattisesti varmaa mutta käytännössä asia on näin. Jäljellä on vielä 26 peliä.

Buffalon pudotuspelitön putki on pisin tämän hetken NHL:ssä. Näistä kausista seitsemällä joukkueessa on ollut mukana Rasmus Ristolainen.

– Olen ollut tällaisessa tilanteessa jo niin monta kertaa, että nahka on kasvanut paksummaksi. Osaan suhtautua jo oikein. Jos kauhean negatiiviseksi itsekin menee, niin ei siitä tule mitään.

25-vuotias turkulainen on siis toisin sanoen tottunut häviämään.

Hän kertoi jo viime kesänä, ettei ole pystynyt nauttimaan viime vuosina jääkiekosta. Turhautuminen ja tuska ovat paistaneet läpi elekielestä lukuisissa haastatteluissa. Hän on halunnut pois joukkueesta.

– On ollut paljon sellaisia kausia, että joulun jälkeen on 40 peliä jäljellä ja olemme ulkona pudotuspeleistä. Niitä en suosittele kenellekään.

– Totta kai nekin ovat kovia kokemuksia ja kasvattavat, mutta se ei ole se, mitä kukaan haluaa pelata.

Rasmus Ristolaisen Buffalon kausi kulkee jälleen tuttua rataa.

Ilman loukkaantumista Ristolainen saa tänä keväänä täyteen jo 500 NHL:n runkosarjaottelua ilman yhtäkään pudotuspeliottelua. Se on harvinaisen suuri määrä, vaikkakin Olli Jokisen nimissä olevaan suomalaisennätykseen (799) on vielä matkaa. Jokista kauemmin joutui odottamaan vain Ron Hainsey (907 ottelua).

– Eikä ole ollut kertaakaan edes lähellä, Ristolainen muistuttaa.

– En minä sitä kuitenkaan mitenkään itkeskele tai kadu. Ikinä en ole elämässä mennyt helpoimman kautta. Olen nähnyt sen kolikon kääntöpuolen ja oppinut arvostamaan voittamista ja sitä, kuinka vaikea pudotuspeleihin on päästä. Se on kasvattanut mua tosi paljon.

– Tietenkin jos uran jälkeen katsoo, eikä ole päässyt pelaamaan koskaan pudotuspeleissä, sitten se on eri juttu. Mutta minullakin on vielä pelivuosia jäljellä. Aina ei kaikki tule niin helpolla, mutta ainakin nälkä kasvaa ja kunnioitus peliä, voittamista ja päivittäistä työntekoa kohtaan, Ristolainen sanoo.

Hän on pelannut jälleen tällä kaudella eniten Buffalon pelaajista. 56 ottelun jälkeen kasassa on 5+20=25 tehopistettä.

Vaikka häviöt ovat käyneet tutuiksi, Ristolainen ei suinkaan ole luovuttanut.

– Minä en ole mikään kauhea tilastoäijä. Lasken voitot ja häviöt ja haluan pudotuspeleihin. Voittaminen on ainoa, minkä takia jääkiekkoa pelaan.

– Haluan päästä pelaamaan pudotuspelejä tai ylipäätään merkityksellisiä pelejä. Pelaan paljon mutta en ole taaskaan tarpeeksi hyvin pystynyt auttamaan joukkuetta siihen tavoitteeseen. Se on ainoa, mikä merkitsee.

Satakiloinen ja 192-senttinen Ristolainen on yksi koko NHL:n aggressiivisimmista pelaajista. Taklausmäärissä hän on kärkikymmenikössä.

Joko tyrmän ovi aukeaa?

Todennäköistä on, että Buffalo lyö joitakin pelaajiaan lihoiksi kahden viikon kuluttua koittavaan siirtorajaan mennessä.

Ristolaisen nimi on pyörinyt jälleen vahvasti huhuissa. Hän on pyytänyt jo taannoin siirtoa pois seurasta ja jo vuosi sitten hän oli tiettävästi lähellä tulla kaupatuksi.

Myös viime kesänä Ristolaisen siirtoa pidettiin lähes varmana.

Ristolaisen nimi on yhdistetty siirtohuhuissa muun muassa Winnipeg Jetsiin, jolla olisi huutava tarve juuri hänen kaltaiselleen rightin puolen kovaotteiselle ja monipuoliselle puolustajalle.

Jetsin operointia siirtomarkkinoilla on häirinnyt tähtipuolustaja Dustin Byfuglienin sopimussoppa. Viime aikoina on kuitenkin raportoitu, että koko kauden pelaamatta ollut yhdysvaltalaisjärkäle ja Jets purkaisivat sopimuksensa, joka vapauttaisi joukkueelle reilusti pelimerkkejä hankintoihin.

Ristolainen ei voi alkaa tässä vaiheessa kautta höpötellä mahdollisista siirtohaluistaan julkisesti, mutta rivien välistä on luettavissa, ettei kauppaaminen olisi ainakaan shokki.

– Toki jos emme pääse maaliin – kuten emme ole päässeet yhtenäkään kautena – vaihdoksia on ollut. Ja täytyykin vaihtaa, jos homma ei toimi.

– Nyt olen täällä. Tässä bisneksessä ei ikinä tiedä, mitä huominen tuo tullessaan. Eikös se jokin takaraja tässä kuussa ole.

Winnipegin suomalaistähti Patrik Laine ottaisi kesätreenikaverinsa ilomielin Kanadan preerialle.

– Totta kai. Tässä sarjassa ei ole monta äijää, jotka pärjäävät sille maalinedustalla!

Moni on jäänyt kakkoseksi Ristolaisen kanssa käydyssä maalinedusväännössä.

Ristolainen on vankina Buffalossa. Hänen kannaltaan olisi toivottavaa, että GM Jason Botterill avaisi vihdoin tyrmän ovet ennen helmikuun 24. päivän siirtorajaa ja armahtaisi jo seitsemättä vuotta tuomiotaan istuvan suomalaispuolustajan.

Ristolaisen siirron esteenä on todennäköisesti ollut ennen kaikkea hänen korkea palkkansa (5,4 miljoonaa / kausi), sillä se ei mahdu ongelmitta useimpien joukkueiden palkkakattoon. Sopimusta on jäljellä vielä kaksi seuraavaa kautta.

Pois haluavan pelaajan kauppaaminen olisi todennäköisesti sekä Ristolaisen että Buffalon etu. Suomalaisella on tuntuvasti vaihtoarvoa, joten tyhjin käsin Buffalossa ei varmasti jäätäisi.

Yrittämisen puutteesta Buffaloa ei voi syyttää. Se on tuulettanut viime vuosina johtoportaansa useaan kertaan. Ristolainen on pelannut seurassa kolmen eri GM:n ja viiden päävalmentajan alaisuudessa. Lisäksi joukkue on päässyt varaamaan vuodesta toiseen huippunumeroilla, mutta mikään ei ole muuttunut.

Tähtipelaajan oksettava toiminta

Buffalon kausi noudattelee jo toista vuotta putkeen samaa kaavaa. Vielä syyskaudella se käväisi hetkellisesti jopa koko sarjan keulilla, kunnes lohduton syöksykierre alkoi.

Syyskauden voittokulun keskellä Ristolainen ylisti vuolaasti joukkueen päävalmentajaa Ralph Kruegeria ja tämän johtajaominaisuuksia.

Kanadalais-saksalais-sveitsiläinen Krueger on kummajainen NHL-valmentajien keskuudessa, sillä viime vuodet hän toimi englantilaisen jalkapalloseura Southamptonin puheenjohtajana, eikä ollut vuosiin edes tekemisissä jääkiekon kanssa.

Ääni Ristolaisen kellossa ei ole muuttunut.

– Minulla ei ole sanaakaan negatiivista sanottavaa valmennuksesta. Joinakin aikaisempina vuosina on voinut sanoa tekosyynä, että valmennus ei ole toiminut, mutta nyt ei valmennuksen piikkiin voi panna mitään, Ristolainen painottaa.

– Kyllä se on meistä pelaajista ollut kiinni. Valmennus on valmistanut meidät hyvin, ja pelisysteemi on ollut aiempaa parempi.

Todellisena jokerikorttina Buffaloon palkatun Ralph Kruegerin taival puhveleiden penkin takana alkoi ruusuisesti, mutta sittemmin hymy on hyytynyt.

Buffalosta on jo vuosia kantautunut huhuja mädästä kulttuurista, jossa kaikki eivät aina ole olleet täysillä sitoutuneita työntekoon.

Tuorein, räikeä ja irvokas esimerkki saatiin muutama päivä sitten ottelussa Detroitia vastaan.

Hyökkääjä Sam Reinhart oli luistelemassa omiin auttamaan 2–1-hyökkäystä vastaanottanutta Ristolaista. Reinhart päätti kuitenkin nostaa selän suoraksi jo siniviivalla eikä edes yrittänyt tavoittaa lähellään edessä ollutta vastustajaa. Tilanne päättyi Detroitin maaliin.

Voit katsoa sen tästä.

Vuonna 2014 koko varaustilaisuuden toisena pelaajana Buffaloon varattu mutta odotuksiin nähden vaisusti siitä lähtien pelannut Reinhart, 24, kuuluu joukkueen johtaviin pelaajiin.

Vuoden 2014 kakkosvaraus Sam Reinhart on yksi Buffalon viime vuosikymmenen kärkivarauksista, joiden odotettiin nostavan joukkue suosta. Tuoreimman tempauksensa perusteella Reinhart on ajanut sitä vain syvemmälle suohon.

Detroit-ottelun jälkeen hän ryhtyi kiukuttelemaan median edessä ja kieltäytyi vastaamasta käsittämätöntä löysäilyään koskeviin kysymyksiin. Ennen kieltäytymistään hän naurahti ylimielisesti.

Ristolainen suhtautuu tapaukseen diplomaattisesti.

– Muistan maalin mutta en minä kauheasti mitään seuraile tai katsele mitään huippuhetkikoosteita, Ristolainen sanoo.

– Otin siinä kaksykkösen vastaan ja olisin voinut pelata paremmin. En minä itse ala muita katsella. Katson itseäni peilistä, mitä voin tehdä paremmin.