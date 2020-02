Kasperi Kapanen kertoo kohuaamun tapahtumista – ratkaisevat minuutit johtivat kurinpitotoimiin: ”Ei sille asialle voinut mitään”

Kasperi Kapanen joutui viikko sitten kurinpalautustoimien kohteeksi Torontossa.

Kasperi Kapanen nousi hetkeksi aikaa NHL:n puhutuimmaksi pelaajaksi, kun häntä pantiin ruotuun kiekkomedian pääkaupungissa Torontossa.

Kapanen, 23, hyllytettiin täysin yllättäen viime lauantain ottelusta, eikä syytä kerrottu. Johtoporras ilmoitti kyseen olevan kurinpitotoimesta, ja että suomalaishyökkääjä saa itse selventää tapahtunutta.

Kapanen saapui maanantaina Torontossa kamera- ja nauhurimeren eteen kertomaan, että hyllytys johtui pommiin nukkumisesta harjoituksista.

Viikko hyllytystä myöhemmin, lauantai-iltana Montrealissa pelatun ottelun jälkeen Kapanen ei vaikuttanut erityisen huolestuneelta poikkeuksellisesta kurinpitotoimesta.

– Nojoo sellaista sattuu, ei voi mitään. Vahinkoja sattuu. Mä istuin sen yhden pelin, eikä siinä sen kummempaa, Kapanen vastasi nopeasti kysyttäessä tapauksesta.

– Niiden mielestä se oli oikea ratkaisu. Se nyt vain piti sitten istua.

Kapasen mukaan hyllytys johtui vain muutaman minuutin myöhästymisestä.

– Heräsin siinä aamulla ja olin puhelimella hetken aikaa. Sitten jotenkin väsähdin uudestaan.

– Ihan vain myöhästyin muutaman minuutin punttitreeneistä. En palavereja tai jäätreenejä missannut missään nimessä. Tulin vain myöhässä hallille ja sitten istuin seuraavan pelin katsomossa.

Herättikö rangaistus, että pitää olla skarpimpi?

– Eeei mun mielestä. Se oli ihan vain vahinko. Ei sille asialle voinut mitään. Välillä sattuu tollain. Seurauksena oli sitten, että istuin. Ei voi mitään.

Rooli vaihdellut

Kapasen kausi on toistaiseksi sujunut keskinkertaisesti. 55 ottelun jälkeen kasassa on 10+21=31 tehopistettä.

Tuulennopea laitahyökkääjä oli vielä alkukaudella kärkiketjuissa, mutta sittemmin paikka on löytynyt useimmiten kolmosketjun laidasta.

– Siinä se on mennyt. Valmentajanvaihdos tullut, ja sellainen mun rooli on ollut, että olen pelannut vähän kaikkien kanssa. Siihen nähden, miten paljon olen pelannut ja missä roolissa, niin ihan hyvin on mennyt. Ei voi tietenkään liian tyytyväinen olla siihen, mitä on kaudella tapahtunut.

Kapanen kuuluu Toronton alivoiman luottomiehiin.

– Silti joukkueena olemme ruvenneet pelaamaan pikku hiljaa paremmin. Sarjataulukossa on nyt tiukkaa. Joka peli halutaan voittaa, eikä oikein voi menettää näitä pisteitä.

Kapasen nimi on pyörinyt tiiviisti myös siirtohuhuissa. Morgan Riellyn ja Cody Cecin loukkaantumisten vuoksi entisestään heikentynyt Toronton puolustuskalusto huutaa kipeästi vahvistusta, ja kuopiolaishyökkääjää on väläytelty mahdollisena vaihtotavarana.

– Sellaisia nyt on aina tähän aikaan vuodesta. Meikäläinen on ollut niissä jo muutaman vuoden. Kun en ole ihan kärkiäijiä enkä myöskään nelosketjun äijiä, niin nämähän aina huhuissa on. Mutta sellaista se Toronton media on.

Kovaltshuk nousi sankariksi

Kapasen Toronto koki kirvelevän tappion arkkivihollisensa Montrealin vieraana lauantain kierroksella.

Etenkin Atlantin divisioonan kolmannella eli viimeisellä pudotuspelipaikalla olevaa Torontoa jahtaavalle Montrealille ottelulla oli valtava merkitys pudotuspelihaaveiden kannalta.

Ottelun panokset näkyivät NHL:n jättiläisseurojen kohtaamisessa yli 21 000-päisen yleisön edessä. Ensimmäinen maali nähtiin vasta kolmannen erän alussa, kun John Tavares vei vieraat johtoon.

Se jäi lopulta Toronton ainoaksi laukaukseksi koko kolmannessa erässä. Montrealin hurja myllytys palkittiin lopulta ajassa 57.27, kun Marco Scandella täräytti 1–1-tasoituksen. Maali oli hiljattain Buffalosta siirtyneelle puolustajalle ensimmäinen kotikaupunkinsa seurassa.

Jatkoajalla kotiyleisön sankariksi nousi Ilja Kovaltshuk, joka ratkaisi Montrealille arvokkaan 2–1-voiton.

36-vuotias venäläiskonkari on noussut nopeasti kaupungin suursuosikiksi. Loistavalla asenteella niin kaukalossa kuin sen ulkopuolella toimiva Kovaltshuk on tehnyt 15 pelaamassaan ottelussa tehot 6+6. Maaleista jo kaksi on tullut jatkoajalla.

Ilja Kovaltshuk on yllättänyt kaikki Montrealissa.

Edellisistä 12 ottelustaan 9 voittanut Montreal on noussut vielä taistelemaan pudotuspelipaikasta, vaikka toiveet näyttivät tovi sitten jo kaatuneen.

Se on nyt viisi pistettä viimeisellä pudotuspelipaikalla olevaa Torontoa perässä. Montreal on pelannut yhden ottelun enemmän.

Niiden välissä kahden pisteen päässä Torontosta on Florida, joka on pelannut kaksi ottelua Torontoa ja kolme Montrelia vähemmän.

Joukkueilla on jäljellä vielä 25–28 ottelua.