Roope Hintz kaatoi mestarit maaleillaan – huimassa iskussa oleva Sebastian Aho osui jo 30. kerran!

Roope Hintz loistaa Dallasin ykköstykkinä. Sebastian Aho sivusi jo maaliennätystään.

Roope Hintz loisti Dallas Starsin kirkkaimpana tähtenä hallitsevan mestarin St. Louisin vieraana.

Kotijoukkueen jääkaappipakastin Colton Parayko jysäytti kahdella hirmulämärillään St. Louisin 2–0-johtoon heti avauserässä. Dallasin Jamie Benn kavensi hetkeä myöhemmin.

Sitten estradi oli Hintzin.

Suomalaishyökkääjä tasoitti ensin pelin 2–2:een toisen erän puolivälin jälkeen napakalla laukauksellaan.

Jatkoajalla vieraiden 3–2-voittomaalin juonivat Dallasin nuoret suomalaistähdet. Miro Heiskanen kuljetti kiekon hyökkäysalueelle ja jätti sen Hintzille, joka tuikkasi ovelalla jäänuoliaisella kiekon maalin kotijoukkueen maalivahdin Jordan Binningtonin jalkojen välistä.

Loukkaantumisten rikkomalla kaudellaan 23-vuotias Hintz on tehnyt nyt 46 ottelussa 17+10=27 pistettä.

Vaikka Hintz on pelannut yhdeksän ottelua muun muassa joukkueen ykköstähtiä Tyler Seguinia ja Jamie Benniä vähemmän, hän on komeillut läpi kauden joukkueen maalipörssin kärkinimenä.

Läpi kauden tehottomuuden kanssa tuskaillut Dallas on yksi vähiten maaleja tehneistä joukkueista, mutta siitäkin huolimatta se on tiiviin puolustuspelinsä ansiosta läntisessä konferenssissa kolmantena.

Aho sivusi jo ennätystään

Kauden suomalainen maalikomeetta Sebastian Aho jatkoi maaliputkensa viiden ottelun mittaiseksi Las Vegasissa.

Aho oli haukkana irtopalalla ja napautti maalinedustalta Carolinan 2–3-kavennuksen kolmannen erän alussa Teuvo Teräväisen esityöstä.

Maali oli Aholle jo kauden 30:s – 55. ottelussa. Sillä maalipörssissä seitsemäntenä oleva suomalaistähti sivuaa viime kaudelta peräisin olevaa ennätystään.

Koko Carolinan suomalaiskolmikko onnistui ottelussa maalinteossa. Ensimmäisenä kunnostautui Teräväinen, jonka siniviivan kupeesta lähtenyt kaaliperhonen liihotteli yllättäen maskin taakse jääneen Vegasin konkarivahdin Marc-Andre Fleuryn selän taakse avauserän lopussa.

Erik Haula puolestaan katkaisi kolmannessa erässä 13 ottelun mittaiseksi venähtäneen maalittoman putkensa. Tuulennopea suomalaissentteri purjehti ylivoimalla karkuun puolustukselta ja uitti Flueryn jalkojen välistä 3–4-kavennusmaalin.

Vielä päätöserässä kahteen otteeseen kahden maalin takaa-ajoasemassa ollut Carolina kampesi hurjalla kolmannella erällään jo 5–4-johtoon, mutta Vegas nousi vielä tasoihin.

Kaikkiaan päätöserässä nähtiin kuusi maalia.

Lopulta voittaja haettiin voittomaalikilpailusta, jossa Carolina oli parempi ja otti tiukan pudotuspelitaiston kannalta arvokkaan lisäpisteen.

Aho, Teräväinen ja Haula kirjasivat kukin ottelussa tehot 1+1.

Suomalaispörssissä huipputasaista

Loukkaantumisesta kärsinyt Florida Panthersin Aleksander Barkov palasi joukkueensa kokoonpanoon kolmen ottelun tauon jälkeen. Se ei kuitenkaan riittänyt Floridalle, joka hävisi kotonaan Pittsburghille 2–3.

Teräväinen nousi kahden pisteen illallaan jakamaan suomalaisten pistepörssin kärkipaikkaa Barkovin rinnalle. Koko sarjan pörssissä he ovat jaetulla 20. sijalla.

Niin ikään tasapisteissä olevat Aho ja lauantain iltapäiväpelissä hattutempun tehnyt Patrik Laine ovat vain kolmen pisteen päässä.

Tällä tahdilla koko nelikko yltäisi runkosarjassa vähintään 75 pisteeseen.

Suomalaisista viisi pistemiestä on selvästi ylitse muiden, sillä viidentenä oleva Mikko Rantanen on Barkovin ohella ainoa piste per peli -tahtiin yltänyt. Rantanen oli kuitenkin syksyllä pitkään sivussa, mikä verotti roimasti hänen pistesaldoaan.

Erityisen lupaavaa on, että kärkiviisikon ikänestori on vasta 25-vuotias Teräväinen.

Suomalaispörssi

Aleksander Barkov, Florida 16+38=54 (51 ott.) Teuvo Teräväinen, Carolina 12+42=54 (55) Sebastian Aho, Carolina 30+21=51 (55) Patrik Laine, Winnipeg 23+28=51 (54) Mikko Rantanen, Colorado 17+20=37 (37)

Maalipörssi

Aleksandr Ovetshkin, Washington 40 Auston Matthews, Toronto 40 David Pastrnak, Boston 39 Jack Eichel, Buffalo 31 Nathan MacKinnon, Colorado 31 Leon Draisaitl, Edmonton 31 Sebastian Aho, Carolina 30 Connor McDavid, Edmonton 30 Artemi Panarin, NY Rangers 27 Steven Stamkos, Tampa Bay 26