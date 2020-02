Elvis on pannut NHL:n polvilleen! Sensaatiotulokas säkenöi käsittämättömässä vireessä

Elvis on rokannut NHL:ssä.

Elvis Merzlikins loistaa voittokoneen viimeisenä lukkona. Kahdeksan edellisen ottelun aikana hän on torjunut nyt viisi nollapeliä.

Columbus Blue Jackets on rynnistänyt NHL:n kovavireisimpänä joukkueena joulukuun puolivälistä lähtien. Sen jälkeen se on voittanut 23 ottelustaan 18 ja jäänyt ilman pisteitä vain kahdesti.

Vielä voittokulun alussa joukkueen maalilla loisti Joonas Korpisalo, mutta hänen loukkaannuttuaan uudenvuoden kynnyksellä show’n on ottanut haltuun Elvis Merzlikins.

Persoonallinen 25-vuotias latvialaisvahti ei saanut vielä alkukaudella Korpisalon kakkosmiehenä torjuttua voiton voittoa kahdeksalla yrittämällään, mutta kun näyttämö oli yksin hänen, alkoi tapahtua.

Ei hänen isänsä sattumoisin nimennyt poikaansa itsensä Elvis Presleyn mukaan.

Korpisalon jouduttua sairastuvalle Merzlikins on pelannut 14 ottelua, joista voittoja on tullut 12.

Viime aikoina hän on yltynyt säkenöivään iskuun. Perjantain kierroksella Merzlikins nollasi 2–0-kotivoitossa Detroitin.

Nollapeli oli tulokasvahdille jo viides edellisten kahdeksan ottelun voittoputkensa aikana. Sinä aikana kiekko on tarttunut 96,7-prosenttisesti, ja päästettyjen maalien keskiarvo on vaivainen 1,00.

Viisi nollapeliä kahdeksan ottelun aikana oli NHL:n runkosarjahistoriassa sääntömuutoskauden 1929–30 jälkeen torjunut ennen Merzlikinsiä vain viisi maalivahtia. Edellinen oli Brian Boucher kaudella 2003–04.

Merzlikins on ollut viime ajat NHL:n tulikuumin maalivahti.

Umpisurkeasta alkukaudestaan huolimatta Merzlikins on noussut jo NHL:n torjuntaprosenttitilaston kärkeen (93,0) – vähintään 10 ottelua pelanneista maalivahdeista.

Myös nollapelitilastossa Latvian Elvis paistattelee koko liigan kärkimiehenä.

Merzlikins siirtyi Pohjois-Amerikkaan vasta täksi kaudeksi. Koko aiemman ammattilaisuransa hän torjui sveitsiläisseura Luganossa, jonne siirtyi kotimaastaan jo juniori-iässä. Hän on ollut viime keväinä tuttu näky Latvian maalilla MM-kisoissa.

Iso osansa Merzlikinsin loistossa on myös Columbuksen joukkueella. John Tortorella on saanut iskostettua nimettömään duunariryhmäänsä täydellisesti tiiviin puolustamisen salat, eikä Sinitakkien kenttäpäädyssä ole koskaan avoimet ovet.

Riehakkaat tuuletukset ovat muodostuneet Merzlikinsin tavaramerkiksi.

Columbusta (2,42 / peli) vähemmän maaleja on päästänyt vain koko NHL:n kärkijoukkue Boston Bruins (2,38), jonka maalivahdin Tuukka Raskin päästettyjen maalien keskiarvo (2,15) on koko sarjan paras – yli kaksi ottelua pelanneista.

Se kaksi ottelua pelannut oli sattumoisin Columbuksen toinen latvialaistulokas Matiss Kivlenieks, joka kävi huilauttamassa parissa pelissä maanmiestään ja koppaili siinä sivussa kiekkoa 94,6:n torjuntaprosentilla ja päästettyjen maalien keskiarvolla 1,49.

Alkukaudesta kyntänyt Columbus on kivunnut voittokulkunsa ansiosta jo viidennelle sijalle läntisessä konferenssissa.

Columbuksella on maalivahtiosastollaan pian kissanpäivät, sillä ennen loukkaantumistaan jopa koko sarjan kuumimpana loistanut ja tähdistöotteluunkin valittu Korpisalo on palaamassa riviin lähiaikoina. Polvileikkauksestaan toipunut 25-vuotias suomalaisvahti on jo ollut mukana jääharjoituksissa ja reissannut joukkueen mukana.

Myös seurapomo Jarmo Kekäläisellä on aihetta hymyyn, sillä ennen kautta täysin riittämättömänä pidetty maalivahtitandemi tienaa yhteensä vaivaiset kaksi miljoonaa dollaria.

Hymy tosin voi hyytyä kauden jälkeen, sillä sekä Merzlikinsin että Korpisalon sopimukset ovat kesällä katkolla.