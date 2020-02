Videoa Connor McDavidin hienosta maalista hämmästellään verkossa: ”Hän on avaruusolento”

Edmontonin hyökkääjä Connor McDavid oli kevyellä luistimella liikkeellä yön ottelussa.

Maailman tämän hetken ehkä paras jääkiekkoilija Connor McDavid hämmästytti jälleen poikkeuksellisilla kyvyillään viime yön kotiottelussa San Josea vastaan.

Kanadalaistähti sai kentän keskiviivalla puolustaja Darnell Nurselta syötön lapaan. McDavid polkaisi vauhtiin ja murtautui ohi vastaan rimpuilleen San Josen puolustajan Mario Ferraron ja nosti kiekon maalin kattoon.

– Hän on avaruusolento, Twitterissä kommentoitiin.

McDavid tunnetaan poikkeuksellisesta luistelustaan. Tammikuussa pelatussa ottelussa hänen nopeudekseen mitattiin peräti 44 km/h.

Kanadalainen on myös ollut kolmena aiempana vuonna NHL:n tähdistöottelun nopein kaukalonkiertäjä, mutta tänä talvena hän joutui luovuttamaan valtikan New York Islandersin Mathew Barzalille.

Itse ottelussa Edmonton hävisi San Joselle 3–6, eikä McDavidin mieli mettä keittänyt Sportsnetin haastattelussa.

– Olimme latteita, vailla tunnetta.

Tappiosta huolimatta Edmonton on kiinni pudotuspelipaikassa kerättyään 54 ottelussa 62 pistettä. McDavid on pelannut kauden kaikki ottelut. Hän pistepörssin toisena tehoin 30+50=80. Edellä on vain saksalainen joukkuekaveri Leo Draisaitl (29+54=83).