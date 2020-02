Patrik Laine teki jälleen NHL-historiaa – nousi samalle listalle lajin legendojen kanssa

Winnipeg Jetsin suomalaistähti Patrik Laine teki maalin, kun St. Louis Blues kaatui vieraskaukalossa 4–2.

Patrik Laine osui toisen erän alussa kapteeni Mark Scheifelen tarjoilusta. Maali oli Laineelle jo kauden 20:s ja koko uran 130:s. Hän kirjoitti osuman ansiosta nimensä jälleen NHL-historiaan.

Laine, 21, on vasta yhdeksäs pelaaja vuonna 1917 perustetun NHL:n historiassa, joka saa täyteen 130 maalia ennen 22-vuotispäiväänsä.

Tesoman tykki täyttää 22 vuotta 19. huhtikuuta, eli hänellä on hyvät mahdollisuudet ohittaa vielä Sidney Crosby (132 maalia) ja Brian Bellows (133) ennen merkkipäiväänsä.

Laine on nyt myös saanut vähintään 20 maalia täyteen jokaisella neljällä NHL-kaudellaan. TSN-kanavan tilastojen mukaan vain yksi eurooppalaispelaaja on pelannut vähintään neljä 20 maalin kautta ennen 22-vuotispäiväänsä. Hän on tshekkilegenda Jaromir Jagr.

Nyt 47-vuotias Jagr jatkaa yhä pelaajauraansa. Kotikaupunkinsa Kladnon kiekkoylpeydessä Rytiri Kladnossa pelaava Jagr on tällä kaudella tehnyt tehot 12+12=24 Tshekin pääsarjassa.

Laine on myös viides suomalaispelaaja, joka on tehnyt vähintään 20 maalia jokaisella neljällä ensimmäisellä NHL-kaudellaan. Muut neljä ovat Jari Kurri, Petri Skriko, Teemu Selänne ja Sebastian Aho.

Mainiota kautta pelaavalla Laineella on nyt 53 ottelunsa jälkeen kasassa tehot 20+28=48. Hän on tehnyt seitsemän viime pelin aikana viisi maalia.

Video: Laineen maali St. Louisin verkkoon.

Suomalaisten pistepörssi

Aleksander Barkov, Florida 16+38=54 (50 ott.) Teuvo Teräväinen, Carolina 11+41=52 (54) Sebastian Aho, Carolina 29+20=49 (54) Patrik Laine, Winnipeg 20+28=48 (53) Mikko Rantanen, Colorado 17+20=37 (36) Joonas Donskoi, Colorado 14+16=30 (47) Kasperi Kapanen, Toronto 10+20=30 (53) Joel Armia, Montreal 14+13=27 (43) Rasmus Ristolainen, Buffalo 5+20=25 (54) Roope Hintz, Dallas 15+10=25 (44)