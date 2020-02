Kommentti: Mikael Granlund on löytynyt!

Uuden valmentajan alaisuudessa tasolleen palannut Mikael Granlund hinaa tällä hetkellä Nashvilleä pudotuspeleihin, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

Lähes vuosi sitten Nashvilleen kaupatun Mikael Granlundin aika kantrikaupungissa on ollut tuskaista. Etenkin tehopisteiden osalta. Granlund ei kyennyt pitkään aikaan vastaamaan hänen kohdistettuihin odotuksiin.

Nyt on kuitenkin alkanut tapahtua myös pöytäkirjoissa. Kahdeksan edellisen ottelun aikana Granlund on tehnyt tehot 5+1. Sinä aikana Nashville on tehnyt 21 maalia eli Granlund on ollut tehoilla lähes kolmasosassa niistä. Kahdessa viime pelissä Nashvillen voittomaali on lähtenyt Granlundin lavasta.

Kaikkiaan kuluvan kauden 47 ottelun pistesaldo 12+9=21 on yhä vaatimaton, mutta kauan kadoksissa ollut Mikael Granlund on vihdoin löytynyt. Hän on noussut Nashvillen kärkihyökkääjäksi.

Viiden edellisen ottelun aikana Granlund on pelannut kolmesti eniten joukkueensa hyökkääjistä ja kahdessa muussakin ottelussa toiseksi eniten.

Vastuuta tulee nyt niin ykkösketjun laidassa, ykkösylivoimassa kuin alivoimassakin.

Viime peleissä Granlund on muodostanut Nashvillen terävimmän syömähampaan yhdessä Matt Duchenen ja Ryan Johansenin kanssa.

Viime ajat Granlund on pelannut myös ykkösylivoimassa. Tulostakin on tullut, kuten viikko sitten Washingtonia vastaan otetusta ottelusta napattu kuva osoittaa.

Päävalmentaja Peter Lavioletten tammikuun alun potkut olivat käännekohta Granlundin kaudelle.

Uusi, aiemmin tällä kaudella New Jerseystä potkut saanut luotsi John Hynes on tasoittanut hyökkääjien peluutusta mutta kasvattanut Granlundin roolia.

Kun laskuista jätetään ensimmäinen Hynesin alaisuudessa pelattu peli, johon hänet revittiin penkin taakse suoraan lentokentältä, uusi valmentaja on ehtinyt käskyttää Predatorsia 11 ottelun ajan. Niistä joukkue on voittanut seitsemän.

Hynesin 11 ottelusta viidessä Granlund on pelannut hyökkääjistä eniten ja ollut neljässä muussakin kolmen eniten pelanneen joukossa. Viime aikoina suomalaislaiturin jääaika on kohonnut tasaisesti noin 20 minuuttiin.

Lavioletten alaisuudessa pelaamissaan viimeisissä 11 ottelussa Granlund ei puolestaan ollut kertaakaan kahden eniten pelanneen joukossa vaan keskimäärin sijalla 5. Mukaan mahtui 12–13 minuutinkin peliaikoja.

Granlund on kiittänyt Hynesia vastuusta ja iskenyt tukun tärkeitä maaleja.

John Hynes otti Predatorsin komentoonsa tammikuun alussa.

Vaikka Granlundin kauden ensimmäinen puolisko oli etenkin tehopisteiden valossa karmea pettymys, on syytä huomauttaa, ettei Nashvillen hyökkääjistä oikeastaan kukaan muukaan onnistunut. Kaikki ovat tehollisesti alisuorittaneet.

Se selviää jo pelkästään siitä lähes käsittämättömästä tilastofaktasta, että puolustaja Roman Josi on yhä jättimäisellä 15 pisteen erolla joukkueen paras pistemies. Kärkinelikkoon mahtuu vielä toinenkin puolustaja Mattias Ekholm.

Granlund on kuitenkin pelannut tällä kaudella paremmin kuin pistesaldo odottaa.

Vaikka Granlund kolkutteli parhaina Minnesotan-kausinaan 70 pisteen rajaa, hän ei lähtökohtaisestikaan ole Mikko Rantasen, Sebastian Ahon tai Patrik Laineen kaltainen pistelinko vaan ensisijaisesti puolustusvelvoitteensa hoitava tunnollinen kahden suunnan laitahyökkääjä.

Nashvillen kautta on leimannut löysäily ja välinpitämättömyys, mutta Granlundin työmoraali on ollut läpi kauden totutun korkealla.

Granlund ei ole kaihtanut likaisia töitä, eikä hänen selkänsä ole suoristunut koko kaudella. Hänen työmäärästään Nashvillen alavireisyys ei ole jäänyt kiinni.

Granlund, Duchene ja Filip Forsberg muodostivat pitkään joukkueen vaarallisimman hyökkäysketjun. Edistyneillä tilastoilla mitattuna se oli ajoittain jopa yksi koko sarjan vaarallisimmilta koostumuksista. Tulosta ei kuitenkaan tullut maalipaikka- tai kiekonhallintatilastojen osoittamalla tavalla.

– Granlund on ollut koko kauden yksi kovimmista tekemään töitä joukkueessamme. Hän luo joka pelissä paikkoja ja tekee kovasti hommia kahteen suuntaan, Roman Josi sanoi pari viikkoa sitten tähdistötapahtumassa.

– Mielestäni hän on ollut hieman epäonnekas pisteiden suhteen. Kiekot eivät ole pomppineet. Olen varma, että Granlund saa vielä palkinnon työstään.

Näiden tähtipuolustajan kommenttien jälkeen palkintoja on alkanut myös tipahdella.

Vaikka Granlund onkin tehnyt kovasti töitä koko ajan, ei hänen kauttaan silti voi toistaiseksi missään nimessä hyvänä pitää.

Kylmä tosiasia on, että 6,5 miljoonan kausipalkkaa nauttivalta hyökkääjältä odotetaan myös numerotulosta. Sitä on alkanut tulla vasta viime aikoina. Nyt Granlund on ollut sellainen pelaaja, jollaisena hän loi maineensa Minnesotassa.

Tällä hetkellä Granlund hinaa Nashvilleä kohti pudotuspelejä joukkueen ykköshyökkääjänä. Hän on Hynesin luottoratsu, jonka valmentaja voi heittää jäälle tilanteessa kuin tilanteessa.

Torstai-illan voitolla Predators nousi jo pisteen päähän läntisen konferenssin viimeisellä pudotuspelipaikalla olevasta Calgarystä. Lisäksi Nashville on pelannut kaksi peliä Calgaryä ja kolme peliä pisteen Calgaryä edellä olevaa Arizonaa vähemmän.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Nashville etenee pudotuspeleihin. Niistä ulos jääminen olisi katastrofi, sillä joukkue lähti kauteen jopa yhtenä mestarisuosikeista.

Kahdessa viime ottelussa voittomaalin tehnyt Granlund (oik.) on ollut joukkueen juhlittu sankari viime aikoina.

Granlundin ympärillä on vellonut myös runsaasti siirtohuhuja. Joku voisi ajatella, että suomalaisen noussut vastuu on vain Nashvillen keino nostaa tämän vaihtoarvoa.

Materiaaliltaan Predatorsin veroinen, pudotuspeleihin kuuluva joukkue tuskin olisi nostanut Granlundin peliaikaa jo tammikuun alkupuolella joukkueen suurimmaksi vain houkutellakseen tälle ostajia.

Juuri tällä hetkellä Granlund on Nashvillelle pelillisesti niin arvokas, ettei sillä ole järkeä hankkiutua suomalaisesta eroon kahden ja puolen viikon kuluttua koittavalla siirtotakarajalla.

Tilanne toki muuttuu, jos Nashvillen kurssi kääntyy yllättäen äkisti laskuun ja pudotuspelijuna kolistelee ohi asemalta.

Yhä on kuitenkin todennäköistä, että ensi kertaa urallaan rajoittamattomaksi vapaaksi agentiksi pääsevän Granlundin maisema vaihtuu kauden jälkeen.

Granlund metsästänee kesällä pitkää ja rahakasta sopimusta, eikä useita kärkipelaajiaan pitkillä ja kalliilla sopimuksilla kiinnittäneen Nashvillen palkkakatossa ole juurikaan pelivaraa Granlundiin.