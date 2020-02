Kommentti: Kasperi Kapasen selitys kurinpalautustoimiin oli vain jäävuoren huippu – Toronto halusi ravistella suomalaistaan

Kasperi Kapasen hyllytyskohu on ollut näkyvästi esillä kanadalaismediassa.

Pelkästään pommiin nukkumisen takia Toronto Maple Leafsin antama rangaistus olisi ollut kohtuuton, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

Viime päivien ylivoimaisesti puhutuin suomalainen NHL-kiekkoilija on ollut Kasperi Kapanen – eikä suinkaan pelitapahtumien takia.

Toronto Maple Leafs passitti suomalaispelaajansa täysin yllättäen ennen lauantain kotiottelua katsomoon. Ottelun jälkeen päävalmentaja Sheldon Keefe kertoi, että ratkaisu liittyi joukkueen sisäiseen kurinpitoon.

Keefe kertoi, että Kapasen rankaisemisesta oli käyty keskusteluja jo perjantaina, mutta lopullinen päätös oli tehty vasta seuraavana aamuna.

Sen tarkemmin hän ei suostunut asiaa kommentoimaan vaan ilmoitti, että Kapanen saa kertoa itse tarkemmin kaksi päivää myöhemmin maanantain pelipäivän aamuharjoitusten yhteydessä.

Maanantaina Kapanen saapui parrasvalojen eteen ja kertoi hyllytyksen syyksi myöhästymisen perjantain harjoituksista pommiin nukkumisen takia.

On päivänselvää, ettei Toronto Maple Leafsin kaltainen NHL:n ylivoimaisesti suurimman mediahuomion keräävä joukkue hoida asiaa tällä tavoin yhden mitättömän pommiin nukkumisen takia.

Sellaisen käsittelyn olisi vallan hyvin voinut hoitaa joukkueen sisällä. Jatkuvasti kohusta toiseen kulkeva seura tuskin haluaa varta vasten järjestellä ympärilleen mediamylläkkää, joka häiritsee pelitapahtumiin keskittymistä.

Eikä tiukkaa pudotuspelitaistoa käyvä joukkue olisi varmasti jättänyt runkohyökkääjäänsä sivuun tärkeästä ottelusta pelkästään sen takia, että tätä nukutti hieman liikaa yhtenä aamuna.

Kasperi Kapanen (oik.) on yksi koko NHL:n nopeimmista luistelijoista.

Ei ole syytä epäillä, etteikö pommiin nukkuminen olisi ollut oikea syy, mutta samalla se oli suurella todennäköisyydellä vain jäävuoren huippu.

Ei mikään pyhäkoulupoika

Viime kesänä lähes nelinkertaisen palkankorotuksen 3,2 miljoonan kausiansioihin saanut Kapanen on pelannut tällä kaudella keskinkertaisesti – ei huonosti muttei erityisen loisteliaastikaan. 52 pelin jälkeen kasassa on tehot 10+19=29.

– Joskus vain sattuu viattomia lipsahduksia. Etenkin tällaisessa suurkaupungissa, päävalmentaja sanoi maanantaina Kapaseen liittyen.

– Tällainen antaa aina mahdollisuuden katsoa peiliin ja kasvaa. Ja juuri sitä me haemme.

Leafsin pelaajat ovat Torontossa rokkitähtiä, joille avautuvat ovet kuin ovet. Kiekkomaailman keskipisteestä kantautuneiden tietojen mukaan Kapasenkin menojalkaa on tällä kaudella vipattanut hieman normaalia enemmän, eikä keskittyminen pelkästään jääkiekkoon ole ollut aivan maksimaalista.

Eikä kuopiolainen ole muutenkaan varsinaisesti tullut tunnetuksi minään Suomi-kiekon pyhäkoulupoikana.

Esimerkiksi vuosi sitten Kapasen ja hänen silloisen mallirakkaansa intiimikuvia levisi internetiin.

Aktiivisesti Instagramissa toimiva kiekkotähti on joutunut somessa ajoittain entisen heilansa tulilinjalle, joka on jakanut kiusallisia ja yksityisiä asioita Kapasesta. Hiljattain Kapanen puolestaan julkaisi yhteiskuvan jälleen uuden naisen kanssa, mutta poistikin sen myöhemmin.

Pelkästään yhden myöhästymisen takia joutuminen ristikuulusteluun kiekkomaailman suurimman kamera- ja nauhurimeren eteen olisi ollut kohtuuton rangaistus. Taustalla on suurella todennäköisyydellä muutakin.

Ei toki olisi missään nimessä ensimmäinen eikä viimeinen kerta, kun miljoonia tienaava supertähden asemassa oleva nuori mies haluaisi hieman nauttia elämästä jääkiekon ulkopuolellakin Toronton vireässä metropolissa.

Maanantaina Kapanen hieman hiiltyi toimittaja-armeijan edessä, kun häneltä tivattiin hyllytyksestä ja siitä, tunteeko hän epävarmuutta asemastaan organisaatiossa.

– Kuulkaas kaverit. Jos haluatte puhua jääkiekosta, olen täysin mukana. Joten puhun siitä tänään. Tai tulevaisuudesta puhuminenkin on ihan okei, mutta nukuin pommiin ja sillä selvä, Kapanen ilmoitti.

Maanantai-iltana ottelussa Floridaa vastaan Kapanen palasi kokoonpanoon ja syötti yhden maalin Toronton 3–5-kotitappioon päättyneessä ottelussa.

Suomalaishyökkääjän hyllytyskohu oli jälleen tiiviisti esillä kanadalaismediassa ottelun ympärillä.

Sportsnetin tv-lähetyksessä nostettiin ilmoille väite, että Kapasen ja valmentaja Keefen kemiat eivät toimisi aivan parhaalla mahdollisella tavalla. Kaksikko työskenteli yhdessä jo aiemmin kolmen kauden aikana Toronton AHL-joukkue Marliesissa.

Kapasen nimi on pyörinyt viime ajat tiiviisti siirtohuhuissa. Joukkue tarvitsisi kuumeisesti vahvistusta puolustusosastolleen, ja tulivoimaisesta hyökkäyksestä juuri Kapanen voi hyvinkin olla mahdollinen vaihtonappula.

Sheldon Keefe nostettiin AHL:stä Leafsin peräsimeen marraskuussa potkut saaneen Mike Babcockin tilalle.

Kapanen on parhaimmillaan huippupelaaja, ja yhdelle NHL:n nopeimmista luistelijoista on käyttöä lähes missä tahansa joukkueessa. Hänessä on potentiaalia vielä nähtyä kovempiin suorituksiin.

Toronto tuskin haluaisi päästää Kapasta menemään. Siitä kielii tapa, jolla myöhästymisjupakka hoidettiin.

Jos seura olisi kaupittelemassa pelaajaansa, se tuskin olisi järjestänyt nähdyn kaltaista näytelmää, jossa salamyhkäisen katsomokomennuksen jälkeen Kapanen käskettiin itse selittämään tekosiaan. Sellaisesta jää helposti mahdollisten kauppakumppanien silmiin jonkinasteisen ongelmapelaajan leima.

Toronto halusi ravistella Kapasta rikkeeseen nähden erikoisella rangaistuksella, jonka avulla se toivoo arvokkaan suomalaispelaajansa ottavan opiksi.