Valtteri Filppula yltää huimaan saavutukseen keskellä kärsimysnäytelmää – ”Urani tuskaisin kausi”

Tämän kauden Detroit Red Wingsistä on tulossa koko vuosituhannen surkein NHL-joukkue. Sen suomalaispelaaja Valtteri Filppula pelaa lauantain kierroksella uransa 1000. ottelun.

Valtteri Filppula tekee Suomen aikaa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä komeaa historiaa kotiottelussa New York Rangersia vastaan, kun hän rikkoo 1000 NHL-ottelun haamurajan vasta kahdeksantena suomalaisena.

– Tulen vanhaksi, Filppula naurahtaa kysyttäessä ajatuksia saavutuksesta.

– Ihan hieno saavutus. Olen tyytyväinen, että olen pystynyt näin pitkään pelaamaan tässä sarjassa ja pysynyt terveenä.

Erityisen juhlatunnelmissa Filppula ei kuitenkaan ole. Konkarisentterin pitkälle ja komealle NHL-uralle kirjoitetaan nimittäin parhaillaan sen sysimustinta lukua.

Kauden naurunaihe Detroit Red Wings on kerännyt 52 ottelustaan onnettomat 28 pistettä. Sillä on koko sarjan toiseksi viimeisenä olevaan Los Angelesiin matkaa jo hurjat 15 pistettä.

Detroit on rikkomassa tätä menoa 2000-luvun huonointa kautta nimissään pitävän 2016–17 Coloradon 46 pisteen surkeusennätyksen.

– Onhan tämä urani tuskaisin kausi. Henkisesti ollut vaikeaa. Heti alusta lähtien ollut samanlaista kyntämistä, Filppula murehtii.

– Olen saanut pelata paljon hyviä kausia urallani, mutta tällaista tämä urheilu on välillä. Että kaikki ei mene ihan kuin toivoisi. Vielä on 30 peliä jäljellä. Yritetään nyt vähän saada edes voittoja tähän loppupuolelle, että jäisi vähän parempi mieli kaudesta.

Filppula ei todellakaan ole tottunut urallaan häviämään. 13 aiemman täyden NHL-kautensa aikana hän jäi pudotuspelien ulkopuolelle vain yhden ainoan kerran: Philadelphiassa keväällä 2017.

999 runkosarjaottelun lisäksi Filppulalta löytyy hurjat 166 pudotuspelikamppailua.

Tampassa Filppula (2. vas.) vietti vajaat neljä kautta vuosina 2013–17.

Detroit ei missään nimessä lukeutunut kuluvan kauden ennakkokaavailuissa menestyjäehdokkaiden joukkoon, mutta kesällä seuraan kaksivuotisella sopimuksella palannut Filppula ei osannut arvata, minkälainen kärsimysnäytelmä kaudesta muodostuisi.

– Tämä liiga on niin tasainen, että jotenkin kuvittelin, että pystyisimme taistelemaan pleijaripaikoista. En todella ajatellut, että tästä tulisi tällaista. Tuskin sitä kukaan tosin ennen kautta koskaan ajattelee, että asiat menisivät tällä tavalla.

Pahasti pakkasella

Myös Filppulan henkilökohtaiset tilastot ovat synkkää luettavaa.

51 ottelun jälkeen hänellä on kasassa tehopisteet 4+13=17, ja plus–miinus-tilasto näyttää lohdutonta lukemaa -37, mikä on koko NHL:n huonoin. Nykyisellä tahdilla Filppulan tehotilasto on kauden päätteeksi 58 pykälää pakkasella.

– Kun jengillä menee niin huonosti, ei tietenkään omaankaan peliin voi olla tyytyväinen. Tuntuu, että pystyisin pelaamaan paljon paremmin. Ei missään nimessä ole ollut sellainen kausi, jota toivoin vielä syksyllä.

Uran huippuhetkenä Stanley Cupin voitto

Filppula on nähnyt urallaan kaksi hyvin erilaista Detroit Red Wingsiä.

Joukkue, josta hän aikoinaan aloitti NHL-uransa oli vuosikymmenten dynastia, joka marssi heti Filppulan kolmen ensimmäisen kevään aikana ensin konferenssifinaaleihin ja sitten kahdesti finaaleihin. Nyt joukkue jää puolestaan jo neljättä kertaa putkeen pudotuspelien ulkopuolelle ja pelaa jopa koko maineikkaan seurahistorian häpeällisintä kautta.

Kesäkuussa 2008 Filppula, 24, sai nostaa Lord Stanleyn maljan kohti kattoa Pittsburghissa kuudennen finaalin jälkeen.

Filppula ei ole koskaan lukeutunut valovoimaisimpien tähtien tai kovimpien pistenikkarien joukkoon. Hän on kuitenkin ollut läpi uransa luotettava ja arvostettu palanen kaikista edustamissaan joukkueissa: Detroitissa, Tampa Bayssa, Philadelphiassa ja New York Islandersissa. Vuosien vieriessä Filppula on muovannut pelityyliään puolustavampaan suuntaan.

Uran kruununa on kevään 2008 Stanley Cup.

– Ne kaikki pitkät pleijarikeväät ovat olleet kaikista hienoimpia. Nekin, jotka ovat päättyneet häviöön.

– Tampan kanssa pääsimme kerran finaaleihin ja Detroitin kahdesti. Kun pitkälle kevääseen on saanut pelata, se on ollut parasta aikaa, Filppula pohtii uransa kohokohtia 1000. ottelun kynnyksellä.