Video: Jesse Puljujärvi takoo pisteitä hallitsevaa mestaria vastaan – selostaja innostui taidonnäytteestä: ”Loistava esityö!”

Kärppien Jesse Puljujärvi on vahvassa perjantaivireessä Hämeenlinnassa.

Kärppien tähtihyökkääjä Jesse Puljujärvi sai kahdessa erässä tililleen jo kolme syöttöpistettä, joista erityisesti viimeinen oli vahva näyte hänen luisteluvoimastaan ja syöttötaidostaan.

NHL-paluumuuttaja Puljujärvi, 21, polkaisi karkuun SM-liigan hallitsevan mestarijoukkueen HPK:n puolustajalta, kiersi maalin ja tarjoili nappisyötön konkarihyökkääjä Mika Pyörälälle, joka napautti kiekon ylänurkkaan.

– Loistava Puljujärven esityö! Telian selostaja Jani Alkio hehkutti.

Perjantain ottelu on Puljujärven kauden 41. liigaottelu. Hän on tasan piste per peli -tahdissa, sillä hän on iskenyt 17+24=41 pistettä.

Kärppien ykkösketju oli perjantaina kokonaisuudessaan hurjalla pelipäällä Hämeenlinnassa. Oululaisjoukkue johtaa ottelua kahden erän jälkeen 6–2, ja ykköskentän miehistä Juho Lammikko on kerännyt tehot 2+1, Pyörälä 2+0 ja Puljujärvi 0+3.

Ottelu on yhä kesken.