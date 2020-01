Jopa viisi suomalaista liipaisimella – Sami Vatasen arvo huipussaan, tuleeko Jesse Puljujärvestä Oilersin pelinappula?

NHL:n siirtorajaan on runsaat kolme viikkoa. Huhumylly jauhaa jo kuumana.

Yksi NHL-kauden odotetuimmista välietapeista on perinteisesti siirtotakaraja. Tänä vuonna se on maanantai 24. helmikuuta.

Siirtospekulaatiot ovat käyneet kuumina viime viikot, ja tulevien viikkojen aikana huhumyllyt ottavat tuntuvasti lisäkierroksia.

Viime kaudella helmikuun aikana tehtiin yhteensä 45 pelaajakauppaa NHL-seurojen välillä. Niistä 22 takarajapäivänä.

Vasta tulevat viikot osoittavat lopullisesti, mitkä joukkueet lukeutuvat myyjiin ja mitkä ostajiin. Jaottelu tapahtuu yleensä pudotuspelimahdollisuutensa menettäneiden ja tosissaan Stanley Cupia jahtaavien seurojen välillä.

Perinteisesti liipaisimella ovat ne pelaajat, jotka päätyvät kauden jälkeen rajoittamattomiksi vapaiksi agenteiksi eli saavat poistua halutessaan seurastaan täysin ilmaiseksi. Heitä kaupataan yleensä varausvuoroja tai nuoria lupauksia vastaan.

Tänä vuonna edellä mainittujen loppukauden vuokramiesten osalta markkinat ovat kuitenkin nimimiesten osalta poikkeuksellisen köyhät. Nimekkäin vonkale Taylor Hall kaupattiin jo joulukuussa.

Suomalaisista todennäköisin kauppatavara on New Jersey Devilsin Sami Vatanen. Sopimuksensa viimeistä vuotta pelaava 28-vuotias puolustaja on pelannut isossa roolissa Devilsin takalinjoilla, ja hänellä on tällä hetkellä suurin markkina-arvo Devilsin todennäköisistä pelinappuloista.

Hyvin liikkuva, kiekollisesti varma rightin yleispuolustaja tulisi tarpeeseen monelle joukkueelle. Vatanen olisi pätevä nelospakki monen mestarikandidaatin riveissä. Varsinkin puolustajamarkkinat ovat tällä hetkellä kuivat, mikä nostaa Vatasen arvoa entisestään.

Sami Vatasen osoite saattaa vaihtua muutaman viikon sisällä.

Vahvistusta puolustusosastolleen kaipaavat muun muassa Toronto, Florida ja Edmonton, jotka voivat hyvinkin olla Vatasen kintereillä.

Granlund liikkeellä taas?

Toinen suomalainen kauppatavara voi olla viime siirtorajalla Nashvilleen kaupattu Mikael Granlund. Hän on tosin osoittanut korpivaelluksensa jälkeen piristymisen merkkejä uuden päävalmentajan John Hynesin alaisuudessa, joka on antanut Granlundille ison roolin.

Myös Granlundista tulee Vatasen tavoin kauden jälkeen rajoittamaton vapaa agentti. Nashvillellä ei ole kesälläkään hirveästi tilaa palkkakatossaan suomalaisen jatkosopimusta varten, joten kauppaaminen saattaa hyvinkin tulla kyseeseen.

Granlundien perheeseen syntyy tänä vuonna toinen lapsi, joten Granlund halunnee asettua jatkuvan muuttamisen sijaan seuraavaksi johonkin pitkällä sopimuksella. Nashville tuskin on näyttöjen perusteella sellaista valmis sorvaamaan, ja Granlund tuskin on itsekään tyytyväinen aikaansa kantrikaupungissa.

Mikael Granlund tuskin jatkaa Nashvillessä enää ensi kaudella.

Tulevat viikot ovat kriittisiä kuumeisesti pudotuspelipaikkaa jahtaavan Nashvillen kannalta. Jos joukkue tippuu pudotuspelijunasta, Granlundin kauppaamisen todennäköisyys kasvaa. Granlundin parantuneet otteet ovat loistoasia Nashvillen kannalta, sillä hän paitsi auttaa joukkuetta kohti pudotuspelejä myös nostaa omaa vaihtoarvoaan.

Toronto janoaa puolustajaa

Kauppahuhujen kohteena on myös Toronton Kasperi Kapanen. Torontolla on yksi koko sarjan tulivoimaisimmista hyökkäyksistä, mutta kiivasta pudotuspelitaistoa käyvän ryhmän alakerta huutaa kipeästi vahvistusta. Joukkueen ykköspuolustaja Morgan Rielly on loukkaantumisen vuoksi sivussa pahimmillaan jopa runkosarjan loppuun, eikä pakiston leveys huimaa muutenkaan päätä.

Kapasen, 23, ja ruotsalaishyökkääjä Andreas Johnsonin, 25, nimet ovat nousseet tiiviimmin esiin kauppatavaroina, joiden avulla Toronto voisi paikata kokoonpanon ongelmakohtiaan. Kapasen 3,2 miljoonan vuosipalkalla olevaa sopimusta on jäljellä vielä kaksi seuraavaa kautta. Johnsonilla (3,4) kolme. Kumpikaan ei ole onnistunut kuluvalla kaudella aivan toivotulla tavalla.

Joukkuetta läheltä seuraava taho arvioi IS:lle, että Johnson on kaksikosta ensimmäisenä liipaisimella.

– Kapasen kauppaamisen todennäköisyys on noin 30–40 prosentin luokkaa, Torontosta raportoidaan.

Joko Ristolainen pääsee pois?

NHL:n kauppakeskusteluiden suomalainen vakionimi on Rasmus Ristolainen. Buffalo jäänee jo yhdeksättä kertaa putkeen pudotuspelien ulkopuolelle, ja ainaiseen häviämiseen kyllästyneen Ristolaisen tiedetään halunneen jo ennenkin pois seurasta.

Viime siirtorajalla Ristolaisen raportoitiin olleen lähellä siirtoa Tampa Bayn riveihin, mutta se kariutui viime hetkillä. Ristolaisen kauppaamista pidettiin varmana myös viime kesänä, mutta niin vain turkulainen joutui jälleen kaukaloon ottamaan kuokkaan tutussa puhvelipaidassa.

Rasmus Ristolainen on ollut siirtohuhujen kohteena jo pitkään.

Nykyisillä puolustajamarkkinoilla Ristolaiselle luulisi olevan kysyntää, ja Sabresiin toivonsa menettäneen suomalaisen kauppaaminen olisi varmasti sekä seuran että pelaajan etu. Ristolainen saa tällä kaudella täyteen 500 runkosarjaottelua, mutta hän ei ole päässyt pelaamaan NHL-urallaan vielä yhtäkään pudotuspeliä.

Ristolaisen 5,4 miljoonan kausipalkan takaavaa sopimusta on jäljellä vielä kaksi seuraavaa kautta.

Puljujärvi kaupan?

Myös SM-liigassa pelaava Jesse Puljujärvi saatetaan kaupata siirtorajalla. Puljujärvi on kieltäytynyt pelaamasta Edmontonissa, mutta hänen pelaajaoikeutensa voivat yhä osoittautua arvokkaaksi Oilersille.

Puljujärvi voi osoittautua oivalliseksi pelinappulaksi Edmontonille. Yhä pudotuspelitaistossa oleva joukkue voi hyvinkin sisällyttää suomalaisen pelaajaoikeudet kauppaan vahvistaessaan miehistöään, eikä se silloin menettäisi yhtä paljoa nykyryhmästään. Puljujärvi ei toki saa pelata NHL:ssä ennen ensi kautta.

Koivun jatkosta ei vielä tietoa

Vatasen ja Granlundin lisäksi suomalaispelaajista rajoittamattomia vapaita agentteja ovat kauden jälkeen Carolinan Erik Haula ja Minnesotan Mikko Koivu. Heistä Haulan Carolina jatkanee pudotuspelitaistoaan loppuun asti, mutta Koivun Minnesota on vaarassa pudota junan kyydistä jo ennen siirtorajaa.

Alkaa olla jo selvää, että maaliskuussa 37 vuotta täyttävä kapteeni Koivu ei saa enää realistista mahdollisuutta jahdata urallaan Stanley Cupia Minnesotassa.

Seuraikonin sopimuksessa on siirron estävä pykälä, mutta halutessaan hän voisi varmasti lähteä vielä täksi kevääksi jahtaamaan kruunua uralleen jonkin todellisen huippujoukkueen riveihin ja palata kesällä takaisin Minnesotaan. Näin hän pystyisi hankkimaan samalla Minnesotalle varausvuoroja tai lupauksia.

Mikko Koivu ei ole vielä kertonut, jatkaako uraansa kuluvan kauden jälkeen.

Koivu kelpaisi varmasti monen menestyjäkandidaatin kolmossentteriksi.

Hän ei tyrmännyt muualla pelaamisen mahdollisuutta pari kuukautta sitten IS:n haastattelussa, mutta Koivun siirtyminen vuokramieheksi kannujahtiin johonkin muuhun seuraan on silti epätodennäköistä.

Kreider kuuma nimi

Kansainväliseltä puolelta ennakolta siirtorajan merkittävin nimi on Rangersin Chris Kreider. Viimeistä sopimuskauttaan pelaavan 28-vuotiaan kauppaamista pidetään erittäin todennäköisenä, ja kysyntää on raportoitu olevan laajalti. Luisteluvoimainen, raamikas ja maalintekoon kykenevä voimahyökkääjä on haluttu vahvistus kevään tosipeleihin.

Esimerkiksi Pittsburgh Penguins on kertonut metsästävänsä markkinoilta kärkikuusikon hyökkääjää loppukauden sivussa olevan tähtipelaaja Jake Guentzelin paikkaajaksi.

Rangersin Chris Kreider (vas.) on haluttu vahvistus pudotuspeleihin.

Siirtorajan kiinnostavimpiin nimiin lukeutuu myös Montrealiin tammikuun alussa 0,7 miljoonan minimisopimuksella liittynyt Ilja Kovaltshuk. 36-vuotias venäläiskonkari on käyttänyt näyteikkunansa loistavasti hyväkseen, ja nostanut arvoaan jokaisen joukkueen silmissä. 10 ottelussa on syntynyt tehot 5+4.

Montreal jää todennäköisesti pudotuspelien ulkopuolelle, ja Kovaltshukin tiedetään halunneen jahdata vielä tänä keväänä tosissaan kannua. Hän on esiintynyt Montrealissa timanttisella asenteella, joka saattaa hyvinkin poikia vielä kevääksi siirron jonkun pudotuspelijoukkueen riveihin.

Todennäköinen kauppanappula on myös Los Angeles Kingsin laituri Tyler Toffoli.

Siirtorajan mielenkiintoisiin ostajiin lukeutuu Colorado Avalanche. Sillä on palkkakatossaan tilaa lähes seitsemän miljoonaa, mikä on eniten kaikista joukkueista. Coloradolla on kaikki eväät pitkälle kevääseen, joten GM Joe Sakic voi hyvinkin vahvistaa vielä joukkojaan jollakin merkittävällä hankinnalla.