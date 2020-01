NHL:n karmean kyntäjän kurimus yltyy – Karlsson-kauppaan sisältynyt varausvuoro nousemassa arvoon arvaamattomaan

San Josea tähdistöottelussa edustaneen Tomas Hertlin kausi on ohi.

San Josen Tomas Hertlin kausi on ohi. Samalla Ottawassa hymy on herkässä.

San Jose Sharks lukeutuu NHL-kauden suurimpiin pettymyksiin. Kovin odotuksin kauteen lähtenyt kokenut joukkue on käytännössä menettänyt mahdollisuutensa pudotuspeleihin.

Torstaina San Josen sysimusta kausi synkkeni entisestään. Joukkueen tehokkaimman hyökkääjän Tomas Hertlin polven ristisiteet hajosivat keskiviikon ottelussa, ja hänen kautensa on ohi.

Myös toinen joukkueen kärkisenttereistä Logan Couture on ollut viime ajat sivussa loukkaantumisen vuoksi.

Kaiken kurjuuden keskellä San Josella ei ole edes ykköskierroksen varausvuoroa kesän varaustilaisuuteen.

NHL:ssä palkitaan sarjataulukon pohjille jäämisestä paremmilla varausvuoroilla, mutta San Josen surkeudesta palkinto meneekin Ottawaan.

Kun Ottawa kauppasi supertähtensä Erik Karlssonin San Joseen syksyllä 2018, jättikauppaan sisältyi kaiken muun tilpehöörin lisäksi ehdollinen ykköskierroksen varausvuoro joko vuodelle 2019 tai 2020. Kun San Jose pääsi viime kaudella pudotuspeleihin, varausvuoro määräytyi kesälle 2020.

Tuskin Ottawassa kuitenkaan osattiin arvata, kuinka kovaan arvoon kyseinen varausvuoro voikaan vielä nousta.

Runkosarjan päätteeksi järjestettävään varauslottoon pääsevät kaikki 15 pudotuspelien ulkopuolelle jäävää joukkuetta. Mitä huonommin joukkue sijoittuu, sitä paremmat mahdollisuudet sillä on painotetussa arvonnassa kärkipään vuoroihin.

San Jose on tällä hetkellä kaikista NHL-joukkueista kuudenneksi viimeisenä, joten sen Ottawalle toissa vuonna myymä varausvuoro on tätä menoa korkealla. Nykyisellä sijoituksellaan San Josen vuoro olisi heikoimmillaankin yhdeksäs.

Ottawa itse puolestaan majailee tällä hetkellä viidenneksi viimeisenä. Se on saamassa siis todellisen jättipotin kesän varaustilaisuuteen.

Molemmat sen vuorot olisivat tämän hetken tilanteilla huonoimmillaankin kärkiyhdeksikössä, ja sen mahdollisuudet jopa kahteen kärkikolmikon varausvuoroon olisivat kohtuulliset.

Varausvuorojen todennäköisyyksiä nykyisellä sarjataulukolla voit katsoa tästä.

Saman joukkueen pääsy varaamaan kahdesti kärkipäässä on todella harvinaista. Edellisen kerran sama joukkue varasi kärkikymmenikössä kaksi kertaa vuonna 2002, jolloin Floridalla oli käytössään vuorot 3. ja 9.

Ottawassa tuskin pannaan juuri pahakseen San Josen tuoreita loukkaantumisuutisia, sillä kalifornialaisjoukkue tuskin virittelee siipirikkoisena suurta pudotuspelikiriä loppukaudella. Näin ollen Ottawan toisen ykköskierroksen vuoron todennäköisyydet kärkipäähän paranevat jopa entisestään.

Myös Ottawa on itse jäänyt pudotuspelijunan kyydistä jo aikaa sitten. Se voi parantaa vielä entisestään herkullisia varausnäkymiään – ja samalla tulevaisuuden näkymiä – onnistumalla pudottautumaan vieläkin alemmas sarjataulukossa loppukauden aikana.

Tyvipäässä tehokkainta työtä huippuvuoron eteen on tehnyt Detroit, joka on käytännössä jo sementoinut asemansa sarjajumbona. 51 ottelusta onnettomat 28 pistettä kerännyt joukkue on tätä menoa rikkomassa jopa vuosituhannen surkeusennätyksen NHL:ssä. Sitä pitää nimissään kauden 2016–17 Colorado, joka keräsi 48 pistettä.

Kesän varaustilaisuuden pääpalkintona odottanee kanadalaislaituri Alexis Lafreniere, joka valittiin vuodenvaihteen nuorten MM-kisojen arvokkaimmaksi pelaajaksi.