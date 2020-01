Kesken kauden Suomeen lähteneen Kaapo Kakon tilastot hirvittävät NHL:ssä – joukkuekaveri on tehnyt tärkeän havainnon

Juuri nyt

Kaapo Kakon tulokaskausi NHL:ssä on ollut tuskainen. Hän on tehnyt kahden ja puolen viime kuukauden aikana yhden maalin.

Viime kesän kakkosvaraukselta Kaapo Kakolta odotettiin suuria heti ensimmäisellä kaudellaan New York Rangersin riveissä.

NHL-uran alku ei kuitenkaan ole ollut pelkkää riemukulkua.

Kakko on kerännyt 44 pelaamassaan ottelussa tehot 7+9=16. Marraskuun 12. päivän jälkeen pelattujen edellisten 28 ottelun aikana maaleista on kuitenkin syntynyt vain yksi ainoa.

Tähdistötaukoa edeltäneiden 16 ottelunsa aikana Kakko jäi ilman tehopisteittä peräti 15 kertaa.

Rangersin pistekunkku, niin ikään ensimmäistä kauttaan Manhattanilla pelaava Artemi Panarin on tehnyt tässä vaiheessa kautta jo hurjat 52 pistettä Kakkoa enemmän.

On selvää, että vuoden tulokasta valittaessa Kakon nimeä ei tarvitse nostaa edes spekulaatioihin.

Kakon peliaika ja rooli ovat vaihdelleet läpi kauden. Viime ajat pelipaikka on kuitenkin löytynyt säännöllisesti kolmosketjun laidalta.

– Kakko on vasta 18-vuotias. Hän käy nyt läpi oppimisprosessia. Pitää muistaa, kuinka harvinaista on, että on ylipäätään 18-vuotiaana pelaamassa täällä kokeneita NHL-pelaajia vastaan. Itse en ainakaan osannut edes unelmoidakaan sellaisesta vaan pelasin muita ikäisiäni vastaan yliopistosarjassa, Rangersia NHL:n tähdistötapahtumassa edustanut Chris Kreider sanoi.

– Hänellä on enemmän talenttia kuin mistä useimmat voivat koskaan edes unelmoida. Kaapo kehittyy paremmaksi joka ikinen päivä. Viimeisissä otteluissa ennen taukoa hän pelasi jälleen selvästi aiempaa paremmin.

Chris Kreider ei epäile hetkeäkään Kakon kykyjä.

Vaikka Kakko ei ole vielä häikäissyt NHL-yleisöä, Rangersin kapteenistoon kuuluva 28-vuotias jenkkihyökkääjä Kreider on pannut merkille tärkeän seikan suomalaistulokkaasta.

– Kaapo on hyvä jätkä ja kova tekemään töitä. Hän haluaa todella onnistua ja niin hän vielä tekeekin. Hänen asenteensa ja työmoraalinsa ovat nimittäin sitä luokkaa.

– Hänen henkilökohtaiset taitonsa ovat uskomattoman vaikuttavia, ja kun hän kehittyy kaiken aikaa, hänestä tulee vielä uskomattoman hyvä pelaaja, siitä ei ole epäilystäkään. Olen todella innoissani Kaaposta, Kreider suitsutti.

Kuluva kausi on ollut Kakolle uutta ja ihmeellistä. Runsaan viikon mittainen tähdistötauko piti sen sijaan sisällään myös tuttua ja turvallista, sillä Kakko pistäytyi sen aikana lataamassa akkuja kotikonnuilla Turussa. Rangers palaa tauolta tositoimiin vasta perjantai-iltana kotiottelulla Detroitia vastaan.

Lähes varmuudella pudotuspelien ulkopuolelle jäävällä Rangersilla on jäljellä vielä 34 ottelua.

Hiljainen kaveri

Myös Kakon vieressä Madison Square Gardenin pukuhuoneessa istuva Mika Zibanejad korosti hiljattain, kuinka poikkeuksellista on, että 18-vuotias pelaaja pystyy edes pelaamaan NHL:ssä.

– Hänen suoritustasonsa heittelehtii, mikä on täysin normaalia. Tämä on ollut Kaapolle erittäin iso muutos, joka vaatii totuttelua, Zibanejad sanoi IS:lle muutama viikko sitten.

Myös Rangersin ykkössentteri oli tehnyt samansuuntaisen havainnon kuin Kreider.

– Kaapo haluaa oppia koko ajan lisää ja tulla paremmaksi pelaajaksi. Se on hyvä signaali.

Zibanejad kertoo, että vieruskaveri Kakko on pukukopissa todella hiljainen.

– Olen yrittänyt puhua hänelle suomeakin, jotta hän tuntisi olonsa mukavemmaksi, lähes sujuvaa suomea puhuva Zibanejad kertoi.