NHL-tähdet äänestivät parasta suomalaispelaajaa, kaksi ylitse muiden – sarjan hurjin maalitykki yllätti: ”Rakastan Vatasta!”

Aleksander Barkov keräsi eniten ääniä tasaväkisessä äänestyksessä.

Nuorten suomalaispelaajien sukupolvi on rynninyt viime vuosina ennennäkemättömällä tavalla NHL:n huipulle. Se on pantu merkille ympäri kiekkomaailman.

IS teki viikonlopun tähdistötapahtumassa St. Louisissa NHL-tähtien keskuudessa gallupin. Kysyimme, kuka heidän mielestään on sarjan tämän hetken paras suomalaispelaaja.

Äänestykseen osallistui 14 pelaajaa. Suomalaisten tämän hetken laajasta tasosta kertoo se, että äänet jakaantuivat varsin laajalle joukolle.

Voiton vei viidellä äänellään Floridan Aleksander Barkov.

– Tällä hetkellä liigassa on paljon loistavia suomalaisia. Ensimmäisenä mieleen tulee Patty Laine, mutta minun täytyy ehdottomasti sanoa Barkov. Hän on loistava sekä hyökkäys- että puolustussuuntaan. Yksi liigan parhaita hyökkääjiä, maailman parhaana jääkiekkoilijanakin pidetty Edmontonin Connor McDavid sanoi.

McDavid (edessä) ja Barkov (vas.) kohtaavat vain kahdesti kaudessa, mutta kanadalaistähti on silti pannut merkille tamperelaissentterin kyvyt.

McDavidin lisäksi Barkoville äänensä antoivat Toronton Mitch Marner, San Josen Tomas Hertl, Vancouverin Elias Pettersson ja Calgaryn maalivahti David Rittich.

Äänestystulos kokonaisuudessaan jutun alla.

– Tykkään todella katsella Barkovin pelaamista. Hän on yksi parhaista ja aliarvostetuimmista pelaajista. Tapa, jolla hän pystyy pelaamaan sekä puolustus- että hyökkäyssuuntaan on uskomaton, Hertl sanoi.

Barkovin vanavedessä joukosta erottui Carolinan Sebastian Aho neljällä äänellään.

– Tykkään Ahon vaistoista – molempiin suuntiin pelatessa. Hänellä on taito tehdä maaleja ja luoda paljon hyökkäyspäässä, mutta sen lisäksi hän osaa myös puolustaa ja pelata alivoimaa. Katson paljon Carolinan pelejä, koska veljeni pelaa siellä. Olen myös kuullut häneltä, että Aho on mukava kaveri, Minnesotan konkari Eric Staal perusteli.

Staalin lisäksi Ahon kelkkaan hyppäsivät Tampa Bayn Victor Hedman, Ottawan Brady Tkachuk ja Bostonin David Pastrnak.

– Aho on kokonaisvaltaisesti loistava pelaaja. Hän pystyy luomaan todella paljon. Hän ja Teuvo (Teräväinen) pelaavat todella hyvin yhteen. Tässä on kuitenkin pakko mainita myös Miro (Heiskanen). Jos saisin valita kaksi, hän olisi se toinen, urallaan sarjan parhaaksi puolustajaksi valittu Hedman sanoi.

Hirmuista kautta pelaava, NHL:n maalipörssiä 37 osumalla johtava Pastrnak halusi antaa myös yllättävän erikoismaininnan.

– (Sami) Vatanen on ehdottomasti suosikkini. Rakastan Vatasta! tshekkitähti huudahti innoissaan.

Bostonin supertähti David Pastrnak on iskenyt silmänsä New Jersey Devilsin suomalaispuolustaja Sami Vataseen.

Rantaselle arvostusta tähtipakeilta

Barkovin ja Ahon jälkeen kolmannen sijan jakavat Coloradon Mikko Rantanen ja Dallasin Miro Heiskanen, jotka saivat molemmat kaksi ääntä.

NHL:ssä eri konferenssien ja divisioonien joukkueet pelaavat eri määrän otteluja toisiaan vastaan kauden aikana, mikä vaikuttaa varmasti pelaajien mielikuviin ja tietoon toisistaan.

Rantanen sai merkittävää tunnustusta juuri lännen suurimpiin puolustajatähtiin lukeutuvilta Nashvillen Roman Josilta ja Calgaryn Mark Giordanolta.

– Näin puolustajan näkökulmasta Rantasta vastaan on todella haastava pelata. En tykkää siitä yhtään. Hän on niin iso ja vahva kaveri. Sen lisäksi hän on todella taitava ja häneltä löytyy loistava peliäly, Josi sanoi.

– Rantanen on minulle yksi vaikeimmista vastustajista koko liigassa, koska hän on niin iso ja hyvä kiekon kanssa, viime kauden Norris-voittaja Giordano suitsutti.

Näistä tilanteista Mark Giordano (vas.) näkee painajaisia. Sarjan parhaaksi puolustajaksi viime kaudella valittu kanadalainen yrittää pidellä Mikko Rantasta aisoissa.

Hedmanilta saamansa maininnan lisäksi Heiskaselle äänensä antoivat hänen joukkuekaverinsa Tyler Seguin ja Vegasin Max Pacioretty.

– Rakastan Heiskasen luistelua ja tapaa, jolla hän pelaa. Hän on yksi tämän sarjan parhaista puolustajista todella pitkälle tulevaisuuteen, Pacioretty ylisti.

Seguinin mielestä Heiskasen valinta ei edes vaadi perusteluja.

– Kysytkin vielä! Katsokaa hänen pelaamistaan.

Lisäksi puolikkaat äänet mieheen saivat Patrik Laine ja Joel Armia. Ne antoi Winnipegin maalivahti Connor Hellebuyck.

– Laine on parantanut puolustuspelaamistaan todella paljon ja syöttää kiekkoa aiempaa enemmän. Hän näkee pelin eri tavalla kuin moni muu. Maalivahdin näkökulmasta on ollut hienoa nähdä, kuinka hän pitää nykyään huolta kokonaisvaltaisesta pelaamisesta pelkän maalinteon sijaan.

– Myös vanha joukkuekaverini Armia on oikeasti todella hyvä. Haluan antaa ääneni heille molemmille.

Suomalaisten pistepörssi

Aleksander Barkov, Florida 16+38=54 (49 ott.) Teuvo Teräväinen, Carolina 10+38=48 (50) Patrik Laine, Winnipeg 17+28=45 (49) Sebastian Aho, Carolina 24+18=42 (50) Mikko Rantanen, Colorado 15+19=34 (33) Joonas Donskoi, Colorado 14+15=29 (44) Kasperi Kapanen, Toronto 10+18=28 (50) Miro Heiskanen, Dallas 7+17=24 (48) Roope Hintz, Dallas 15+9=24 (42) Rasmus Ristolainen, Buffalo 5+18=23 (49)