Wayne Gretzky kertoo, miksi Aleksandr Ovetshkin pystyy rikkomaan hänen ikuisena pidetyn ennätyksensä – kaksi isoa huomiota

Wayne Gretzky kannustaa Aleksandr Ovetshkinia.

Jääkiekkolegenda Wayne Gretzky uskoo, että venäläistähti Aleksandr Ovetshkinilla on kaikki mahdollisuudet rikkoa hänen ennätyksensä NHL:n runkosarjan kaikkien aikojen maalintekijänä.

Gretzky, 59, mätti aktiiviurallaan 894 täysosumaa taalaliigassa. Ovetshkinilla, 34, on koossa 692 maalia.

– Uskon suuresti siihen, että ennätykset ovat tehty rikottavaksi. Mielestäni ei ole kysymystäkään siitä, etteikö hänellä olisi aito mahdollisuus tehdä se, Gretzky sanoo NHL:n verkkosivuilla.

– Mielestäni se olisi loistava asia pelille. Kaikki positiiviset asiat ovat aina hyväksi pelille.

Gretzkyn mukaan Ovetshkin tarvitsee kahta asiaa, jotta maalivire pysyy tulevina kausina samanlaisena ja ennätyksen rikkominen on mahdollista.

– On pysyttävä terveenä. Hän on todistanut uransa aikana pystyvänsä siihen, vaikka pelaa kovaa. Toiseksi, on oltava hyvässä joukkueessa, ja hän pelaa sellaisessa.

Urallaan kahdeksan kertaa NHL-kauden parhaana maalintekijänä palkittu Ovetshkin on tehnyt tällä kaudella 34 maalia. Viime viikolla venäläistykki teki kolmessa ottelussa mykistävät kahdeksan maalia ja on jälleen matkalla yli 50 maalin kauteen, NHL-historian toiseksi vanhimpana pelaajana.

Ennätysmies tässä tilastossa on Johnny Bucyk, joka teki 35-vuotiaana 51 maalia kaudella 1970–71.

Kaikkien aikojen maalintekijätilastossa Ovetshkin on nyt jaetulla yhdeksännellä sijalla Steve Yzermanin kanssa. Seuraavana listalla, vain kahden maalin päässä, on Mark Messier, 694 maalia.

Ovetshkin on myös tottunut uransa aikana pitkiin kausiin, sillä hyökkääjä ei ole koskaan jäänyt alle 70 ottelun yhden NHL-kauden aikana, työsulkukautta 2012–13 lukuun ottamatta. Venäläisen pienin pelimäärä on 72 ottelua kaudelta 2009–10.

– Hänestä tekee hyvän sama asia, joka Brett Hullilla ja Mike Bossylla oli – hän ampuu aina kohti maalia. Hän antaa itselleen aina mahdollisuuden tehdä maalin, Gretzky kehaisee.