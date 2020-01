HockeyGM-kausi puolivälissä – tässä ovat kauden tilastokärjet

Aleksander Barkov on ollut kauden tehokkain suomalainen myös HockeyGM:ssä.

Suomalaisen NHL-valmentajapeli HockeyGM:n uusi pelijakso käynnistyy tähdistöviikonlopun jälkeen.

HockeyGM:ssä tarkoitus on kasata oma joukkue taalaliigan pelaajista. Joukkue menestyy sen mukaan miten valitut pelaajat onnistuvat NHL:n otteluissa. Pisteitä kertyy mm. maaleista, syötöistä, laukauksista, torjunnoista sekä voitetuista otteluista.

Eniten HockeyGM-pisteitä kauden avauspuolikkaalla on kerännyt John Carlson. Varsinkin aivan alkukaudesta kovassa iskussa ollut Washington Capitalsin puolustaja on saalistanut kolmen ensimmäisen pelijakson aikana 629 HGM-pistettä.

Tilaston kakkonen on päättyneen kolmosjakson tilastoykkönen Roman Josi. Nashvillessä Pekka Rinteen seurakaverina pelaavan Josin alkupuoliskon pistesaalis on 605 pistettä. Hyökkääjien kärkinimi Bostonin David Pastrnak on ehtinyt kirjauttaa 591 ja paras maalivahti Winnipegin Connor Hellebuyck pyöreät 400 pistettä.

Paras suomalainen HockeyGM-pisteissä on toistaiseksi ollut Aleksander Barkov. Floridan kipparin saldona on kauden tässä vaiheessa 427 pistettä. Suomi-tilaston kakkonen on Patrik Laine 416 pisteellä.

HockeyGM:n kauden neljäs pelijakso käynnistyy heti tiistain vastaisena yönä, kun NHL:ssä palataan arkeen tähdistöviikonlopun jälkeen. Ohjelmassa on kuuden ottelun kierros.

Oman HockeyGM-joukkueen pääsee kasaamaan täällä.