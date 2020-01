Kommentti: Patrik Laineen Winnipeg on kriisissä – ykköstähden ennennäkemätön temppu kertoi tuskasta

Winnipegin paketti on täysin sekaisin.

Pudotuspelit jäävät tätä menoa Winnipeg Jetsiltä haaveeksi, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

Viime kaudesta rajusti heikentyneeltä Winnipeg Jetsiltä ei odotettu ennen kautta suuria, mutta joukkue aloittikin sesongin yllättävän hyvin.

Vielä joulukuun puolivälissä se majaili läntisessä konferenssissa tukevasti pudotuspelipaikoilla. Sitten alkoi luisu.

Edellisistä 17 ottelustaan Winnipeg on voittanut vain viisi, eikä pelaaminen ole vakuuttanut alkuunkaan. Joulukuun puolivälin jälkeen joukkue on päästänyt peräti 3,8 maalia ottelua kohden.

Tällä hetkellä joukkue on vajonnut jo läntisen konferenssin pudotuspeliviivan alapuolelle yhdeksänneksi.

Hävitä voi hyvälläkin pelillä, mutta Winnipegin kohdalla tulokset ovat harvinaisen ansaittuja.

Tiistain kierroksen Carolina-tappion loppuhetkillä turhautuminen kärjistyi jo siihen pisteeseen, että Jetsin ykköstähti Mark Scheifele tappeli raivoissaan ensi kertaa vuonna 2011 alkaneella NHL-urallaan.

Mark Scheifele tappeli Brett Pesceä vastaan ottelun jo ratkettua.

Edistyneet tilastot eivät varsinaisesti mairittele Winnipegiä.

Omaa ja vastustajan maaliodottamaa mittaavassa tilastossa Jetsin suhdeluku on poikkeuksellisen ylivoimaisesti koko NHL:n huonoin.

Se on luonut itse tasakentin pelatessa vaarallisia maalipaikkoja vähiten koko sarjasta ja antanut niitä vastustajilleen eniten.

Vaikka edistyneet tilastot eivät yleensä kerro koko totuutta, Winnipegin kohdalla ne osoittavat joka tapauksessa harvinaisen murheellisia lukemia.

Pelkästään tilastojen perusteella Winnipegin olisi oikeastaan pitänyt hävitä läpi kauden. Se kuitenkin pelasi alkukaudella paljon todennäköisyyksiä vastaan. Suurin syy siihen oli ilmiömäisessä iskussa ollut maalivahti Connor Hellebuyck. Hirmuvireisen maalivahtinsa avulla Winnipeg pystyi uhmaamaan tilastoja heikommallakin viisikkopelaamisella.

Viime viikkoina Hellebuyck on kuitenkin palannut jälleen tavalliseksi kuolevaiseksi, ja samalla karu totuus Winnipegistä on valjennut toden teolla.

Joukkueen ylivoimaisesti suurin murheenkryyni on puolustus, jota epäiltiin kovasti jo ennen kauden alkua. Koko sarjan huonoimpiin kuuluvan alakerran vaikeudet omassa päässä ja avauspelaamisessa heijastuvat armotta myös hyökkäyspelaamiseen.

Kaiken kukkuraksi joukkueen päävalmentaja Paul Maurice on tunnettu luotsina, joka peluuttaa joukkuettaan jopa kaikista epätasaisimmin koko NHL:ssä. On täysin normaalia, että Jetsin nelosketjun peliaika on vain 3–4 minuuttia ottelussa, kun taas hyökkäyksen ykköshevoset ovat raataneet jälleen läpi kauden yli 20 minuuttia illassa.

Tasaisesta neljän sylinterin jauhamisesta ei ole Winnipegissä tietoakaan, vaan joukkue yrittää sinnitellä väkisin kahdella täysin ylikuormitetulla hyökkäysketjulla. Siinä rallissa bensa loppuu väkisin ennemmin tai myöhemmin.

Muutama päivä sitten Winnipeg otti kotonaan Tampa Bayltä kuokkaan nöyryyttävästi 1–7.

82 ottelun runkosarja on niin pitkä, ettei sen aikana pysty huijaamaan. Joukkueille tulee kuumia ja kylmiä jaksoja, mutta pitkän kauden aikana totuus jokaisesta joukkueesta paljastuu takuuvarmasti ennemmin tai myöhemmin.

Winnipeg joutuu raahautumaan vielä keskiviikkona sarjan kovavireisimmän joukkueen vieraaksi Columbukseen ennen kuin pääsee runsaan viikon mittaiselle tähdistötauolleen. Tauko tulee kriisijoukkueelle enemmän kuin hyvään saumaan.

Winnipegin viime viikkojen otteet eivät herätä juurikaan toiveikkuutta pudotuspelipaikan suhteen.

Sen niskaan hengittävät jo täysin päinvastaisella, nousevalla käyrällä peliään läpi kauden parantanut Chicago sekä valmentajavaihdoksen jälkeen hienoista nousukuntoa uhkuva Nashville.

Jetsin onni tosin on, ettei lännessä keskikastin taso ole aivan idän veroinen.

Joukkueen puolustus on huutanut läpi kauden kipeästi vahvistusta, mutta GM Kevin Cheveldayoffin kädet ovat olleet käytännössä sidotut vieläkin jäissä olevan Dustin Byfuglienin tilanteen takia.

Erikoisten vaiheiden kautta Jetsin toiminnasta hyllytetty ja nilkkaleikkauksesta toipuvan tähtipuolustajan aikeet ovat yhä hämärän peitossa. Jos jenkkikolossi päättääkin palata, hän nielaisee heti ison siivun palkkakatosta, mikä hankaloittaa Jetsin toimimista siirtomarkkinoilla.

Jetsin kyntämisestä huolimatta joukkueen suomalaistähti Patrik Laine on yhä matkalla piste-ennätykseensä. 48 ottelun jälkeen Laineella on kasassa tehot 17+28=45. Tahti ennakoi 75 pisteen kautta.

Carolina-ottelussa Winnipegin ahnaana valopilkkuna esiintyneellä Laineella olisi eväitä vielä paljon kovempiinkin lukemiin.

Hän on esimerkiksi tehnyt marraskuun jälkeen vain vaivaiset kaksi ylivoimapistettä. Runkosarjaa on pian takana jo kaksi kolmasosaa, mutta ylivoimamaalejakin Laineella on kasassa toistaiseksi vain kolme.

Näitä lukemia vasten häämöttävä piste-ennätys olisi melkoinen suoritus.