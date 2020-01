Patrik Laine maalasi - huipputehot kerännyt Teuvo Teräväinen varasti show'n

Carolina kaatoi Winnipegin suomalaistähtien kohtaamisessa. Teräväinen teki maalin ja syötti kaksi.

Suomalaiset olivat vahvasti esillä Carolina Hurricanesin ja Winnipeg Jetsin välisessä kohtaamisessa.

Ottelu alkoi rytinällä, kun kotijoukkue Carolina siirtyi jo runsaan viiden minuutin pelin jälkeen 2-0-johtoon. Teuvo Teräväinen löysi maalinedustalta Justin Willimasin, joka ohjasi ylivoimalla kiekon sisään.

Alle minuutti Williamsin osumasta Patrik Laine pääsi laukomaan päädystä tulleen syötön vapaasti sisään lähietäisyydeltä ja nosti vieraat jälleen maalin päähän.

Maali oli Laineelle kauden 17:s. Hän osui myös viime ottelussa.

Carolina meni kuitenkin vielä avauserän lopussa jälleen kahden maalin johtoon, kun Sebastian Aho tarjoili maalin takaa namupassin ketjukaverilleen Teräväiselle, joka tuikkasi 3-1-maalin.

Toisen ottelunsa paluunsa jälkeen pelannut konkarihyökkääjä Williams, 38, sinetöi illan toisellaan loppulukemat 4-1 päätöserässä. Maaliin esityön teki tehot 1+2 kerännyt Teräväinen.

Williams valittiin ottelun ykkös- ja Teräväinen kakkostähdeksi.

Runsaan viikon mittaisen tähdistötaukonsa aloittanut Carolina nousi voitolla jälleen pudotuspeliviivan yläpuolelle itäisen konferenssin huipputasaisessa keskikastissa.

Winnipegin alamäki sen sijaan syvenee. Jo pidempään vaisusti esiintynyt joukkue on hävinnyt viisi edellisistä kuudesta ottelustaan. Se on luisunut yhdeksänneksi lännessä. Eroa pudotuspelipaikkaan on kolme pistettä.

Carolinan Erik Haula oli ottelusta sivussa. Haulan katsomokomennuksen syy ei selvinnyt.

Katsomossa ottelua seurasi myös Winnipegin Kristian Vesalainen, joka nostettiin hiljattain ensi kertaa tällä kaudella Jetsin NHL-miehistön mukaan.

Jets pelaa vielä keskiviikon ja torstain välisenä yönä Columbuksessa viimeisen ottelunsa ennen lomaa. Vesalainen on todennäköisesti silloin kokoonpanossa.

Tiistain kierros

Carolina Hurricanes-Winnipeg Jets 4-1 (3-1, 0-0, 1-0) C: Teuvo Teräväinen 1+2, Sebastian Aho 0+1, W: Patrik Laine 1+0

Boston Bruins-Vegas Golden Knights 3-2 (1-1, 0-1, 2-0)

New York Rangers-New York Islanders 2-4 (0-2, 0-1, 2-1)

Philadelphia Flyers-Pittsburgh Penguins 3-0 (0-0, 2-0, 1-0)

Chicago Blackhawks-Florida Panthers 3-4 (0-0, 1-4, 2-0) F: Aleksander Barkov 0+1