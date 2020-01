Minimipalkalla pelaava Ilja Kovaltshuk on yllättänyt kaikki Montrealissa – ”Sehän kiljuu eniten penkillä”

Ilja Kovaltshuk on paukuttanut Montrealissa piste per peli -tahtia.

Ilja Kovaltshuk on herännyt pelillisesti henkiin Montrealissa. Venäläiskonkari on päättänyt käyttää viimeisen mahdollisuutensa.

Moni uskoi 36-vuotiaan Ilja Kovaltshukin päivien kiekkomaailman huipulla tulleen päätökseen viimeistään silloin, kun hän joulukuussa purki sopimuksensa Los Angeles Kingsin kanssa. Sitä ennen venäläinen oli istunut kuukauden päivät terveenä katsomossa.

Sopimuksesta vapauduttuaan Kovaltshuk ilmoitti haluavansa jahdata toden teolla Stanley Cupia, mutta ottajia ei ollut jonoksi asti.

Hän joutui tekemään tammikuun alussa kaksisuuntaisen minimipalkalla olevan sopimuksen pudotuspeliviivan alapuolella olevan Montreal Canadiensin kanssa. Ympäri kiekkomaailman kuului tirskuntaa venäläisen epätoivoiselta vaikuttaneesta ratkaisusta.

Kovaltshuk on kuitenkin lyönyt toistaiseksi jauhot epäilijöiden suuhun.

Kahdeksassa Montrealissa pelaamassaan ottelussa venäläistykki on mättänyt tauluun pisteet 4+4. Maaleista kaksi on ollut voittomaaleja. Hän on saanut pelata joukkueen isoimpia minuutteja kärkiketjuissa ja ykkösylivoimassa.

– Losissa asiat eivät vain loksahtaneet kohdalleen. Roolini siellä oli haastava. Olen hyödytön, jos saan pelata vain 7–10 minuuttia illassa. Täällä minua kohdellaan kuin olisin ollut joukkueessa aina, Kovaltshuk sanoo.

– Tuntuu hyvältä, kun minuun luotetaan. Haluan tehdä kaikkeni sen luottamuksen eteen.

Lauantai-illan ottelussa Vegasia vastaan Kovaltshuk teki ensimmäisen maalinsa yli 20 000-päisen Montrealin kotiyleisön edessä.

Hänestä on muodostunut kiekkohullun kaupungin uusi lemmikki. Venäläiskonkari saa jatkuvasti osakseen poikkeuksellisen äänekkäitä suosionosoituksia, ja hänen nimellään varustettuja pelipaitoja vilisee jo nyt Centre Bellin käytävillä.

– Tämä on uskomaton kiekkokaupunki. En ole koskaan aiemmin pelannut tällaisessa ympäristössä.

Vaihtopenkin innokkain

Kovaltshukilla on ollut maine ailahtelevana taiteilijana. Tähtipelaaja on tehnyt välillä mitä on huvittanut. Vaihtopenkilläkin on ollut joskus janojuomana Pepsi-pullo.

Montrealissa venäläiskonkarin asenne on kuitenkin ollut täyttä timanttia.

– Kaikesta näkyy, että hän haluaa voittaa tosissaan. On ollut positiivinen yllätys ja loistava lisä joukkueeseen, Jesperi Kotkaniemi sanoo.

– Sehän kiljuu eniten penkillä ja on eniten innoissaan maaleista. Loistotyyppi kaikin puolin!

Vaikka Kovaltshukin jalkanopeus ei riitä enää ihan samanlaiselle supertähtitasolle kuin joskus ennen vanhaan, hän ei ole antanut sen näkyä. Kovaltshuk on paiskinut hartiavoimin töitä, taklannut, blokannut ja laukonut ahnaasti. Maalivainu ja nopeat kädet 440 NHL-maalin miehellä on yhä tallella, eikä hän ole arastellut pukukopissakaan.

– On tosi hyvä äijä. Hän tuo todella paljon energiaa koko ryhmälle. Huomaa, että sillä on todella nälkää mutta myös kokemusta, Artturi Lehkonen kuvailee.

– Hän on todella paljon äänessä kopissakin. Luo henkeä ja tsemppaa kaikkia.

Kovaltshuk on esiintynyt poikkeuksetta hyväntuulisena ja rentona Montrealissa.

Kovaltshuk on tajunnut, että nyt hänellä on käsissään viimeinen mahdollisuutensa NHL:ssä. Hän olisi voinut halutessaan palata huomattavasti suurempien ruplakasojen ääreen kotimaahansa, mutta Montrealin kanssa tehty sopimus osoitti, että entinen maalikuningas on nyt tosissaan.

Rahalla ei ole tällä hetkellä mitään merkitystä, eikä vastikään Beverly Hillsistä hulppean talon ostanut neljän lapsen isä lähtisi ihan vain huvin vuoksi mantereen toiselle puolen leikkimään kaksisuuntaisen sopimuksen mahdollistaman AHL-komennuksen uhalla.

Kaikesta päätelleen Kovaltshuk nauttii tällä hetkellä jääkiekosta enemmän kuin pitkään aikaan. Haastatteluissa konkari virnistelee hyväntuulisena ja kaukalossa pelihuumori on löytynyt.

– Itseluottamukseni alkaa löytyä, mutta tällä hetkellä joukkueen voittaminen on kaikista tärkeintä.

– Tiedämme, että pystymme olemaan vielä paljon parempia ja tasaisempia, Kovaltshuk sanoo.

Kovaltshuk on ollut isossa roolissa nostamassa Montrealia ylös kahdeksan ottelun tappioputken jälkeen. Nyt joukkue on voittanut neljä edellisistä viidestä ottelustaan.

Seuraavan kerran joukkue pelaa vasta ensi viikolla, sillä kuluvalla viikolla NHL:ssä on tähdistöottelutauko.

Kevääksi uusi seura?

Montreal tarjosi Kovaltshukille tämän janoaman näyttöpaikan. Kaksisuuntainen minimisopimus oli seuralle täysin riskitön, mutta se on osoittautunut loistovedoksi.

Kovaltshuk on jo nyt ollut palkkansa arvoinen. Samalla Montreal on saanut kipeästi kaipaamaansa ratkaisuvoimaa loukkaantumisten runtelemaan, muutenkin ohueen hyökkäyskalustoonsa.

Montreal voi kuitenkin hyvinkin toimia venäläiskonkarille vain ponnahduslautana mestarikandidaatin riveihin, joihin hän ilmoitti jo Losista lähdettyään haluavansa.

Kovaltshuk on todistanut Montrealissa osaavansa yhä pelata.

Montrealin pudotuspelihaaveet murenivat tuoreen kahdeksan ottelun tappioputken myötä todella ohuiksi. Joukkueella on tähdistötauon jälkeen jäljellä vielä 32 ottelua, joista sen pitäisi todennäköisesti kerätä noin 70 prosenttia pisteistä päästäkseen pudotuspeleihin. Toistaiseksi sellaisella tahdilla on tällä kaudella pelannut vain 2–3 parasta joukkuetta.

Jos Montreal ei pääse heti tauon jälkeen hurjaan voittokulkuun, on jopa todennäköistä, että Kovaltshuk kaupataan vielä ennen helmikuun 24. päivän siirtotakarajaa.

Konkari on todistanut otteillaan olevansa yhä pätevä kakkoskorin ratkaisupelaaja lähes minkä tahansa huippujoukkueenkin riveissä. Jos tähänastiset otteet jatkuvat, ottajia on kuukauden päästä varmasti. Lisäksi Kovaltshukin sopimus on niin pieni, ettei se aiheuta palkkakatto-ongelmia.