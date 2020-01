Patrik Laineen maali laiha lohtu, Winnipegin luisu jatkuu – Patrick Kane rikkoi huiman rajapyykin

Patrick Kane rikkoi 1000 pisteen rajan historian nuorimpana yhdysvaltalaisena.

Winnipeg Jets on sukeltalmassa tätä menoa ulos pudotuspeleistä.

Mainion alkukauden jälkeen Jetsin meno on takunnut pahasti. 16 viime ottelusta se on hävinnyt 11 ja pudonnut jo yhdeksänneksi läntisessä konferenssissa.

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Winnipegille antoi tukkapöllyä Chicago Blackhawks, joka otti kotivoiton maalein 5–2.

Chicagon vire on täysin päinvastainen kuin Winnipegillä. Se on noussut taistelemaan pääsystä pudotuspeleihin ja nousi jo Winnipegin kanssa tasapisteisiin lännen sijalle 10.

Chicago karkasi heti avauserässä 2–0-johtoon. Vieraat kavensivat toisessa erässä, mutta Chicago ratkaisi pelin kolmannessa.

Patrik Laine laukoi maalinedustalta 2–4-kavennuksen pari minuuttia ennen loppua Jetsin pelatessa ilman maalivahtia, mutta se jäi joukkueelle laihaksi lohduksi.

Maali oli Laineelle kauden 16:s, ja hän katkaisi samalla seitsemän ottelun maalittoman putken.

Hetkeä ennen Laineen osumaa United Centerissä todistettiin villejä juhlia Chicagon 4–1-maalin jälkeen. Brandon Saadin viimeistelemään osumaan syöttöpisteen sai nimittäin Patrick Kane, jolle piste oli NHL-uran tuhannes runkosarjassa.

Koko Chicagon joukkue ryntäsi jäälle onnittelemaan supertähteään.

31-vuotiaasta Kanesta tuli historian nuorimpana tuhannen pisteen rajan rikkonut yhdysvaltalainen. Kaikkiaan hän on 10:s kyseiseen rajapyykkiin yltänyt yhdysvaltalaispelaaja.

Kanelta rajan rikkominen vei vain 953 ottelua.

Kanen 1000:s piste:

Kane on kovaa vauhtia matkalla kaikkien aikojen tehokkaimmaksi yhdysvaltalaiseksi. Pörssikärki Brett Hulliin matkaa on 391 pistettä, mutta Kanella on mitä luultavimmin jäljellä vielä useita pelivuosia.

Kane oli historian 90:s 1000 pisteen rajan rikkonut NHL-pelaaja. Aktiivipelaajista siihen olivat aiemmin yltäneet Joe Thornton, Aleksandr Ovetshkin, Sidney Crosby, Patrick Marleau, Jevgeni Malkin ja aiemmin tällä kaudella Eric Staal.

Suomalaisista tonnikerhossa ovat Teemu Selänne (1457) ja Jari Kurri (1398).

Columbuksen meno jatkuu

Joulukuun puolivälin jälkeen, edellisten 20 pelin ottannalla NHL:n kovavireisin joukkue on ollut Columbus Blue Jackets.

Se otti viidennen peräkkäisen voittonsa kaatamalla vieraissa New York Rangersin 2–1.

Voitto oli tyypillistä Columbusta. Rangers johti ottelua pitkään 1–0, mutta tiiviisti puolustanut vierailija punnersi päätöserässä ensin rinnalle ja lopulta viimeisellä minuutilla ohi. Molemmat sen maalit teki Oliver Björkstrand.

Oliver Björkstrand hiljensi Madison Squre Gardenin.

Columbuksen maalilla ensimmäisen NHL-ottelunsa pelasi 23-vuotias latvialainen Matiss Kivlenieks. Hän torjui heti debyyttissään 31 kertaa ja valittiin ottelun kakkostähdeksi.

Columbuksen tolppien väli on ollut viime ajat suotuisa paikka. Ensin Joonas Korpisalo nousi koko sarjan kovavireisimmäksi maalivahdiksi, ja hänen loukkaantumisen jälkeen tittelin vei tuuraaja Elvis Merzlikins, joka on torjunut kolme nollapeliä edellisistä neljästä ottelustaan.