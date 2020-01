Tältä näyttää Olli Jokiselle tehty kunniavitriini, jonka näkeminen sai hänen vaimonsa pöyristymään

Ilta-Sanomat kävi Floridassa tutustumassa vitriiniin, johon Olli Jokisen vaimo Katerina pettyi. Hän ei ole ainoa.

Sieltä se löytyy nurkan takaa, katsomoiden 116 ja 117 sisäänkäynnin vierestä.

Lasin takana roikkuu pelipaita, jonka selässä lukee O. Jokinen. Seinällä on pari kehystettyä valokuvaa, vitriinin lattialla lojuu musta kypärä ja fanilehti. Niiden välissä on musta läntti, näyttää kiekon jäljeltä vaikka tuskin sitä on.

Ei ole ensimmäisiä luistimia, ei mestaruussikaria, ei edes mailaa.

Florida Panthers muistaa kotiareenallaan John Vanbiesbrouckin ja Jaromir Jagrin tapaisia seuralegendoja näyttävästi. Olli Jokista se muistaa. Hatarasti.

Jokisen surullinen vitriini nousi julkisuuteen, kun hänen vaimonsa Katerina Jokinen mainitsi asiasta viime viikolla Twitterissä.

– Aito kysymys teille, Florida Panthers: ettekö pystyneet parempaan? Katerina Jokinen tviittasi kuvan kera.

”Pitäisi olla enemmän”

Samaa ihmettelivät kiekkofanit, kun Panthers isännöi Toronto Maple Leafsia. Panthersin pelipaitaan pukeutunut Charles Abrell oli kuullut Katerina Jokisen kommenteista ja tuli ottamaan ensimmäisellä erätauolla kuvan vitriinistä.

– Täällä pitäisi olla enemmän. Hän on edelleen seuran kaikkien aikojen paras pistemies. Hän on tehnyt seuran eteen paljon, Abrell sanoi.

Panthers voittaa ottelun 8–4 ja hyökkääjä Jonathan Huberdeau tekee tehot 1+1. Hän menee Jokisen edelle pistein 143+277=420.

Maple Leafsia kannattava kanadalainen Ken Moore ei ollut kohusta kuullut, mutta hän yhtyi kritiikkiin.

– Se on vähän tyhjä. Jokinen oli hitonmoinen pelaaja, Moore sanoi.

”On se vähän piilossa”

Vitriini keräsi myös useita suomalaisia ihmettelijöitä.

– On se vähän piilossa, tamperelainen Iiro Koivisto totesi.

– Ei tee oikein kunniaa, jyväskyläläinen Otto Lamberg sanoi.

Tamperelaiset Iiro Koivisto ja Maisa Vehviläinen tutustuivat Olli Jokisen muistovitriiniin.

Aina voidaan kiistellä siitä, onko koolla merkitystä. Isoin on joka tapauksessa Vanbiesbrouckilla. Sitä ei tarvitse etsiä nurkan takaa.

Viisi kautta Panthersin maalia vartioinut ”Beezer” johti seuran aina Stanley Cupin loppuotteluihin asti.

Vanbiesbrouckin vitriinissä on kokonainen maaliverkko, maski, polvisuojat, pelipaita, nimikirjoitusten peittämä maila, iso taulu tappelusta Tom Barrasson kanssa ja kasa kiekkoja. Vitriinin selkäpuolella on lisää kehystettyjä valokuvia.

Olli Jokinen pelasi Florida Panthersissa kaikkiaan seitsemän kautta ja toimi myös joukkueen kapteenina.

Hallin käytävällä on omat vitriinit myös Aaron Ekbladille, Robert Svehlalle, Roberto Luongolle, Ed Jovanovskille, Ray Sheppardille ja jopa Aleksander Barkoville, jonka peliura on yhä kesken.

Ei löytynyt selittäjää

Olisi kiinnostavaa tietää, aikooko Panthers kohentaa Jokisen vitriiniä tai kenties raivata viimeisetkin rojut pois ja virittää tilalle esimerkiksi Huberdeaun muistoesineitä.

Panthersin mediapäällikkö lupaa ottelun jälkeen etsiä jonkun kertomaan seuran selityksen asiaan. Sellaista henkilöä ei ole toistaiseksi löytynyt.