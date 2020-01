Aleksandr Ovetshkin on hurjassa maalivireessä ja poimii isoja päänahkoja: ”Tämä on erityistä”

Aleksandr Ovetshkin siirtyy kohta Wayne Gretzkyä ja Gordie Howea edeltävälle sataluvulle.

Jääkiekkohyökkääjä Aleksandr Ovetshkin ja hattutemppu ei ole ollut harvinainen yhdistelmä venäläisen vuonna 2005 alkaneella NHL-uralla, mutta venäläispelaaja tuskin uskoi 15 vuotta sitten, kuinka korkealle hän pystyy kiipeämään kaikkien aikojen maalitilastossa.

Lauantaina New York Islandersin verkkoon syntyneet kolme täysosumaa kasvattivat Ovetshkinin potin 692:een.

Hän nousi jaetulle yhdeksännelle sijalle Steve Yzermanin kanssa. Ovetshkin on viime aikoina poiminut muitakin isoja päänahkoja, kun hän ohitti lauantaina Mario Lemieux'n (690) ja aiemmin viikolla Teemu Selänteen (684).

– Nuo ovat suuria pelaajia. Tämä on erityistä, tämä on historiaa, Ovetshkin sanoi NHL:n verkkosivuilla.

Edessä on lisää saavutettavaa. Mark Messierillä on kaksi maalia Ovetshkinia enemmän. Tämän kauden puitteissa saavutettavissa on myös Mike Gartner (708). Ovetshkinilla on vielä vuosi jäljellä sopimustaan, joten viimeistään ensi kaudella venäläistykki pudottaa Phil Espositon (717) ja ehkä myös Marcel Dionnen (731) ja Brett Hullin (741).

26:s hattutemppu

Lauantaina Islanders johti kahden erän jälkeen 4–1. Washington hurjasteli päätöserässä viisi maalia, joista Ovetshkin teki kaksi. Hän viimeisteli hattutemppunsa ja loppulukemat 6–4-maalillaan. Hattutemppu oli Ovetshkinin NHL-uran 26:s. Tämän kauden maalitilastossa hän on 34 osumallaan toisena.

– Annoin kaikkeni, koska minulla on nyt edessä vapaaviikko. Nyt on aika kerätä voimia ja valmistautua kauden toiseen puoliskoon, sanoi Ovetshkin, joka jättää ensi viikolla pelattavan NHL:n tähdistöottelun väliin ja sai sen takia pelikieltoa.

Kaikkien aikojen eurooppalainen maalintekijä Jaromir Jagr summasi 766 täysosumaa, joten uran jatkuessa vielä kauden 2020–21 jälkeen Ovetshkin voi saavuttaa myös tshekkilegendan.

Kärkinimet Wayne Gretzky (894) ja Gordie Howe (801) ovat omalla sataluvullaan, mutta 34-vuotiaan Ovetshkinin viimeisiä temppuja ei ole vielä nähty.

Gretzkyn saavuttaminen vaatisi maalitahdin säilyttämistä nelikymppiseksi asti. Vertailun vuoksi, Selänne teki 40-vuotiaana 31 maalia kaudella 2010–11. Jagr täytti 44 vuotta kaudella 2015–16, jolloin hän teki 27 maalia.