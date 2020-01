Kommentti: Jarmo Kekäläinen hiiltyi epäilyihin NHL-kauden kynnyksellä – tiesi mistä puhui

Columbus on ollut NHL:n kovavireisin joukkue edellisten 20 pelin aikana.

Columbus Blue Jackets on yllättänyt monet kuluvalla kaudella, eikä mikään viittaa siihen, että joukkueen meno ykskaks hyytyisi, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

Columbus Blue Jacketsille ei juuri mahdollisuuksia kauden ennakkokaavailuissa annettu. Kun viime kauden jälkeen lähes kaikki nimimiehensä menettänyt joukkue aloitti kauden vaisusti, harva uskoi, että kurssi muuttuisi radikaalisti. Niin on kuitenkin käynyt.

Columbus on raapinut tasaisesti voittoja ja noussut toden teolla mukaan taistelemaan pudotuspelipaikasta. Edellisten 20 pelin otannalla Columbus on ollut koko sarjan kovavireisin joukkue.

Tällä viikolla se nousi jo pudotuspeliviivan yläpuolelle.

Kyseessä on todellinen joukkuepelin työnäyte, sillä 49 ottelun jälkeen Pierre-Luc Dubois johti joukkueen sisäistä pistepörssiä vaivaisella 34 tehopisteellä.

Columbus ei ole totisesti herkutellut maaleilla. Tehdyissä (2,69/peli) maaleissa se on sarjan kymmenen huonoimman joukossa, kun taas päästettyjen maalien keskiarvo (2,53) on NHL:n kolmanneksi paras.

Tilastot kuvastavat täydellisesti joukkueen nimilistaa. Puolustuksen runkopalkkien Seth Jonesin ja Zach Werenskin lisäksi Blue Jacketsin miehistöstä joutuu etsimään nimimiehiä suurennuslasin kanssa – tuloksetta.

Columbuksen mahdollisuudet tyrmättiin laajalti jo ennen kautta, ja sekös GM Jarmo Kekäläistä korpesi.

– Olen erittäin luottavainen ydinryhmämme suhteen. Rehellisesti sanoa olen hieman ärsyyntynyt epäilijöille, sillä se on halventavaa ydinryhmäämme kohtaan. He ovat tuoneet meille menestystä kolmen edellisen kauden aikana. Epäilyt ärsyttävät minua ja olen kyllästynyt puhumaan siitä. Yllätämme vielä monet uusilla nuorilla pelaajillamme, Kekäläinen puhisi kauden kynnyksellä.

Kekäläinen tiesi mistä puhui. Kokenut huippuluotsi John Tortorella on repinyt jälleen kerran miehistöstään maksimaalisen suorituskyvyn irti.

Jarmo Kekäläinen on kasannut nimettömän mutta yhtenäisen joukkueen.

Columbus on ollut syksyn vaikeuksien jälkeen todella sitoutunut ja kurinalainen ryhmä. Tiivis viisikkopeli on kantanut hedelmää.

Tortorella tietää, ettei käytettävissä olevalla materiaalilla voi pelata kuten vaikkapa Tampa Bay, vaan Columbuksen on ollut pakko yksinkertaista pelisapluunaansa ja minimoida riskit.

Viimeisen silauksen Columbuksen lentoon ovat tuoneet maalivahdit. Kun joukkue menetti kesällä kaksinkertaisen Vezina-voittajan Sergei Bobrovskin, harva uskoi Joonas Korpisalon ja Sveitsistä tulleen latvialaisveskari Elvis Merzlikinsin voivan auttaa muutenkin nimetöntä joukkuetta menestymään. Väärässä olivat hekin.

Korpisalo, 25, nousi joulukuun loppupuoliskolla koko NHL:n kuumimmaksi veräjänvartijaksi, ja suomalainen sai urakoida tolppien välissä illasta toiseen.

Korpisalon huippuvire toi jopa yllätysvalinnan tähdistöotteluun, mutta uudenvuoden kynnyksellä tullut polvivamma vesitti mahdollisuuden.

Sen jälkeen valokeila kohdistui 25-vuotiaaseen tulokasvahti Merzlikinsiin, joka ei ollut torjunut siihen mennessä yhtä ainutta voittoa koko kaudella.

Merzlikins on kuitenkin täyttänyt Korpisalon loukkaantumisen jälkeen ruutunsa tiiviisti puolustavan joukkueen viimeisenä lukkona suorastaan loisteliaasti. Voittoja on ropissut toisensa perään, ja kruununa Merzlikins on torjunut viikon sisään neljästä ottelusta kolme nollapeliä.

Nyt on vuorostaan Merzlikinsin vuoro paistatella sarjan kovavireisimpänä maalivahtina.

Elvis Merzlikins on pitänyt nollan kolmessa edellisistä neljästä ottelustaan.

Kuten pistepörssi osoittaa, Columbuksen hyökkäyskalusto ei ole kirvoittanut hurraa-huutoja ratkaisijarintamalla. Kun runkosarjaa on takana jo kohta kaksi kolmasosaa, vain neljä Columbuksen hyökkääjä on rikkonut 10 maalin rajan. Heistäkin parhaalla (Dubois’lla) on kasassa vain 15 osumaa.

Kekäläinen kertoi viime viikolla, että joukkue kartoittaa vahvistuksia, mutta ei millä hinnalla hyvänsä. Suomalainen seurapomo kertoi aikovansa pitää kiinni tulevan kesän ykköskierroksen varausvuorosta.

Viime keväänä Kekäläinen järisytti kiekkomaailmaa ja pani kaiken likoon siirtorajalla. Se maksoi ison tukun varausvuoroja, joten toisena peräkkäisenä vuonna samanlainen riskipeli tuskin tulee kyseeseen.

Tähdistötauon jälkeen helmikuussa Columbus urakoi 28 päivän sisään 15 ottelua. Joukkueen pelaaminen on ollut jo pitkään niin tasaisen vahvaa, että siltä on turha odottaa merkittävää kyykkäystä. Todennäköisesti Kekäläisen porukka taistelee pudotuspelipaikasta tiukasti runkosarjan loppuun asti.

Tällä hetkellä taisto on enemmän kuin kutkuttava. Columbus on tällä hetkellä idässä kuudentena 58 pisteellä. Sijalla 10. olevalla Torontolla on pisteitä 57. Ja siihen väliin mahtuvat Florida, Philadelphia ja Carolina.