Patrik Laineen tammikuu NHL:ssä on enemmän pakkasella kuin Etelä-Suomen tammikuu

Patrik Laineen Winnipeg nöyrtyi murskatappioon - Ahon maali toi pisteen Carolinalle.

Lukemat –1, –1, –1, +1, +1, 0, +2, –3 voisivat olla tammikuisten päivien lämpötiloja, mutta ne ovat NHL-jääkiekkoilija Patrik Laineen tammikuun otteluiden plus-miinuslukemat.

Noiden keskiarvoksi muodostuu –2, joka kelpaisi suomalaisille talvisääksi, kun sitä verrataan vallitsevaan poikkeuksellisen lämpimään tammikuuhun.

Laineen ja hänen edustamansa Winnipegin tammikuun pohjanoteeraus sattui lauantain vastaisena yönä, kun Winnipeg hävisi kovavireiselle Tampa Baylle 1–7. Laine jäi pisteittä ja pahasti pakkaselle, kun hänen plus-miinuslukema oli –3.

Laine pelasi 18.44 minuuttia ja pääsi laukomaan kerran kohti vastustajan maalia. Andrei Vasilevski oli hyvässä vireessä Tampa Bayn maalilla ja torjui kaikkiaan 30 laukausta. Voittajien tehomies oli Anthony Cirelli, joka viimeisteli kolme maalia. Venäläistähti Nikita Kutsherov säesti kahdella täysosumalla.

– Emme vain puolustaneet tarpeeksi hyvin, että olisimme voineet voittaa. Päästimme vastustajan laukomaan kuusi kertaa ensimmäisessä erässä, ja kolme näistä meni maaliin. Siellä oli yhdellä nollaa vastaan, kahdella nollaa vastaan ja kahdella yhtä vastaan -tilanteita, Winnipegin päävalmentaja Paul Maurice harmitteli NHL:n verkkosivuilla.

Filppula ”pakkasukkona”

Laine on tehnyt tammikuun kahdeksassa ottelussa pisteet 1+3=4, joten myös pistetahti on jättänyt varaa parantaa. Koko kauden otannassa Laine on kuitenkin hyvässä pistetahdissa, kun 46 ottelussa on syntynyt 15+28=43. Tällä tahdilla hän on matkalla piste-ennätykseensä. Entinen on 44+26=70 kaudelta 2017–18.

Viime kauteen verrattuna Laine on parantamassa niin pistemäärän (30+20=50) kuin plus-miinuslukemansakin (–24) suhteen. Viime kauden pistemääränsä hän voi ylittää jo tammikuussa, ja tämän kauden plus-miinuslukema +7 on myös selkeä petraus viime kaudesta.

Suomalaisten ”pakkasukko” on Detroitin Valtteri Filppula, jonka plus-miinuslukema –31 on koko sarjan toiseksi heikoin. Detroit hävisi lauantain vastaisena yönä jatkoajalla Pittsburghille 1–2.

Aho teki vuoden ensimmäisensä

Suomalaisten maalipörssin kärkinimi Sebastian Aho teki kauden 24. täysosumansa, mutta Carolina hävisi Anaheimille jatkoajan päätteeksi 1–2. Syyskaudella sykkineelle Aholle maali oli kalenterivuoden 2020 ensimmäinen. Hän vei joukkueensa johtoon avauserän alkupuolella. Teuvo Teräväinen nappasi syöttöpisteen.

– Alku oli hieno, mutta sitten vastustaja otti pelin todella hallintaansa. Mielestäni he olivat paljon parempi joukkue. Emme päässeet pois omasta päädystämme. Meiltä meni liian paljon aikaa puolustamiseen, Carolinan päävalmentaja Rod Brind'Amour kertoi NHL:n verkkosivuilla.

Ahon jälkeen suomalaisten maalipörssissä toisena ovat 15 maalia viimeistelleet Laine, Coloradon Mikko Rantanen ja Dallasin Roope Hintz.