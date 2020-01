Jesperi Kotkaniemen tappelusta revittiin huumoria, jopa Ilja Kovaltshuk kutsuu jo uudella lempinimellä – ”Kuin suoraan Porin yöstä”

Jesperi Kotkaniemi yllätti tappelemalla NHL-ottelussa kauden ensimmäisenä suomalaispelaajana.

Montrealin Jesperi Kotkaniemi tappeli torstain ja perjantain välisenä yönä ensi kertaa jääkiekkourallaan. Toista NHL-kauttaan pelaava 19-vuotias sentteri säntäsi puolustamaan joukkuekaveriaan ja haki Philadelphian puolustajakörilään Robert Häggin tappeluun.

Kotkaniemi ei ehtinyt sen tarkemmin miettiä ratkaisuaan, ja heti ensi töikseen hän mätti hurjan iskusateen kohti ruotsalaista.

– Se oli kuin suoraan Porin yöstä, Kotkaniemi kertasi.

Katsojien tavoin myös joukkuetoverit yllättyivät toden teolla nuorukaisen tempusta. Kotkaniemi palkittiin pelin jälkeen pukukopissa joukkueen parhaana pelaajana.

Suomalaiselle annettiin heti myös uusi lempinimi, tappaja.

Sitä nimeä käyttää jopa joukkueeseen vastikään liittynyt venäläiskonkari Ilja Kovaltshuk.

– Joo sekin kutsuu mua nyt killeriksi.

Kotkaniemen kanssa samassa kerrostalossa asuva Joel Armia oli sen sijaan huokaissut helpotuksesta nähdessään naapurinsa yllättävän tappelun.

– Armia sanoi, että hän voi nyt nukkua yönsä rauhassa, kun tietää, että samassa talossa asuu tuollainen gooni.

Pelillisesti Kotkaniemellä on ollut tällä kaudella tahmeaa. Vastuu on ollut pientä, ja 34 ottelussa hän on kerännyt vain tehot 6+2.

Kotkaniemi ei kuitenkaan usko, että hanskat putoavat ihan heti uudestaan.

– Ihan mielenkiintoinen kokemus, mutta ehkä ei kannata ihan liian usein lähteä noihin hommiin.