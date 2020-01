Olli Määttä on kotiutunut hyvin Chicagoon, ystävystynyt Lauri Markkasen kanssa – ”Koripallosta en tiedä mitään”

Chicago Blackhawks on kammennut vielä mukaan pudotuspelitaistoon.

Chicago Blackhawks jatkoi viime aikojen hyvää virettään Montrealissa, josta se haki keskiviikon ja torstain välisenä yönä 4–1-vierasvoiton.

Ottelu oli tärkeä molemmille pudotuspelipaikkojen ulkopuolella oleville joukkueille. Chicago kampesi lännessä itsensä nyt neljän pisteen päähän pudotuspeliviivasta, kun taas Montrealilla ero idässä on jo yhdeksän pistettä.

Vieraiden ainoa suomalaispelaaja Olli Määttä, 25, syötti yhden Chicagon maaleista.

– Olemme pelanneet viime aikoina hyvin ja saaneet tuloksia irti. Sitä ennen hävittiin pari sellaista peliä, joista olisimme ansainneet enemmän. Mutta sitä sattuu. Jos jatkamme nyt samaan malliin, niin tulos tulee itsestään, Määttä sanoi ottelun jälkeen.

Pittsburghissa kahdesti Stanley Cupin voittanut Määttä pelaa Chicagossa nyt ensimmäistä kauttaan.

Luotettavaksi peruspuolustajaksi profiloitunut jyväskyläläinen on tehnyt kauden 43 ottelussa tehot 3+10 ja vakiinnuttanut paikkansa Blackhawksin puolustajakuusikossa noin 18 minuutin keskimääräisellä jääajalla.

– Kauden alku meni itselläni aika tasaisesti. Sen jälkeen olin vähän sairaana ja kun tulin takaisin, oli vähän heikompi hetki. Nyt tuntuu, että olen päässyt taas takaisin omalle tasolleni pienen heiton jälkeen. Olen pelannut mielestäni hyvin ja jämäkästi.

Määttä on kotiutunut hyvin Chicagoon kuuden Pittsburghissa vietetyn kauden jälkeen.

– Tykkään tosi paljon. Tämä on hieno organisaatio, ja kaupunkikin on tosi siisti. Joukkueessa on tosi hyviä äijiä, ja tuntuu, että olemme aika läheisiä kaikkien kanssa.

Määttä on ystävystynyt Chicagossa myös kaupungin toisen jyväskyläläisen ammattiurheilijan Lauri Markkasen kanssa.

Molempien työpaikkakin on sama. United Center toimii sekä Blackhawksin että koripalloseura Bullsin kotiareenana.

Markkanen on käynyt katselemassa Määtän pelejä, ja NHL-kiekkoilijakin on poikennut NBA-ottelussa.

– Vaikka olemme molemmat Jyväskylästä, emme varsinaisesti tunteneet ennen tätä kautta. Nyt olemme pitäneet yhteyttä ja viettäneet jonkin verran aikaa yhdessä. Onhan se mukava, kun on suomalainen kaveri kaupungissa.

– Pari kertaa olen käynyt nyt Bullsin pelissä, mutta minulta ei kyllä kannata kysellä sen tarkemmin niistä. Koripallosta en tiedä mitään, Määttä naurahti.