Kommentti: Tuukka Rask ja Aleksandr Ovetshkin pyllistivät NHL:lle – eikä siinä ole mitään yllättävää

Tuukka Raskin ratkaisu kertoo paljon tähdistöottelusta, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

Ensi viikon lopulla järjestettävässä NHL:n tähdistötapahtumassa ei nähdä tänä vuonna yhtäkään suomalaispelaajaa.

Kaksi suomalaista valittiin mukaan alun perin, maalivahdit Joonas Korpisalo ja Tuukka Rask. Heistä ensin mainittu loukkaantui, ja Rask ilmoitti maanantaina jättävänsä ne pirskeet väliin.

Olisivat ne tosin jääneet todennäköisesti muutenkin Raskilta väliin, sillä hän jätti aivotärähdyksen vuoksi kesken tiistain ja keskiviikon välisenä yönä pelatun NHL-ottelun.

Rask perusteli päätöstään sillä, että hän haluaa viettää aikaa perheensä kanssa ja lähteä tähdistötapahtuman aiheuttaman sarjatauon aikana mieluummin lomamatkalle.

Ratkaisu oli täysin ymmärrettävä. Rask on nähnyt tähdistöottelun jo kerran aiemmin urallaan (2017), eikä tapahtuma tarjoa 32-vuotiaalle konkarivahdille yhtään mitään – päinvastoin.

Bostonilla on tähdistöottelun ansiosta yhdeksän päivän tauko peleistä. Todennäköisesti jokainen pelaaja käyttää sen mieluummin lomailuun juuri runkosarjan kovimman rypistyksen kynnyksellä kuin lähtee neljän päivän markkinointityökeikalle.

NHL:n kärkisijoilla keikkuvalla Bostonilla voi hyvinkin olla jälleen edessään pitkä kevät, joten tähtivahdin lepotauko tässä vaiheessa kautta sopii varmasti myös seuralle enemmän kuin hyvin. Viime kaudella Bostonin pelit jatkuivat pitkälle kesäkuuhun, joten Raskin kesälomakin jäi jopa pari kuukautta lyhyemmäksi kuin monien muiden pelaajien.

Raskin kanssa saman ratkaisun tähdistövalinnan hylkäämisestä tekivät myös Washingtonin Aleksandr Ovetshkin ja Vegasin konkarivahti Marc-Andre Fleury.

Varsinkin Raskin ja Fleuryn kohdalla päätös on vielä entistäkin ymmärrettävämpi, sillä maalivahdin näkökulmasta tähdistötapahtuma on vielä pelaajiakin turhempi. Maalivahdit ovat taitokilpailuissa mukana lähinnä maskotteina, ja itse ottelussa höntsyvaihteella neppailevat pelaajat yrittävät hieroa vielä syötön syötön syöttöä maalivahdin nenän edessäkin. Myös loukkaantumisriski on aina läsnä.

Koko kolmikko saa sivuun jättäytymisestä sääntöjen määräämään yhden ottelun pelikiellon, joka pitää kärsiä ennen tai jälkeen tähdistötauon – eli rangaistus tuo entistä pidemmän loman hektisen kauden keskelle.

Vaikka tähdistöläpsyttelyn väliin jättäminen on täysin ymmärrettävää, samalla se on pyllistys NHL:ää kohtaan ja osoittaa jälleen tapahtuman ongelmallisuuden.

Tähdistöviikonloppu on NHL:lle merkittävä markkinointitapahtuma, mutta pelaajille se on pakkopullaa – varsinkin ensimmäisen kerran jälkeen.

Sarjalle on kiusallista, että esimerkiksi sen kirkkaimpiin supertähtiin kuuluva Ovetshkin perui tulonsa jo toisena vuonna peräkkäin.

Ovethskin on osallistunut All Star -tapahtumaan seitsemän kertaa urallaan, mutta enää se ei häntä tunnu kiinnostavan.

Yhden ottelun pelikielto ei ole minkäänlainen pelote yhdellekään pelaajalle. Jos NHL haluaisi saada myös ovetshkinit, raskit ja muut lomailijat markkinoimaan tuotettaan, pannan pitäisi olla huomattavasti pidempi. Tai tapahtumaa pitäisi muokata jollakin tapaa houkuttelevammaksi.

Siitä, ettei tapahtumassa ole tällä kertaa mukana ainuttakaan suomalaista ei pidä vetää minkäänlaisia johtopäätöksiä. Tähdistöviikonloppuun ei suinkaan valita kaikkia sarjan absoluuttisesti parhaita pelaajia. Nykyään sinne valitaan yksi pelaaja jokaisesta 31 joukkueesta ja muutama muu päälle. Yleisö äänestää mukaan vain muutaman hassun nimen, muut valitaan kulisseissa.

Tähdistöottelu on myös pelaajille rento tapahtuma, mutta varsinkaan tässä vaiheessa runkosarjan tärkeimpien pelien kynnyksellä se ei pelaajia pahemmin nappaa.

Viime vuonna tähdistöottelu pelattiin San Josessa. Tänä vuonna kaupunkina on St. Louis.

Esimerkiksi Detroitin ykköstähti Dylan Larkin sanoi pari viikkoa sitten haastattelussa toivovansa, etteivät fani vain äänestä häntä mukaan tapahtumaan.

– Olihan se viime vuonna mahtava kokemus olla siellä ensimmäistä kertaa, mutta ei ole kyllä mikään pettymys, etten nyt pääse sinne, Sebastian Aho tuumi.

– Ei se mitään lomaa ole. Pitää matkustaa paikan päälle, ja siellä on sitten haastatteluja ja kaikennäköistä härdelliä. Ei se lomana mene, vaikkei siellä tosissaan pelatakaan. Tekee varmasti hyvää ottaa pieni huili.

Myöskään Patrik Lainetta ei pahemmin valitsematta jääminen tuntunut rassaavan.

– Joo ei. Ihan mielelläni lähden siksi aikaa golfaamaan, Laine suunnitteli hiljattain.