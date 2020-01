Esa Lindell nousi huippuottelun sankariksi jatkoajalla – NHL:n maalikuninkuudesta käynnissä järisyttävä taisto

Juuri nyt

Esa Lindellistä on kuoriutunut viime viikkoina melkoinen pistenikkari.

Leo Komarov osui runkosarjaottelussa lähes vuoden tauon jälkeen.

Esa Lindell nousi Coloradon ja Dallasin välisen keskisen divisioonan huippuottelun sankariksi jatkoajalla.

Colorado johti peliä avauserän jälkeen 2–0, mutta Dallasin suomalaispuolustaja kruunasi vieraiden kirin painavalla laukauksella syntyneellä 3–2-voittomaalilla.

Puolustuspään erikoismiehenä tunnettu 25-vuotias Lindell on yltynyt viime aikoina ennennäkemättömään tehovireeseen. Lindell on kasannut seitsemässä viime ottelussa tehot 1+8.

Suomalaisista ottelussa tehopisteille pääsi myös yhden maalin alustanut Dallasin Roope Hintz.

Komaroville onnekas maali

New York Islandersin Leo Komarovia, 32, ei tunneta maalipyssynä, mutta viime aikoina romuluisen laitahyökkääjän kuiva kausi ehti venyä jo tuskaisen pitkäksi.

Edellisen maalinsa viime tammikuun 20. päivä tehnyt Komarov ehti pelata 49 runkosarjaottelua putkeen ilman maalin maalia, kunnes vihdoin helähti.

Komarov sai nimensä maalintekijälistaan, kun Islanders murjoi NHL:n heittopussin Detroit Red Wingsin kotonaan 8–2.

Komarovin kauden avausmaalissa oli mukana myös roimasti tuuria. Detroitin maalivahti Calvin Picard lähti katkomaan maalinsa taakse rännikiekkoa, mutta peliväline ottikin yllättävän pompun laidasta, ja Komarov pääsi tuikkaamaan 8–1-maalin tyhjänä ammottaneeseen nuottaan. Hän sai ottelussa myös yhden syöttöpisteen.

Alkukaudella loukkaantumisen vuoksi tovin sivussa ollut Komarov on kasannut kauden 26 ottelussa nyt tehot 1+8.

Komarovin ketjukaverina ottelussa pelasi puolentoista kuukauden tauon jälkeen NHL-miehistöön nostettu Otto Koivula. Hän ei ole onnistunut avaamaan vielä pistetiliään seitsemän ottelun aikana.

Väkevää kautta pelaava Islanders on itäisessä konferenssissa neljäntenä.

Maalikuninkuudesta huima taisto

Tilanne NHL:n maalipörssin kärjessä tiivistyi, kun Toronton Auston Matthews mätti hattutempun 7–4-kotivoitossa New Jerseyä vastaan.

Hattutemppu oli Matthewsin uran toinen. Ensimmäinen syntyi lokakuussa 2016 hänen ensimmäisessä NHL-ottelussaan, jossa yhdysvaltalainen osui neljästi.

Auston Matthews on ollut viime ajat hurjassa maalivireessä.

Matthews on tehnyt kauden 47 ottelussa nyt hurjat 34 maalia. Maalipörssin ykkösenä on Bostonin David Pastrnak, joka on pelannut yhden ottelun Matthewsia enemmän ja osunut 36 kertaa.

Kaksikko on hieman irti muista, sillä kolmannen sijan jakavat kahdeksankertainen maalikuningas Aleksandr Ovetshkin ja Jack Eichel 28 maalilla.

Nykyisellä tahdillaan Pastrnak yltäisi tällä kaudella 61 maaliin. Matthews puolestaan on 59 maalin vauhdissa, ja Ovetshkin sekä Eichelkin olisivat lähellä rikkoa haamurajana pidetyn 50 osuman rajapyykin.

Kuuden viime kauden aikana maalikuninkuus on jaettu yhtä poikkeusta (44) lukuun ottamatta joka kerta 49–53 maalilla.

Vuoden 1996 jälkeen 60 maalin raja on rikottu NHL:ssä vain kaksi kertaa: Ovetshkin teki 65 maalia kaudella 2007–08 ja Steven Stamkos 60 kaudella 2011–12.

Crosby palasi hurjana

Tyräleikkauksen takia reilut kaksi kuukautta sivussa peleistä ollut Pittsburghin Sidney Crosby palasi kaukaloon kotiottelussa Minnesota Wildia vastaan.

Supertähti pani heti kylmiltään näytöksen pystyyn ja nikkaroi 7–3-voittoon päättyneessä ottelussa tehot 1+3.

Crosby on tehnyt tällä kaudella pelaamissaan 18 ottelussa nyt 6+15=21 tehopistettä.

Ykköstähden poissaolo ei kuitenkaan pahemmin kangistanut Pittsburghia, sillä lähes voitosta voittoon jyrännyt joukkue on itäisessä konferenssissa kolmantena.