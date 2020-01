Aleksandr Ovetshkin ohitti Teemu Selänteen NHL:n maalitilastossa – reagoi nopeasti suomalaistähden viesteihin

Washington Capitalsin kapteeni Aleksandr Ovetshkin on tehnyt NHL:n runkosarjassa 686 maalia.

Venäläistähti nousi tilastossa Mario Lemieux’n taakse.

Venäläistähti Aleksandr Ovetshkin teki joukkueensa molemmat maalit, kun Washington Capitals kellisti Carolina Hurricanesin 2–0 tiistain vastaisena yönä pelatulla NHL-kierroksella.

Ovetshkin nousi NHL:n runkosarjan kaikkien aikojen maalintekijätilastossa 11:nneksi ohi Teemu Selänteen. Venäläisellä on kasassa nyt 686 maalia, Selänne pääsi urallaan 684:ään. Selänne onnitteli Ovetshkinia videoviestissä pian tapahtuneen jälkeen.

Selänne vihjaili tekstissään, että Ovetshkin nousee vielä jonain päivänä listan kärkeen. Ykkösenä on kaikkien aikojen legenda Wayne Gretzky, jonka maalisaalis on 894.

Lähitulevaisuudessa Ovetshkinin tähtäimessä on Mario Lemieux’n maalimäärä 690.

Ovetshkin reagoi ottelun jälkeen Selänteen onnitteluihin.

Ovetshkin on kunnostautunut tällä kaudella maalintekijänä 28 kertaa. Hyökkääjä on tehnyt urallaan 109 voittomaalia NHL:n runkosarjassa. Hän on tehnyt urallaan vähintään kaksi maalia runkosarjan taistossa 139 kertaa.

