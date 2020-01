Kosto tulossa? Kuumakalle hakkasi vastustajan NHL:ssä ja pilkkasi sen jälkeen nössöksi – joutuu tuomiolle kurinpitäjien eteen

Zach Kassianin ja Matthew Tkachuckin yhteenotto oli NHL-viikonlopun kuumin puheenaihe. Edmonton ja Calgary kohtaavat tammi-helmikuun vaihteessa kahdesti uudelleen.

NHL:n kurinpito kuulee maanantaina Edmonton Oilersin Zach Kassiania. Hyökkääjä voi saada lisärangaistuksen lauantaina pelatun Calgary Flames -ottelun tapahtumista. Mahdollisen pelikiellon syynä on väkivaltaisuus.

Kassian pieksi Albertan taistossa Flamesin Matthew Tkachukin, joka tunnetaan ärsyttäjänä ja sääntöjen rajamailla pelaavana hyökkääjänä. Tkachuk taklasi ottelun avauserässä Kassianilta kypärän päästä.

Alla video ensimmäisestä taklauksesta.

Kun Tkachuk taklasi uudelleen toisessa erässä, Kassian hakkasi Tkachukia kostoksi paljailla nyrkeillä.

Alla video raivokohtauksesta.

Kassianille vihellettiin 2+2-minuuttinen jäähy väkivaltaisuudesta sekä 10 minuutin käytösrangaistus. Tkachuk ei saanut kummastakaan taklauksestaan rangaistusta.

NHL:n kurinpito kertoi sunnuntaina, ettei Tkachukille annettaisi rangaistusta myöskään ottelun jälkeen. Se, että yhdysvaltalainen pääsi kuin koira veräjästä, hämmästytti TSN:n analyytikko Ray Ferraroa.

– Eivätkö nämä ole samanlaisia taklauksia, joita Raffi Torresilta nähtiin, ja jotka liiga lopulta määritteli rangaistaviksi? Siis taklauksia, jotka kohdistuvat kentän puolelta pelaajaan, joka tulee maalin takaa, Ferraro twiittasi.

Urallaan seitsemää joukkuetta edustanut Torres sai NHL:ltä viisi pitkää pelikieltoa päähän kohdistuneista taklauksista.

”Tkachuk on nössöyden määritelmä”

Yhteenotto jatkui sanallisesti ottelun jälkeen. Kassian syytti Tkachukia siitä, että tämä oli jahdannut tietoisesti 191-senttistä Oilers-pelaajaa, sillä Kassian otti vastaan yhteensä kolme pommia Tkachukilta. Kassian sanoi Athleticille, ettei toimisi kostossaan toisin, vaikka saisi mahdollisuuden.

– Tkachuk on vain nuori nilkki, jonka pitää oppia olemaan. Hän on ihan hyvä pelaaja, mutta nössö. Tkachuck on nössöyden määritelmä, Kassian leukaili Athleticin haastattelussa.

Kassian sanoi olleensa tyytyväinen, ettei tuomari tullut heti hänen ja Tkachukin väliin, koska hän siten ehti saada lyötyä useammin. Kanadalaisjoukkueet kohtaavat uudelleen 29. tammikuuta ja 1. helmikuuta. Kassian sanoo olevansa valmis uusintaotteluun.

– Tiedän, ettei Tkachuck halua tapella seuraavassakaan ottelussa. Ehkä on minun vuoroni seurata häntä ympäri kaukaloa ja odottaa, että hän joutuu pahaan rakoon. Yksinkertaista, Kassian kertoi.

Matthew Tkachuk putosi moukaroinnin aikana jo kerran polvilleen, mutta Kassian kiskoi hänet pystyyn.

Tkachuk ei pyydellyt taklauksiaan anteeksi. Sen sijaan hän haukkui Kassiania sitä, ettei tämä osannut suojata itseään niiteiltä.

– Jos et halua joutua taklatuksi, pysy poissa tieltä, Tkachuk kertoi TSN:lle.

– Niittasin hänet kolme kertaa. Luulisi hänen oppivan kerrasta, mutta jos hän haluaa reagoida tappelemalla, ylivoima, voittomaali ja divisioonan ykköspaikka kelpaavat meille.

22-vuotiaan Tkachukin agitointi tuotti Calgarylle tulosta, sillä joukkue teki 4–3-voittoon oikeuttaneen maalin seuranneella ylivoimalla. Voitto singautti Calgaryn Pacific-divisioonan kärkeen. Edmonton on viidentenä.

Edmontonin päävalmentaja Dave Tippet yritti omassa lausunnossaan tasapainoilla oman pelaajansa tukemisen ja häviämisestä aiheutuneen mielipahan välillä.

– Tkachukin taklaus oli vaarallinen. Toivoisin, että Kassian painaisi vain numeron muistiin ja hoitaisi asian myöhemmin. Kun ottelu on tiukka ja tasatilanteessa, kannattaa selvittää välit voittamalla ottelu, Tippet kommentoi Athleticille.

– Sellaista kuitenkin sattuu, koska jääkiekko on tunteellinen laji. Ottelu on taistelu. Toivon, että olisimme voineet selvittää alivoiman Kassianin puolesta.