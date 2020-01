Connor McDavid ei nauti huomiosta. Silti hän saa sitä enemmän kuin yksikään toinen jääkiekkoilija – ja syystä.

Vasta 22-vuotias Connor McDavid on noussut monien mielestä jo aikaa sitten maailman parhaaksi jääkiekkoilijaksi.

Viidettä kauttaan NHL:ssä pelaava keskushyökkääjä on tehnyt pelaamissaan 334 ottelussa jo käsittämättömät 442 pistettä, vaikka hän on vasta lähestymässä parhaita pelivuosiaan.

Ja on syytä myös muistuttaa, että McDavid on tehnyt tuhonsa Edmontonissa, joka on edennyt pudotuspeleihin yhden kerran edellisten 13 kauden aikana.

McDavidista on tullut nuoren, nopean ja taitavan nyky-NHL:n kasvot. Huomio on joka paikassa sen mukaista.

– Se on vähän niin, että ihan sama mihin aikaa laskeudumme mihin kaupunkiin tai hotellille tahansa, niin aina siellä on joku odottamassa häntä, Edmontonin maalivahti Mikko Koskinen, 31, kertoo.

– Se on aika raskasta hänelle. Mutta ei hän koskaan mitään valita vaan tekee todella nöyrästi hommia. McDavidista ei löydy minkäänlaisia supertähden elkeitä.

Mikko Koskinen on jakanut tällä kaudella torjuntavastuuta Oilersin maalilla tasaisesti Mike Smithin kanssa.

Vaikka kamerat ja nauhurit piirittävät McDavidin jokaisen Oilersin harjoituksen ja pelin jälkeen, hänestä saadaan harvoin mitään irti.

McDavid on kaukana valokeiloja rakastavasta showmiehestä. Hän toistelee haastattelusta toiseen vähäeleisesti samoja itsestäänselviä latteuksia.

McDavid on vähän kuin Kanadan Barkov.

– Joo aika lailla niin häntä voisi kuvailla. Kaveri ei varmasti tykkää ihan liikaa julkisuudesta.

– Välillä toivoisin, että ihmiset jättäisivät hänet rauhaan. Mutta minkäs teet, Koskinen sanoo.

Connor McDavid johtaa jälleen NHL:n pistepörssiä.

Koskisen toive ei taida toteutua ainakaan ihan lähiaikoina. Tällä hetkellä McDavid johtaa NHL:n pistepörssiä ja on hinannut aisaparinsa Leon Draisaitlin kanssa Edmontonin hyviin asemiin taistelemaan pudotuspelipaikasta läntisessä konferenssissa.

Neljän ensimmäisen kautensa aikana jo kahdesti pistepörssin voittanut McDavid on mättänyt tällä kaudella 47 ottelussa tehot 25+46=71. Nykyinen tahti ennakoi 123 pisteen kautta.

Viime päivät NHL-lähetyksissä on pyörinyt tiuhaan pätkä McDavidin tuoreimmasta ihmetempusta. Alkuviikosta hän sai uskomattomalla rytminvaihdoksella Toronton huippupuolustaja Morgan Riellyn näyttämään harrastekiekkoilijalta. Sen jälkeen McDavid tikkasi maalintekoon.

Osuma oli vasta McDavidin NHL-uran ensimmäinen hänen kotikaupungissaan Torontossa.

McDavidista tehtiin Edmontonin kapteeni heti toisella NHL-kaudellaan vain 19-vuotiaana. Toista kauttaan joukkueessa pelaava Koskinen kertoo, että supertähti johtaa joukkuetta enemmänkin esimerkkinsä kautta. Joukkuekaverien tärykalvot eivät ole koetuksella pukukopissa.

– On ollut hieno seurata tästä läheltä, että hän on mennyt tosi paljon eteenpäin minunkin aikanani. Hän on kasvanut paitsi pelaajana myös kaukalon ulkopuolella, Koskinen sanoo.