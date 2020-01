Kaapo Kakko joutui vilttiketjuun – amerikkalainen viihdelegenda raivostui valmentajalle: ”Naurettavaa!”

Larry David (vas.) tunnetaan esimerkiksi Seinfeld- ja Curb Your Enthusiasm -tv-sarjoista.

Larry David suuttui, kun New York Rangersin päävalmentaja David Quinn penkitti Kakon.

Kaapo Kakko pelaa vaikeahkoa tulokaskautta NHL-organisaatio New York Rangersissa. Kakko, 18, on kuitenkin saanut suojelijan yllättävältä mutta korkealta taholta.

Komedialegenda Larry David piti tunteikkaalla puheenvuorolla Kakon puolia ESPN:n The Michael Kay Showssa aiemmin tällä viikolla. David oli nähnyt Rangersin taannoisen vierasottelun Calgary Flamesia vastaan, jossa Kakko päätti pitkän kuivan kautensa maalilla. Kolmannessa erässä Kakko otti jäähyn, kun Rangers oli 3–4-tappiolla. Valmentaja David Quinn reagoi penkittämällä suomalaislupauksen.

Penkitys ei istunut Davidin pirtaan.

– Miksi he penkittivät Kakon kolmannessa erässä? Hän teki ensimmäisen maalinsa 14 otteluun. Lisäksi Kakko sai syöttöpisteen. Quinn penkitti hänet, koska Kakko otti jäähyn pahassa paikassa. Come on! Naurettavaa, David vaahtosi.

Radio-ohjelman toinen juontaja Don La Greca ymmärsi valmentajan ratkaisua.

– Kakon pitää ottaa opikseen, kun hän hankkii tyhmiä jäähyjä tiukoissa peleissä. Jokainen peli on tärkeä, La Greca sanoi.

Kommentti sai newyorkilaisen Davidin vain lisäämään kierroksia.

– Luuletko, että vilttiketjuun laittaminen auttaa? Luuletko, ettei Kakko tiedä jäähyn tulleen huonolla hetkellä. Kyllä hän tietää! Penkittäminen ei auta yhtään. Rangers tarvitsi lisää maaleja, David parahti.

– En aio kyseenalaistaa Quinnia, La Greca sanoi.

– Olet pelkkä huijari, David nauroi.

David tunnetaan suositun Seinfeld-tv-sarjan toisena luojana. Lisäksi David on luonut Curb Your Enthusiasm -komediasarjan, jota hän myös tähdittää. David kannattaa Rangersia, mutta myös muita menestystä karttavia newyorkilaisia urheilujoukkueita: koripallossa Knicksiä, amerikkalaisessa jalkapallossa Jetsiä ja baseballissa Metsiä.

Rangers varasi Kakon viime vuonna toisella vuorolla. Kakko on tehnyt tulokaskautensa 39 ottelussa 16 pistettä. Ykkösvaraus Jack Hughesilla on 36 ottelussa kasassa yhtä monta pistettä. Tulokaspörssin piikkipaikkaa pitää ruotsalainen Victor Olofsson, joka on nakuttanut 35 pistettä. Olofsson varattiin NHL:ään jo yli viisi vuotta sitten.