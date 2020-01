Täystyrmäys jääkiekkoagentin ehdotukselle kuitata armeija rahalla – Reserviläisliitto jyrähti: ”Maanpuolustus kuuluu kaikille”

Mikko Koivu on asepalveluksensa jo hoitanut, mutta muiden muassa Patrik Laineella ja Erik Haulalla on armeija vielä käymättä.

Huippu-urheilijoiden asevelvollisuus nousi kuumaksi puheenaiheeksi Urheilulehden tuoreen jutun myötä. Nyt lusikkansa soppaan panee Reserviläisliitto.

Urheilulehden tuoreimmassa numerossa on laaja artikkeli siitä, kuinka monella nuorella suomalaisella huippu-urheilijalla on vielä asevelvollisuus suorittamatta. Esimerkiksi uuden polven NHL-pelaajista vain Henri Jokiharju on käynyt armeijan. Patrik Laineella ja monella muulla tähdellä on vielä varusmiespalvelus edessä.

Pelaaja-agentti Tomi Haula – NHL-tähti Erik Haulan isä – kertoi Ilta-Sanomissa perjantaina ehdottaneensa Puolustusvoimille, että kiekkomiljonäärit voisivat hoitaa kansalaisvelvollisuutensa rahalla.

– Ehdotin, että pojat voisivat ostaa 50 000 eurolla rynnäkkökiväärejä. Jos pelaajat eivät mene armeijaan, se ei tarkoita sitä, etteivät he olisi isänmaallisia, Haula sanoi.

Reserviläisliitto reagoi ehdotukseen vahvasti ja lähetti mediatiedotteen, jossa tyrmättiin täysin ajatus siitä, että huippu-urheilijat pitäisi vapauttaa asepalveluksesta. Puheenjohtaja Ilpo Pohjola avasi Ilta-Sanomille liiton kantaa. Pohjolan mukaan kyse on yhdenvertaisuudesta.

– Suomessa on maanpuolustusvelvollisuus ja katsomme sen kuuluvan kaikille, Pohjola sanoo.

Pohjolan mielestä Puolustusvoimat ottaa jo hyvin huomioon huippu-urheilijat ja heidän harjoittelu- ja kilpailumahdollisuutensa. Siksi myös NHL-kiekkoilijoiden pitäisi kyetä suorittamaan asevelvollisuutensa.

– Ei se ylivoimaista ole. Näin ajattelemme asian. Kyllä tämä kansalaisvelvollisuus pitäisi ottaa huomioon, kun suunnitellaan pelaajien urakehitystä.

Reserviläisliiton kanta on, että asevelvollisten yhdenmukainen kohtelu on periaate, josta ei pidä tinkiä. Ei edes isolla rahalla.

– Olisi väärin, että ihmiset pystyisivät ostamaan itsensä vapaaksi jostakin velvollisuudesta. Summan pitäisi tässä tapauksessa olla yksi euro, jotta se olisi mahdollista kaikille. Siihen tällä yhteiskunnalla ei ole varaa, Pohjola sanoo.

Aikaisemmin huippu-urheilijat pystyivät räätälöimään oman palveluksensa Puolustusvoimien kanssa. Esimerkiksi huippu-uimari Jani Sievinen kertoi viettäneensä asepalveluksensa aikana 1990-luvulla vain kaksi yötä kasarmilla.

Apulaisoikeusmies Maija Sakslinin vuonna 2015 tekemä päätös kuitenkin lopetti kikkailun ja toi huippu-urheilijat ainakin lähemmäs samaa viivaa tavallisten varusmiesten kanssa. Reserviläisliiton mielestä linjaus oli suomalaisen oikeustajun ja tasavertaisuusperiaatteen mukainen.

Reserviläisliitto tarjoaa urheilijoiden ongelmiin yksinkertaista ratkaisua.

– Nuorten huippu-urheilijoiden ja muiden uraa rakentavien kannattaa suorittaa asepalvelus mahdollisimman nuorina alta pois. Näinhän ovat aikanaan tehneet mm. kaikki suomalaiset F1-maailmanmestarit heidän urheilu-uransa siitä merkittävästi kärsimättä, Pohjola sanoo.